精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
加薩戰爭後伯利恆首次點亮耶誕樹 歡樂氣氛重返耶穌誕生地
（法新社伯利恆6日電） 在被占領的約旦河西岸伯利恆（Bethlehem），耶穌基督的傳統誕生地，今天再度洋溢耶誕節的歡樂氣氛。這是自2年多前加薩戰爭爆發以來，伯利恆城首次點亮耶誕樹。
掛滿紅色與金色球飾的耶誕樹，矗立在馬槽廣場上，距耶誕教堂（Church of the Nativity）僅數公尺，已成為希望的象徵。
在長達兩小時的儀式結束時，耶誕樹在歡呼聲中亮起；黃色燈光閃爍，頂端鮮紅色的星星，在被近乎滿月光芒映照下的多雲夜空中顯得格外耀眼。
自2023年10月巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列、加薩戰爭爆發以來，這是伯利恆首次舉辦這類慣常的慶祝活動。
任職於約旦河西岸沙費特（Salfit）的扎伊圖納科技大學（Al-Zaytoonah University of Science and Technology）、27歲的什塔亞（Abeer Shtaya）說：「它代表了堅韌不拔的精神。」。
她與一群大學生同行100公里，因為「我們想慶祝，並和我們在伯利恆的兄弟姐妹共享這一天的喜悅」。
在廣場上經營陶瓷店的43歲店主沙亨（Mike Shahen），在幾位遊客進店消費後表示：「這是在告訴全世界，這裡很平靜。」
數千人參加這次活動，其中包括基督徒和穆斯林，許多人從巴勒斯坦領土和以色列各地，甚至更遠的地方趕來，共同感受節日氣氛的回歸。
屋頂上可見修女的身影，許多帶著幼童的家庭也擠滿陽臺與屋頂，只為親眼目睹耶誕樹點亮的瞬間。儘管不時下雨，許多人依然笑逐顏開，歡樂的笑聲洋溢在空氣之中。
其他人也在看
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑五級火︱捐贈物資被丟棄 民政：破損有污漬 街坊引述清潔工：有啲望落好新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火後，不少熱心市民自發捐贈物資支援，支援受影響災民。惟日前社交平台流傳，政府將大批存放於大埔大元社區會堂的捐贈物資，「當垃圾咁清晒佢」，掀起熱議，被質疑浪費。民政事務總署隨即在社交平台澄清，「有關言論並非事實」，指部份二手衣服鞋襪滿佈污跡、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，所以另行處理。有目擊事件的街坊向《Yahoo新聞》表示，丟棄的物資盛滿一斗車。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民搬至新田過渡屋 今早再走火警
大埔宏福苑五級火導致至少159人死亡，大批居民亦痛失家園。其中，已搬至新田過渡屋居住的災民指今早再走火警，慶幸無人受傷。am730 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民指可接受照樣舉辦聖誕活動 指「冇需要全世界陪我慘」
大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡，全城悲痛。近日有學生不滿學校取消聖誕活動，有災民發文指覺得可以如常舉辦聖誕活動，只要不要不尊重災民。 有災民在社交平台Threads發文，指不能代表所有災民，但作為其中一個災民，對於聖誕派對、聖誕舞會，就算參加者玩得開心，只要不是不尊重災民，例如是扮演災民，他是可以接受如常舉am730 ・ 22 小時前
銅鑼灣執紙皮女子被墮下鐵通擊中 頭部受傷命危
【on.cc東網專訊】昨晨(5日)11時許，一名姓彭(51歲)女子在銅鑼灣渣甸街54至58號一間餐廳後巷執紙皮期間，懷疑一支鐵通由高處墮下，頭部被擊中受傷，倒臥地上，途人見狀報案。事主由救護車送往瑪麗醫院救治，現時情況危殆。現場遺下血漬及紙皮，警員經調查案件列作on.cc 東網 ・ 22 小時前
4業主不遵從清拆令及修葺令 合共罰款逾29萬元
【on.cc東網專訊】4名業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的法定命令，12月3日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共290,630元。on.cc 東網 ・ 1 天前
男子葵涌廣場與警爭執 被控擾亂秩序、襲警 2026年1月答辯
巴基斯坦籍男子今年 8 月在葵涌廣場與警員爭執，被控在公眾地方擾亂秩序、襲警兩罪，案件周五（5 日）在西九龍裁判法院再提堂。他由烏都語傳譯協助。控方準備好答辯，辯方則申請押後到 2026 年 1 月 21 日才答辯，獲主任裁判官蘇文隆接納。男子以原有條件保釋。法庭線 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜大埔教堂特別彌撒 逾500人參與 街坊促調查成因 宏福苑居民感恩獲助：周圍都係天使｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 159 人死，大埔聖母無玷之心堂今（6 日）早舉行特別彌撒，為傷亡者家屬及所有受影響人士祈禱，有逾500人參與。聖堂亦安排宏福苑居民分享，指雖然對意外感到悲痛，但得知認識的街坊平安無事同時非常感恩，在意外中亦感到港人如「天使」一樣人情味滿載，「天主到底想我哋明白啲乜嘢呢？係愛、係人情味」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 159 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 159 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
華航海家途經巴布亞新幾內亞海域遇劫 帆船嚴重損毀
【on.cc東網專訊】中國航海家翟墨正在進行帆船環航南極洲活動，翟墨國際航海中心周五（5日）指在航經巴布亞新幾內亞海域時遇劫，帆船完全喪失航行能力，原定本年度完成的南極環航計劃將被迫調整。on.cc 東網 ・ 21 小時前
米拉科斯塔酒店拔刀驚魂！ 中國前員工持刀闖宴會！
哎喲，東京迪士尼海洋園區本該是萬人歡呼的夢幻夜，誰知12月1日晚8點10分，米拉科斯塔酒店宴會廳內一派對正熱鬧，一名男子從背包掏出20公分菜刀展示，現場賓客尖叫四散！Japhub日本集合 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱全部傷者脫離危險期 政府將加強精神健康服務 倡學校活動以平安、感恩為主題︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火發生逾一周，行政長官李家超今日（5 日）傍晚到油麻地梁顯利社區中心視察情緒支援服務後表示，政府會在新一屆立法會首個會議提出政府議案，商討如何支援災民及協助社會復常，包括檢視制度、加強長遠住宿安排及透過立法堵塞漏洞，同時全面加強精神健康支援工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
政府提高宏福苑居民生活津貼至10萬 至今收外界捐款達25億
政府發言人表示，截至昨日(4日)中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達25億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為28億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。AASTOCKS ・ 2 天前
聖誕新年前打擊售賣冒牌貨 旺角小販攤檔檢7000件 值約258萬元
【on.cc東網專訊】聖誕及新年假期將至，香港海關於11月20日至昨日（4日）在旺角展開代號「破陣」的特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約7,000件懷疑冒牌物品，估計市值約258萬港元。on.cc 東網 ・ 1 天前
滙豐及恒生銀行與七間社福機構合作 推動火災善後工作
滙豐及恒生銀行(0011.HK)宣布與七間社福機構合作，支援大埔宏福苑火災家庭及居民，包括香港紅十字會、惜食堂、香港公益金，以及四間滙豐香港社區夥伴計劃的參與慈善機構。AASTOCKS ・ 1 天前
東南亞毀滅性洪災已逾1600人罹難
（法新社雅加達5日電） 東南亞5個國家遭遇毀滅性洪災，已造成逾1600人罹難。斯里蘭卡通報486人罹難，泰國則有276人死亡，馬來西亞有2人喪生。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜孫玉菡：印尼部長下周來港處理已故印傭身後事
【Now新聞台】宏福苑火災造成多人傷亡，外界關注若僱主過身後，外傭合約會即時失效，需要於14天內離港。勞工及福利局局長孫玉菡稱，在這情況下會特殊處理。勞工及福利局局長孫玉菡：「包括幫他們補辦證件、補辦文件，這類情況下入境處和我們已溝通了，我們會特事特辦、從寬處理。他們可在香港重新找回另一個僱主，不需要離開香港，重新開始過，在特殊情況下我們會特別幫他們。」這次宏福苑大火中有九名印傭以及一名菲傭離世，孫玉菡表示正與印尼和菲律賓領事館商討外傭身後事，印尼相關部長下周亦會來港處理。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
24歲男旅客昨自泰國曼谷抵港 行李檢13公斤懷疑大麻花
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(4日)在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約13公斤懷疑大麻花，估計市值約260萬元。被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪，並將於明日(6日)在西九龍裁判法院提堂。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜蔡若蓮：學校認同將慶祝活動轉化為以平安、感恩為主題
【Now新聞台】教育局局長蔡若蓮指，全港學校也認同將慶祝活動轉化為以平安、感恩為主題。蔡若蓮：「最重要是我們適當地表達，因為每一間學校面對的情況也不一樣，我們最重要在過程中有同理心。今日我跟全港學界支援這個事故的小組，全港學校的校長們也有一個平台大家去溝通，我也提了這件事，大家也很認同我們應該可以轉化這些活動，譬如以平安為主題、以感恩為主題，正常地讓同學有學習活動。」宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
國安處拘71歲男 涉就宏福苑大火作煽動言論及披露受查內容
【Now新聞台】一名71歲男子被捕，他涉嫌發表煽動言論，被警方國安處邀請助查後，再在網上披露受查內容。 該名71歲男子周二被警方國安處邀請到旺角警署就一宗危害國家安全案件協助調查。警方指，即使警員已提醒不得披露調查內容，該男子事後仍於社交平台發放部分內容，涉嫌違反《維護國家安全條例》下的「妨礙調查危害國家安全罪行」，這次是警方首次動用該條條例。他又涉嫌干犯煽動意圖罪，在宏福苑大火後於社交平台發表言論，煽動市民對中央及特區政府的憎恨。警方國安處總警司李桂華：「我可以給些例子大家，例如他形容中央政府及特區政府才是以災亂港的始作俑者，這完全沒可能。另外，他又說中央政府對香港的災情支援只是做戲，這也很明顯是謊言及煽動行為。以我調查所見，我認為他的罪行是證據確鑿，我們會與律政司再商量，很有機會在調查後對他作出檢控。」#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前