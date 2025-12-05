基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤。基層醫療健康專員彭飛舟今日在電台節目表示，過去一個多星期已為逾2000人次的居民診症，轉介300人配藥物，包括長期藥，亦有人需要治療失眠、焦慮、走火警時造成的肌肉關節痛症及呼吸道問題等，會有臨床心理學家及精神科護士提供支援，亦會與社福機構聯繫，了解能否提供更多服務。

彭稱，基層醫療署最新設立家庭醫生義診計劃支援受災居民，計劃昨日起展開，為期3個月，居民可以有3次免費診症及獲處方藥物。目前有超過140名私家醫生參與計劃，涵蓋170個服務點，包括4間私家醫院，18區康健中心，收到居民求助後會協調配對同區的醫生提供診症，中心的護士會持續跟進情況。

會觀察需求增加免診數

至於會否延長支援計劃及增加免診數，彭飛舟表示，仍在構思中，會觀察需求不停檢視，再向公眾交代。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-災民逾2000人次看診-有人失眠焦慮-走火警引致呼吸道問題/625151?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral