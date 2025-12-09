精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
美國耶誕節慶氣氛濃 通膨上升民眾勒緊荷包
（法新社美國蓋瑟斯堡8日電） 在美國首都華盛頓郊外的一處耶誕市集，即使現場瀰漫著歡樂的節慶氣氛，仍不足以驅散購物者對負擔能力的擔憂；在這個假期季節，美國家庭正在應對居高不下的通貨膨脹。
37歲的高中老師多弗邁爾（James Doffermyre）前來馬里蘭州蓋瑟斯堡（Gaithersburg）的耶誕市集購物，他逛了逛販賣賀卡與裝飾品等各式商品的攤位。他說：「物價真的很離譜，讓你沒辦法為許多親友採買禮物。」
他告訴法新社：「我們通常都會盛大慶祝耶誕節，還會幫每個人準備一到兩份禮物。」但他說，今年，「我們這次決定，只要幫小孩買禮物就好了，大人就不用了」。
他的計畫凸顯美國家庭面臨的負擔能力壓力，民眾對生活成本的不滿情緒持續升高。
特別值得注意的是，民主黨上個月在非大選年選舉中勝出，主因之一是選民對物價攀升感到不滿。
共和黨籍總統川普最近也承認，民眾的負擔能力成了一個「問題」。先前，他多次將此斥為民主黨對手捏造的「騙局」與「騙術」。 川普今年實施的廣泛關稅，雖然尚未引發消費者物價全面飆升，但企業已注意到營運成本上升，部分業者選擇透過漲價轉嫁成本。
美國通貨膨脹率已略為攀升，9月消費者物價指數年增3.0%，高於8月的2.9%。
有一個6個月小孩的多弗邁爾說，他一直在縮衣節食，已減少外食次數。
另一名購物者、73歲的特殊教育老師詹金斯（Karen Jenkins）形容，現在的日常用品價格「高得離譜」。她說：「我們要給很多學生食物。他們總是吃不飽，因為他們在家裡根本沒有東西吃。」
詹金斯自己則是縮減購買量，也減少外出觀看表演。
經濟學家徐薈安（Joanne Hsu）說，2022年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情接近尾聲時，消費者也曾對居高不下的物價感到不滿。
密西根大學（University of Michigan）消費者月度調查主任徐薈安說，但當時，「消費者總是願意花錢，因為勞動力市場非常強勁，他們對自己的收入非常有信心」。
她說：「這一次，情況非常不同。」
30歲的糕點師麥佛遜（Olivia McPherson）指出，過去3年，物價一直在上漲，「情況變得愈來愈糟」。她說，她跟她的朋友租房住，因為自己負擔不起公寓，也少買肉類來削減開支。
麥佛遜說：「我很幸運的是，我工作的地方有提供餐點。」
但今年，她可能無法為她所有的朋友買禮物。她補充說：「我絕不會要求他們送我禮物，因為我知道每個人都感受到壓力。」
有些人跟23歲的機器操作員奧斯卡（Oscar）一樣，要做兩份工作才有辦法維持生計。
他說：「如果夠認真工作，日子還過得去。」他不願透露自己的姓氏。他又說：「但我覺得物價近期還不會降下來。只能想辦法撐下去。」
