宏福苑五級火｜居民稱災後翌日登記一戶一社工 至今未獲聯絡：到依家都冇佢個名｜Yahoo

義工日前在廣福邨平台分發物資。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火發生至今已經第六日，受影響的屋苑居民要陸續處理生活善後。有宏福苑居民今早（12 月 1 日）在電台節目表示，大火發生首日已經有慈善機構和非政府組織到臨時庇護中心，讓居民可以得到支援，但居民指「4 間機構要排 4 次隊」，對於災民以至長者而言都相當不便。居民又透露，在大火後翌日已經在東昌街社區會堂登記政府安排的「一戶一社工」項目，但到今日仍然未收到社工聯絡，「我到依家都冇社工個名，咁我可以點做呢？」

《Yahoo 新聞》已經就情況向民政及青年事務局查詢，正待回覆。

須奔波到不同機構登記援助：「要有攻略」

居於宏景閣的居民陳先生今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，他和家人在火警發生時都在上班上學，全部平安，事發後暫居在朋友家中。陳先生表示近日都是為了處理日後生活安排而東奔西走，而他憶述火災當日街坊都透過群組得知物資和避難等資訊，情況稍為混亂。

陳先生指，他在當晚曾經到臨時庇護中心之一的中華基督教會馮梁結紀念中學登記援助，家福會、保良局、東華三院和仁愛堂都有派代表到中心，不過各組織未能將登記援助的隊伍合併處理，因此災民需要排 4 次隊，「有啲人排唔切，職員就話『派晒（籌）喇』，聽日再嚟啦」，他認為這項安排對於災民頗為不便。他也曾經前往區內不同機構登記援助，「好似打機咁要趕住去不同嘅點，要有攻略」，災民除了奔波外亦會感徬徨，他促社工加緊留意和安撫長者的需要。

日後重返單位有心理影響 冀重建樓宇

陳先生提到，雖然他能夠暫住在朋友家中，但長遠而言都要搬離，他希望政府能夠盡快安排較好的地方給災民暫住。他知道政府已經安排了不少過渡性房屋，並有災民入住，但部份交通不便，「有個喺比華利山後面，有一大段斜路，長者都唔知點行上去。」被問到會否希望重建，陳先生回應指今次火災死傷枕藉，即使重回單位居住都會有多少心理影響，如果能夠安排重建會比較合適。

現時需要「一個公道，一個交代」

港人在火災後熱心幫忙，陳先生指各界送來的物資非常充足並且感激大家，但他認為現時更需要「一個公道，一個交代」。陳先生期望，政府在跟進和調查事故方面可以透明化處理，「不論家屬，災民都好，佢哋都需要一個交代；甚至唔係交代，係需要一個事實。」

梁宏正：1,760 戶已領取 1 萬元應急錢

民政及青年事務局副局長梁宏正今早在同一個節目，以及港台節目《千禧年代》表示，截至昨晚已經有 1,900 戶登記申請 1 萬元應急補助金，其中 1,760 戶已領款，包括在臨時庇護中心直接向市民派發，他指往後亦可安排由居民現時暫住地區的民政事務處派發，或直接向居民過戶；另外截至昨晚有 2,100 名居民入住青年宿舍，過渡性房屋等。對於租戶、業主可否重複申請援助，梁宏正回應指援助主要為了幫助事發時需要逃生，目前生活受到很大影響的住戶，如有重複個案會個別跟進，但現時這些個案並不多。

梁宏正說，本周就會透過「一戶一社工」交代每戶派發 5 萬元生活津貼的安排，他又指留意到有人假冒義工騙取居民資料，呼籲居民小心，指申請最好透過「一戶一社工」登記，詳情可致電熱線電話 182183。

梁宏正表示，已經有 1,760 戶領取了 1 萬元應急補助金。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

