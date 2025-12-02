Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

利苑片皮鴨套餐85折優惠 多間分店適用！人均$96起歎即燒燙片皮鴨配龍蝦湯西施泡飯

用親民價錢歎熱騰騰的星級美味？人均僅需$96就能食到利苑「即燒燙手片皮鴨+龍蝦湯西施泡飯」精選組合，2-3人用的確抵食！這款片皮鴨堅持即燒即燙，出爐時仍保持酥脆，趁熱裹上京蔥、青瓜與甜醬，一口鎖住美味；再搭配馳名龍蝦泡飯，性價比超高！優惠於Klook獨家發售，片皮鴨迷一定要快手預訂！

即燒燙手片皮鴨 現烤現切的皮脆

利苑的「即燒燙手片皮鴨」向來是桌桌必點的招牌！師傅堅持現點現烤，以北方烤鴨傳統工藝為基礎，融入粵菜對火喉的極致講究，烤製過程全程把控溫度，確保鴨隻出爐時外皮金黃油亮、熱騰騰燙手；人手即場片皮，片片鴨皮酥脆得入口即化，酥香但不油膩，鴨肉則細嫩多汁，鮮味十足，搭配新鮮京蔥、爽脆青瓜條與醇厚甜麵醬，用薄餅皮裹緊燙手的鴨肉與配料，清新不膩，每一口都是熱騰騰的地道風韻！

2-3人用套餐更配上「龍蝦湯西施泡飯」作為利苑馳名招牌，龍蝦湯西施泡飯可謂「功夫菜」的代表。湯底以新鮮龍蝦慢火熬製數小時，熬出橙黃透亮的濃郁湯汁，龍蝦的鮮甜精華完全融入其中。上菜時，店員會在客人面前將金黃炸香米倒入熱騰騰的龍蝦湯中，，脆米迅速吸收湯汁精華，外酥內軟，每一口都能嚐到龍蝦的鮮醇與米香的酥脆，口感層次豐富，清爽不膩，老少皆宜。

即燒燙片皮鴨 配龍蝦湯西施泡飯套餐

【85折優惠】即燒燙片皮鴨 配龍蝦湯西施泡飯 精選組合（2-3人用）

優惠價：$286起｜ 原價：$339

3人用平均每人$96

預訂確認日期起計有效30日

即燒燙片皮鴨

龍蝦湯西施泡飯

利苑

利苑

分店：國際金融中心、圓方、創紀之城第五期（APM商場）、德福廣場一期、時代廣場、好時中心、北海中心、新城市廣場、形點一期、旺角洗衣街

