片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/片皮鴨放題
Yahoo Food特意精選城中20間最好味的片皮鴨/北京填鴨，更附有網購攻略，即睇內文：
片皮鴨/北京填鴨邊間最好味最抵食？北京填鴨被譽為京菜代表且聞名中外，近年在香港備受歡迎，除了在一般的中菜食府吃得到外，更有不少主打北京填鴨/片皮鴨的專門店及京府菜做代表，選擇甚多。烤得香脆的外皮配以不同的特色佐料及薄餅皮即成人間美味，Yahoo Food特意精選城中20間最好味的片皮鴨/北京填鴨，馬上看看有哪些吧！
1.陶源海鮮酒家：京式片皮鴨KKday外賣自取低至$138/隻〡Book Now
北京填鴨/片皮想食得最抵，陶源海鮮酒家推出的北京填鴨/片皮最適合不過，分店夠多也非常方便，片脆肉嫩之餘更抵食！全新升級的金陵片皮鴨一鴨兩食，外賣自取回家慢慢歎只需$138（
原價$548），更備有麼麼皮、蔥條、青瓜條及醬料。只要在KKday預訂北京填鴨/片皮即可以優惠價享用。
陶源海鮮酒家
價錢：$138（外賣自取，
原價$548）
灣仔分店
地址：灣仔菲林明道 8號大同商場 1至2樓（地圖按此）
電話：2258 7688
尖沙咀分店
地址：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓（地圖按此）
電話：2366 0806
旺角分店
地址：旺角豉油街 118 號仕德福酒店（地圖按此）
電話： 2770 8228
觀塘分店
地址：九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖（地圖按此）
電話：2366 8108
荃灣分店
地址：荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖（地圖按此）
電話：2554 2180
將軍澳日出康城分店
地址：新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖（地圖按此）
電話：2217 0190
2. 雲海匯/囍慶：超值秋冬滋補 3 小時片皮鴨放題〡Book Now
雲海匯及囍慶推出超值秋冬滋補 3 小時片皮鴨放題，原價$368，在KKday預訂北京填鴨/片皮鴨只需$168/位起就食到北京填鴨/片皮鴨！套餐主打的北京填鴨/片皮鴨外皮酥脆鬆化且肉質嫩滑，還可以無限任叫45款美食及飲品，包括酸甜黑豚肉、蜜餞欖角骨、珍菌牛柳粒、惹味椒鹽骨、滑蛋炒蝦仁、魚香炆茄子、豉蒜虎皮尖椒、潮式鹹菜煮豬肚、蒜茸炒雜菜、竹笙燴上素、椒鹽脆皮豆腐粒、脆皮炸鮮奶、生炒 糯米飯、豉油皇炒麵、乾燒伊麵等，非常豐富。
雲海匯
價錢：平日$168/位、假日$198/位（
原價$368）
地址：深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖（地圖按此）
電話：2827 6668
囍慶
價錢：平日$168/位、假日$198/位（
原價$368）
地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓（地圖按此）
電話：2827 8803
地址：大圍車公廟道69號顯徑商場A翼3樓301A號舖（地圖按此）
電話：2827 9993
備註：收茶芥、酸菜及加一服務費（以原價計算）
3.天外天：米芝蓮推介！片皮鴨套餐$828/位
得到米芝蓮推介的中菜食府天外天，北京填鴨/片皮鴨絕對是招牌名物，以蒸爐盛載的熱烘烘的餅皮，包裹香嫩的鴨肉及富有油香的鴨皮、青瓜蔥絲及自家秘製的花生甜醬！推出的片皮鴨套餐，除了可品嚐天外天片皮鴨外，更可以享有松露南瓜蟹肉羹、陳皮豆豉炒蝦球、櫻花蝦帶子蟹肉炒飯及桂圓紅棗薑茶湯圓配美點薈萃。預訂這片皮鴨套餐$828/位，兩位起。
天外天
地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓（地圖按此）
電話：3400 1318
4.龍逸軒：黃金片皮鴨及招牌玻璃蝦球套餐
想一次過享用多款中菜美饌，龍逸軒推出的黃金片皮鴨及招牌玻璃蝦球套餐就最適合不過。套餐菜式包括片皮鴨、生滾香蔥鴨肉湯、百花釀秋葵、玻璃明蝦球、 荷香籠仔蒸金銀蒜龍躉球、 櫻花蝦帶子粒炒絲苗、陳皮紅豆沙及燕麥香芒卷，用餐自攜洋酒或烈酒可免收開瓶費。
龍逸軒
價錢：$715/位，兩位起
地址：九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓（地圖按此）
電話：2734 3722
5.麗晶軒：米芝蓮二星出品！香烤片皮鴨
麗晶軒主打的香烤片皮鴨備受香港片皮鴨關注組推介，得到不少網民熱烈推介！如此大受歡迎，原來嚴選來自廣東的優質鴨隻，在烹製片皮鴨時會為已調味的鴨隻澆上一圈圈熱油，以便製出皮脆肉嫩的片皮鴨。享用時，更可隨心選配各式配料如青木瓜、青瓜、紅椒絲、鳳梨、柚子、青蔥、傳統海鮮醬、桂花梅子醬及黑蒜辣椒醬同吃，風味十足。意猶未盡的話，另外亦可加錢享用片皮鴨三食，二食是鴨崧生菜包及三食是菜香脆鴨崧卷伴甜芥末汁，各有特色。
麗晶軒
價錢：$1,680/全隻
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下（地圖按此）
電話：2313 2313
備註：需於一日前預訂。
6.明閣：正宗河北省養殖填鴨！香脆京式片皮鴨
位於香港康得思酒店的米芝蓮一星中菜食府明閣，主打的北京填鴨/片皮鴨非常吸引！皆因嚴選來自河北省養殖的填鴨入饌，成長期只是約38日至41日，因養殖時間較短，令到鴨肉肉質保持嫩滑，皮下油脂平均之餘且口感香脆，啖啖滋味，配上柑桔陳皮醬、桂花冰梅醬、海鮮醬、哈密瓜及京蔥等。另外北京填鴨/片皮鴨亦可加配二食：乾隆炒鴨崧、白胡椒羅勒烤鴨肉捲，各$138。
明閣
價錢：$1,188/全隻、$638/半隻
地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓（地圖按此）
電話：3552 3028
備註：需於一日前預訂。
7.逸東軒：米芝蓮一星！脆皮逸東烤鴨二食
位於逸東酒店的逸東軒榮獲米芝蓮一星殊榮，主打的脆皮逸東烤鴨二食，鴨皮帶有油亮光澤，肥瘦適中且鴨肉嫩滑，配上傳統春餅、青瓜條、青蔥及海鮮醬同吃，份外鮮味。還有配上二食，備有鴨崧炒飯、豉汁涼瓜炒鴨脯、火鴨絲炆米任擇其一，選擇豐富。
逸東軒
價錢：$868/全隻
地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓（地圖按此）
電話：2710 1093
8.卅二公館：42天飼養北京片皮鴨！蘋果木燒製
位於中環的高級中菜食府卅二公館，出名裝潢靚且食物質素高。主打的招牌名物42天飼養北京片皮鴨，標明以蘋果木燒製。將鴨隻調味後自然風乾一天，當收到食客訂單後於食客面前堂弄即切。鴨香撲鼻且外皮酥脆，配上口感軟熟的薄餅皮同吃，份外吸引。此外，還可以加錢配上的特色黑魚籽同吃，倍覺矜貴。
卅二公館
價錢：$650/隻，需一日前預訂。
地址：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地庫（地圖按此）
電話：2885 8688
9.龍景軒：米芝蓮二星出品！北京片皮烤鴨二食
榮獲米芝蓮二星的粵菜食府龍景軒出品向來甚有保證！北京片皮烤鴨是人氣名食之一，更設有二食如鴨鬆生菜包、鴨鬆炒飯或鴨鬆炒伊麵。用料上乘，特別精選重達4斤重的米鴨，愛其肉味香濃且油份適中，烹製過程也是一絲不苟，將鴨隻汆水以令外皮收縮，再塗上麥芽糖和醋作上皮後風乾10小時。收到食客柯打後，才將鴨隻放隻爐中烤煮至全身均勻上色及皮脆肉嫩。享用時，片皮鴨會切出淨鴨皮18片及鴨皮連鴨肉18片，北京填鴨/片皮鴨再配上佐料如蔥絲、青瓜絲和自家製海鮮醬，味道香甜，令人回味無窮。最特別的是就連拌吃的麼麼皮也加入鴨汁及鴨肉，蒸至軟身，並且在供應時設有蒸爐，以保持濕潤。如另外付額外費用，更可要求以鴨殼製湯品，亦可將鴨殼外賣，將米芝蓮三星的北京填鴨/片皮鴨味道帶回家中細意品味。
龍景軒
價錢：$1680/全隻，每日限量供應。
地址：中環金融街8號香港四季酒店4樓（地圖按此）
電話：3196 8880
10.胡同：坐擁維港海景嘆火焰胡椒片皮鴨
胡同以北方中菜成名，火焰胡椒片皮鴨是其人氣名物之一，比起傳統的京式皮片鴨更有賣點！皆因火焰胡椒片皮鴨由胡同擁有50多年入廚經驗的麥志炳師傅研發，北京填鴨/片皮鴨照按清代宮廷秘方打造。收到食客柯打後，師傅會在客人面前即席火炙片皮鴨，充滿視覺享受，炙燒後師傅會將烤鴨移到餐桌旁。酥脆的片皮鴨油香四溢，火焰更能帶出濃郁的辣椒香氣，北京填鴨/片皮鴨非常惹味！
胡同
價錢：$598/半隻、$1,196/全隻
地址：尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 18 樓（地圖按此）
電話：3428 8342
11.紅糖：櫻桃谷大鴨烹製片皮鴨！多道不同工序精心烹製
坐落於香港嘉里酒店內的粵菜食府紅糖，主打的北京填鴨/片皮鴨嚴選政府認證廣東農場科學飼養的四斤半櫻桃谷大鴨，特別以多道不同工序烹調及處理北京填鴨/片皮鴨，當中包括碌皮、上皮、打氣及風乾等多道繁複工序。由於櫻桃谷大鴨的飼養特殊方法，可以令到肉汁保持鮮嫩多汁且不會有鴨膻味。北京填鴨/片皮鴨以高溫燒烤60分鐘，可以將鴨皮下脂肪逼出，令到鴨皮脆香不膩。配料備有青瓜、京蔥、心裏美蘿蔔、哈密瓜配填鴨醬、蒜蓉汁，一同享用北京填鴨/片皮鴨可平衡油膩感，更添滋味。
紅糖
價錢：$988/全隻
地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓（地圖按此）
電話：2252 5279
12.沙田18：人氣名物北京填鴨一鴨三食
提起北京填鴨或片皮鴨，很多識食之人都會想到沙田18！雖然要去到大學站搵食，但因為沙田18有品質保證，北京填鴨多年來一直地位超然。北京填鴨設有三款不同鴨肉的切法，如片胸皮、胸肉及腿肉，片胸皮酥脆無肥膏，再加少許砂糖、青瓜、黃麵醬與薄餅拌吃簡直令人吃不停口。另外還設有二食生菜片鴨鬆，三食紹菜豆腐鴨骨湯，食盡鴨隻全身！
沙田18
價錢：$568/半隻、$868/全隻
地址：沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店4樓（地圖按此）
電話：3723 7932
13.古琴雅苑：古木炭火烤製！必吃鴨皮一口酥
以古木炭火烤製北京填鴨作主打的古琴雅苑，向來以價格相宜取勝。柯打北京填鴨/片皮鴨時，會先奉上淨鴨皮一口酥，這是全隻片皮鴨中烤得最薄最脆的部位，只要蘸上黃梅醬或砂糖同吃即可，酥脆可口。另外配料則有青瓜、哈蜜瓜、京蔥、鴨卷餅、傳統京醬及黃梅醬拌吃。即叫即切的片皮鴨外脆內軟且肉質嫩滑，加上喜歡的配料及餅皮同吃，滋味豐富。除傳統的北京填鴨外，另外還有古琴酒糟烤北京填鴨，北京填鴨/片皮鴨帶有濃郁的酒香，不妨一試。
古琴雅苑
價錢：$228/半隻、$438/全隻
地址：尖沙咀北京道12A號太子集團中心15樓（地圖按此）
電話：6993 2195
地址：灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 19樓（地圖按此）
電話：6993 1025
地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓B號舖（地圖按此）
電話：6994 8175
14.老掌櫃東北菜館：抵食片皮鴨低至$168半隻
主打東北菜的老掌櫃東北菜館，目前設有3間分店。不少食客慕名前往都是為了吃北京填鴨/片皮鴨，因為出名份量大份夾抵食，低至$168就可以食到半隻北京填鴨，片皮鴨鴨肉肉質軟滑，略帶少許油脂非常香口，鴨皮夠薄身香脆，再加入爽脆青瓜及京蔥提香，北京填鴨/片皮鴨配以略帶煙韌的餅皮同吃，最適合不過。
價錢：$168/半隻、318/全隻
地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2006號舖（地圖按此）
電話：3543 1618
地址：大角咀嘉善街18號利奧坊凱岸地下G708-G709號舖（地圖按此）
電話：2572 8366
地址：元朗西菁街23號富達廣場地下19-24號舖（地圖按此）
電話：2380 2668
15.富東閣海鮮酒家：抵食片皮鴨一鴨兩食！外賣或堂食同價
位於沙田的富東閣海鮮酒家，早前因疫情網上團購片皮鴨而聲名大噪，吸引不少人特登跨區前往支持。富東閣雖然是酒樓，但片皮鴨出名抵食，更可以一鴨兩食，北京填鴨/片皮鴨每件份量都非常大，經過高溫烤製後，北京填鴨/片皮鴨鴨皮的油脂酥香鬆脆，再配上京蔥、青瓜及佐料包住餅皮同吃，甚有風味。
富東閣海鮮酒家
價錢：$208/隻
地址：沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖（地圖按此）
電話：2699 8333
16.東來順：北京過江龍！傳統北京風味
來自於北京的東來順始創於1903年，主打地道北京及淮揚菜，傳統北京填鴨自然是必點菜式。新鮮出爐的北京填鴨，皮脆肉滑，帶油脂香。於席前切出一件件均勻、厚薄適中的鴨件，以薄餅皮包裹著京蔥絲，蘸上甜醬食用，一口品嘗北京填鴨/片皮鴨鬆脆質感與豐腴油香，非常滋味。
東來順
價錢：一食$650、二食$780
地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店B2層（地圖按此）
電話：2733 2020
17.羲和雅苑：北京過江龍！坐擁海景歎一鴨三食
來自北京的人氣過江龍羲和雅苑，數年前進駐尖沙咀海港城坐擁維港海景，令到吃北京填鴨/片皮鴨成為高級的享受。主打的羲和馳名烤鴨設有三款不同的食法，並以八寶盒奉上不同的佐料。以鴨胸皮配藍莓醬、爆炸糖，鴨胸肉配芥末醬及鴨腿肉配饃饃皮、京蔥等配料以傳統食法品嚐北京填鴨/片皮鴨。
羲和雅苑
價錢：$388/半隻、$698/全隻
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203號舖（地圖按此）
電話：2157 3128
18.鴨大哥：廚魔主理！慢烤3小時北京填鴨
位於時代廣場的鴨大哥甚有名氣，因為是由米芝蓮廚魔梁經倫所開設，主打的慢烤北京填鴨，選用2至3斤重的正宗北京填鴨，北京填鴨/片皮鴨經過自家熟成後，以低溫慢烤三個多小時，再用猛火焗15-20分鐘，令到北京填鴨/片皮鴨鴨皮香脆可口。最特別的是北京填鴨/片皮鴨配以自家製的香橙味蝴蝶餅代替傳統薄餅皮，佐料也特別加入橙味的海鮮醬，中和油膩。
鴨大哥
價錢：$308/半隻、$590/全隻
地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場10樓1001B號舖（地圖按此）
電話：2882 8600
地址：鰂魚涌華蘭路25號太古坊栢克大廈2樓（地圖按此）
電話：3579 8179
19.北京老家：裝潢古色古香！片皮鴨份量豐富
裝潢充滿古色古香的北京老家，是不少人吃京菜的首選。北京填鴨/片皮鴨出名每片鴨都切至薄身，而且北京填鴨/片皮鴨份量夠多，不會過於油膩且大小適中，被不少食客評為最高質數的北京填鴨/片皮鴨之一。
北京老家
價錢：$228/半隻、$428/全隻
地址：尖沙咀加拿分道25-31號國際商業信貸銀行大廈8樓（地圖按此）
電話：3462 2518
地址：灣仔皇后大道東183號合和中心7樓704及8樓802號舖（地圖按此）
電話：2811 2996
20.大都烤鴨：果木燻烤片皮鴨
大都烤鴨供應以明火掛爐及果木燻烤方式烤製的北京填鴨，包括招牌食法「鴨架拾食」及各式用鴨炮製的菜式，片皮鴨選用重約2公斤的鴨隻，烤著皮脆肉嫩且入口鬆化。
大都烤鴨
價錢：$568/全隻、$298/半隻
地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓221號舖（地圖按此）
電話：2628 0662
常見問題
問：片皮鴨通常配搭什麼佐料同吃？
答：佐料通常是蔥絲、青瓜絲及海鮮醬等……詳情按此
問：哪一間片皮鴨最抵食？
答：陶源海鮮酒家的京式片皮鴨KKday預訂低至$138/隻……詳情按此
