新聞女王² ｜ 蔡潔客串演年輕版夏文汐 一分鐘客串戲單靠眼神小動作演繹霸氣

昨晚焦點除了Man姐與Madam Yuen的連番「高智能唇槍舌劍」、以及Madam Yuen會否拉埋Man姐「回歸」SNK外，飾演Madam Yuen年青版的蔡潔成了極大驚喜。向來予人溫文柔弱的蔡潔，昨晚身穿型格皮褸、駕着電單車霸氣登場，表情冷酷、眼神銳利之餘，在採訪現場（當時Madam Yuen是攝影記者）做的所有決定亦相當果斷自信，散發出的中性美別具魅力！

網民：兩人都有一種既帥又美的中性感

雖然蔡潔出場時間只有一分鐘左右，但由於外型、尤其神情與夏文汐高度相似，吸引不少網民關注並引發正評，大讚劇組神來之筆、找來形神俱似的年青版：「這個選角不僅僅是形似，更是神似」、「二人均屬線條分明的臉型，輪廓大器不失女性柔美，選角一絕」、「兩人都有一種既帥又美的中性感」。談到飾演「霸氣夏文汐」年青版，蔡潔接受官方訪問時坦言壓力不少：「因為夏姐姐喺我心目中超有型、有好強嘅霸氣，雖然我只係演佢年青版亦好短篇幅，但我壓力都大，因為其實都幾難對我嚟講。我有事前問劇組攞番夏姐姐拍咗嘅片嚟睇，嘗試模仿佢嘅身體語言，」

蔡潔自度心思細節位增加角色說服力

若細心留意，蔡潔雖然冇乜對白兼出場時間短，但她仍有花心思做好細節位，例如在新聞採訪現場，即使趕著拍攝新聞照片，仍會不忘分心照顧小Man姐，蔡潔亦坦言相關設計是源於對她對角色的想像：「因為我覺得佢收養得Man姐，證明佢都係好善良同錫個女，劇情亦顯示到出嚟，所以我就用咗自己嘅方式，加咗啲媽媽關懷囡囡嘅小細節落去。」

蔡潔客串演年輕版夏文汐 一分鐘客串戲單靠眼神小動作演繹霸氣

