張敬軒私下派巨額慰問金予宏福苑粉絲 被形容「黐線佬」暖心舉動感動網民

大埔宏福苑五級大火發生後，唔少中港藝人都伸出援手捐款，韓國藝人亦響應，希望讓受影響之居民獲得實際支援，張敬軒嘅低調善舉更加如冬日暖陽般感動人心。日前，有宏福苑居民於社交平台發文指張敬軒係「黐線佬」，原來佢向居住於宏福苑嘅歌迷會會員作出慰問，信封內塞滿多疊千元現金。

一名宏福苑居民於社交平台貼出一封信封嘅圖片，信封上有手寫「Hins and HCFC」字，疑似張敬軒親筆寫上去，該居民指收到電話，對方表示係張敬軒歌迷會職員，指從歌迷會登記地址中得知佢係受災居民，所以想略盡綿力給予支持：「見到面嘅時侯忍唔住喊咗出嚟，呢兩日唔食唔瞓，安頓家中老人、幫街坊處理資訊、整理、有用資料，坦言完全冇時間處理自己情緒：「嗰一刻有人關心自己，啲眼淚忍唔住。」隨後，另一名宏福苑居民又分享照片，展示信封內疊疊成山嘅千元鈔票，網民細數後發現至少有7至8疊現金，有人直呼：「有無睇錯，十皮？」張敬軒嘅善舉喺網上掀起巨大迴響，網民紛紛讚揚佢靜靜做好事，更多留言被張敬軒嘅低調感動：「大癲，睇到都被感動到眼濕濕」、「唔係黐線佬，係天使佬」、「他總是靜靜地幫助別人」、「默默幫助不求回報」等等。

Threads圖片

張敬軒

張敬軒

