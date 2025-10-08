Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

片皮鴨任食只需$118！凱薈點心連片皮鴨放題快閃 維港景歎筍尖鮮蝦餃、蝶豆花椰汁糕、上海小籠包

尖沙咀The ONE的凱薈Eternity，以星空夢幻風裝修糅合奢華，得體高雅，整層樓擁有180度維港景觀。由經驗豐富的廚師團隊主理，菜品融合傳統粵菜與現代手法，10月8日下午三點推出120分鐘點心連片皮鴨任食放題，含60多款美食。記得在KKday搶購，午市優惠低至$118/位，性價比超高！

120分鐘片皮鴨任食 點心無限續加

這次放題的重點一定是片皮鴨，鋒利刀工片出酥脆的鴨皮，淡淡油香，搭配薄餅、甜麵醬和蔥絲，一口下去鹹香層次豐富，讓味蕾欲罷不能！一邊吃片皮鴨，一邊還能無限任點各式點心，吃得更放肆更過癮！

這裏的點心、主食甜品齊備，晚市送滋補燉湯，美食超過60款，筍尖鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇絕對是嘆茶必點基本盤，瑤柱灌湯餃、惹味金錢肚、豉蒜蒸排骨、山竹牛肉球、蠔皇鮮竹卷、北菇棉花雞等，亦不能錯過；放題選擇也有不少飽肚飯麵，如頭抽乾炒牛河、豉油皇炒麵、豉椒排骨炒河、薑米瑤柱蛋白炒飯、星洲炒米粉、楊州叉燒蝦仁飯、蝦籽韭王炆伊麵、雪菜火鴨絲炆米等，選擇豐富！值得一試的甜點，有蝶豆花椰汁糕，以傳統做法加入新意，清新的椰香，淡粉的顏色，打打卡也不錯！當然傳統甜品點心也不缺，經典款式有黑糖馬拉糕，口感鬆軟！ 人均$118起就可以嘆到如此豐富盛宴，性價比極高，而且星期一至日均劃一優惠，想哪一日去都可以！

片皮鴨放題

【快閃優惠】120 分鐘點心連片皮鴨任食放題

午市優惠價 : $118起/位｜ 原價：$168/位

現場另收加一服務費及茶芥

【快閃優惠】120 分鐘點心連片皮鴨任食放題

晚市優惠價：$148起/位｜ 原價：$188/位

現場另收加一服務費及茶芥

蟹籽燒賣皇

筍尖鮮蝦餃

頭抽乾炒牛河

瑤柱灌湯餃

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE 17樓 (全層) （地圖）

