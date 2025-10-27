營養師揭「4大血型瘦身黃金法則」按血型調整減肥策略！事半功倍輕鬆減磅

在減肥這條路上，你是否試過各種飲食法卻總是效果有限？其實，人體的血型與消化系統、代謝方式息息相關，選擇適合自己的飲食與運動方式，才能真正達到健康又有效的減重目標！根據美國自然療法醫師 Peter J. D'Adamo 的研究，可你針對體質調整策略，讓大家甩肉更輕鬆！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

血型瘦身黃金法則：A型血

A型人的胃酸分泌較少，因此較難消化高脂肉類，但擅長分解植物性蛋白和碳水化合物。因此，應以蔬菜、水果、豆類、豆製品及五穀雜糧為主食，這樣更能減輕腸胃負擔，提升消化效率。此外，A型人天生腎上腺皮質醇分泌較高，容易感受到壓力，適合透過運動來釋放壓力，幫助身心平衡。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

在飲食方面，番薯、糙米、豆腐和深綠色蔬菜都是不錯的選擇，能提供優質的植物性蛋白與纖維素，促進腸胃蠕動，減少消化負擔。而適合的運動包括瑜伽、普拉提與冥想伸展，不僅能放鬆身心，還能改善血液循環，進一步提升代謝效率。

圖片來源：getty images

血型瘦身黃金法則：B型血

B型血的消化系統相對穩定，能較好地分解肉類與蛋白質。然而，B型人如果攝取過多澱粉類食物，容易造成代謝下降、血糖飆升，進而導致脂肪囤積。因此，B型人在減重時應多攝取優質蛋白質，如雞肉、魚類、乳製品，並搭配有氧運動，讓燃脂效果加倍！

圖片來源：getty images

在飲食選擇上，三文魚、雞肉、綠葉蔬菜和乳酪都是理想的食材，不僅提供優質蛋白質，還能幫助維持腸道健康。運動方面，慢跑、游泳和跳繩是燃脂效果較佳的選擇，能提升心肺功能並促進全身血液循環。

圖片來源：getty images

血型瘦身黃金法則：AB型血

AB型血融合了A型與B型的特性，因此消化系統相對敏感，對於過辣、過鹹、過油的食物較不耐受。AB型人應該減少刺激性食物的攝取，改以清淡的蔬果、豆類、海鮮為主，並適量補充植物性蛋白。至於運動方面，AB型人可結合動靜皆宜的運動方式來提升燃脂效率，晚上則透過伸展來舒緩肌肉。

圖片來源：getty images

飲食方面，堅果、魚類、藍莓和豆腐是較適合AB型人的選擇，這些食材不僅富含營養，還能降低消化負擔，避免胃部不適。運動上，可選擇有氧運動如騎單車來促進心肺功能，並搭配瑜伽來幫助身體放鬆。

圖片來源：getty images

血型瘦身黃金法則：O型血

O型人擁有較強的肉類蛋白質消化能力，胃酸分泌旺盛，因此適合高蛋白飲食，但需減少精緻澱粉攝取，以防血糖波動影響減重效果。可多攝取Omega-3豐富的食物，以促進新陳代謝。此外，由於O型人天生肌肉發達，適合透過重訓與有氧運動交替訓練，可進一步提升燃脂效率。

圖片來源：getty images

在飲食選擇上，雞蛋、牛肉、橄欖油和三文魚都是O型人減重時的理想選擇，這些食物富含優質蛋白質與健康脂肪，能有效提升代謝。運動方面，重量訓練與高強度間歇運動（HIIT）最能發揮O型人的體能優勢，搭配登山等戶外運動，能有效雕塑身形並增強心肺功能。

圖片來源：getty images

誤信減肥偏方惹禍，半年內驚現10顆瘜肉！小心誤中「營養陷阱」易增加患大腸癌風險

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？

減肥方法｜10大無效健身習慣 減極都唔瘦有原因！做完運動應不應該吃東西？先做有氧定重量訓練？

30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg