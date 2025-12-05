宏福苑五級火︱天主教香港教區設彌撒及祈禱 周守仁勸勉在世者：不要走入仇恨之中、互相指責︱Yahoo

周守仁。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級大火，造成多人死亡及受傷，部分居民至今仍未尋獲。天主教香港教區多個堂區其後公布將舉行彌撒，為死傷者及受影響居民祈禱。教區主教周守仁樞機上周六（ 30 日）親赴大埔聖母無玷之心堂主持彌撒，講道時回應對生命無常的困惑，並指上主正在擁抱亡者的靈魂。他又呼籲，大眾不要走入仇恨之中，不應互相指責、互相傷害，問責也只是要改變有問題的文化和制度，但對人是要他們悔改更新，成為大眾的祝福。

教區將於 12 月 12 日瓜達露佩聖母紀念日晚上，在各總鐸區舉行悼念彌撒。安排如下：

銅鑼灣基督君王小堂：晚上 7:30

西環聖安多尼堂：晚上 7:00

新蒲崗善導之母堂：晚上 8:00

窩打老道聖依納爵堂：晚上 7:30

將軍澳聖安德肋堂：晚上 8:00

沙田聖本篤堂：晚上 7:00

荃灣葛達二聖堂：晚上 8:00

另外，大埔聖母無玷之心堂亦將於 12 月 6 日早上 11 時舉行特別彌撒，由麥英健神父主禮，為死傷者家屬及所有受影響居民祈禱，並於彌撒後誦唸玫瑰經。

教區將在各總鐸區舉行悼念彌撒 (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

周樞機：上主正在擁抱亡者

周守仁樞機早前於 11 月 30 日到大埔聖母無玷之心堂主持彌撒，陪伴災民及家屬。周樞機在講道中提到，作為香港人及天父的兒女，面對宏福苑的慘劇，眾人心中難免會問「為何會發生這次慘絕人寰的火災？」以及「為何有這麼多生命喪生，這麼多人受傷？」他特別提到那些痛失至親好友和家園的住戶，尤其是那些供樓多年的住戶，現在彷彿失去了一切。他續稱，大家可能會質疑上天是否明白他們的痛苦，是否蒼天不仁，或是上天有甚麼想告訴大家。

他提到，雖然人會質疑上主是否明白這些痛楚，但基督徒相信天主子「厄瑪奴耳」代表上主與人同在，因此上主不是遠離人間，而是與人同行。周樞機指出，上主此刻也與大家一同悲傷，並正在擁抱亡者或等待擁抱他們的靈魂，讓他們回到永生大愛之中。至於為何生命會被取走，只有上主知悉，但信徒可以相信祂會照顧亡者，因為「上主就是愛」。

「問責也只是要改變有問題的文化和制度」

他指出，上主以愛創造人，以愛救贖人，如今也以愛迎接亡者，只是他們是否準備好接受這份擁抱。他表示，將臨期的讀經提醒人要「醒寤」，因為無人知道自己何時會走完人生路，而火災正使大家再次看到生命無常。他強調，要「珍惜生命，惜緣惜福」，因為身邊所有緣份與祝福都不是必然的；家園亦不只是居住空間，而是與自己生活的人，是重要的關係。

周樞機又說，他希望在自己離世時，能夠與天、地、人及自己保持心安理得，不帶著執著離開。他鼓勵信徒在祈禱中祝福亡者，讓他們放心回到天家，同時請亡者為仍在世上生活和掙扎的親友祈求守護與祝福。

他呼籲，在世的人要以愛生活，在愛內保持連繫，不讓黑暗力量遮蔽良善。他認為，求真能讓社群客觀尋找問題，並作出補救或改變，使人能活得更安全及互相扶持。他提醒，大眾不要走入仇恨之中，不應互相指責、互相傷害，「就是問責也只是要改變有問題的文化和制度，但對人是要他們悔改更新，成為大眾的祝福。」