宏福苑五級火｜情緒支援熱線
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。到底她是如何做到的呢？立刻來看看吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
脂肪肝是什麼？
脂肪肝是一種常見的健康問題，尤其是「非酒精性脂肪肝」，與現代人的飲食和生活習慣密切相關。香港有超過100萬人受脂肪肝困擾，主要與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂以及高血壓有關。
輕度脂肪肝可能沒有明顯症狀，但隨著病情惡化，患者可能出現疲倦、食慾不振、右上腹不適等症狀，甚至進一步發展為肝硬化或肝癌。因此，脂肪肝的早期發現和改善顯得尤為重要。
30歲女早餐一個小改變 脂肪肝消失不見
根據台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科錢醫師的分享，有一名女患者患有輕度脂肪肝，多年來需定期回診追蹤。然而，在最近一次的檢查中，他驚訝地發現該女子的脂肪肝竟已完全消失！當醫師追問她是否開始運動或進行特別的減肥計畫時，女子卻表示並未有運動，而唯一改變的只有她的早餐飲食習慣。
原來她過往的早餐以麵包為主，但在近三個月裡改為吃1至2個隔夜冰過的番薯，搭配1條初熟的香蕉，有時再加入2顆水煮蛋及一杯黑咖啡。此外，晚餐她也不再攝取澱粉類食物，在短短3個月，她不僅瘦下5kg，連脂肪肝也消失不見。
「抗性澱粉」成減重關鍵
原來抗性澱粉正是她成功減肥和改善脂肪肝的核心所在，抗性澱粉作為近年來的熱議話題，其效果已被多項研究證實，包括延緩飢餓感、降低餐後血糖以及幫助脂肪代謝。因此，像隔夜番薯、初熟香蕉這類富含抗性澱粉的食物，不僅有助減重減脂，對血糖調控需求高的人士也非常友善。
隔夜冷藏的番薯因澱粉結構轉變，產生更多抗性澱粉，這種成分不易被人體吸收消化，能有效避免血糖迅速升高。此外，初熟香蕉也是抗性澱粉的良好來源，成熟度越低，抗性澱粉含量越高；反之，當香蕉外皮出現黑點時，其內部的抗性澱粉會轉化為葡萄糖和果糖，對減肥不利，也可能導致血糖波動。
值得一提的是，當中的水煮蛋實際上是以電鍋蒸熟，不加任何調味料或油脂的方式製作，這樣才是高品質蛋白質的理想來源。她的早餐不僅低熱量，也能提供身體充足的能量與營養。
4大食材有助改善脂肪肝或控制體重
1. 番薯
選擇每次食用約100至200g，最好是前一天蒸好後冰存於雪櫃，隔日取出食用。冷藏後的番薯澱粉結構改變，形成抗性澱粉，有助於血糖穩定和減重。
2. 初熟香蕉
無黑點的初熟香蕉含有較高的抗性澱粉，能抑制食慾並穩定血糖，對於控制體重相當有幫助。
3. 水煮蛋
以電鍋蒸煮的蛋，不加任何調味料或油脂，為身體提供優質蛋白質，無負擔又營養。
4. 黑咖啡
每天1杯黑咖啡，不加糖或奶，熱量極低且有助於促進新陳代謝，是減肥的好夥伴。
必學預防脂肪肝秘技
脂肪肝並非不可逆，只需改變一下日常飲食習慣便能大幅改善健康指數。而以上實例，正是運用科學原理選擇食材的最佳示範。不過除了健康的飲食習慣外，每週適量運動150分鐘、避免飲酒和保持良好的血糖控制，都是降低脂肪肝風險的有效措施，讓脂肪肝與肥胖遠離你的人生！
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
保養品推薦｜精選iHerb 5大防衰老產品低至75折！去皺紋必食xx、抗老皇牌NMN、維C這樣吃功效加倍
減肥方法｜網絡熱傳5大減肥法 編輯實試XX飲食勁減9kg！間歇性斷食唔係人人可試、IU都用呢招極速修身
其他人也在看
中國老年群體感染愛滋病持續增加 廣東 60 歲以上患者佔逾兩成︱Yahoo
【Yahoo健康】內地人口老齡化趨勢持續，同時老年群體感染愛滋病的個案佔比近年上升。 廣東省疾控局發布資料指，全省愛滋病疫情整體處於低流行水平，新報告病例呈下降趨勢，但高年齡組病例所佔比例上升。Yahoo 健康 ・ 1 天前
自閉症︱中大醫學院新技術識別兒童患者 準確率達 95% 明年招募 200 兒童試用︱Yahoo
【Yahoo健康】中大醫學院推出創新微生物技術，透過收集兒童糞便樣本再利用人工智能模型分析其腸道微生物，識別有高風險患上自閉症的兒童，檢測技術準確率高達 95%。新技術有助自閉症兒童及早被診斷，家長可以有心理準備，並提早為孩子做自閉症訓練。團隊亦於明年一月招募 200 名疑似出現自閉症特徵的合資格學前兒童，利用新技術測試，期望明年第三季可以推出市面。Yahoo 健康 ・ 1 天前
吳文忻被揭露個人私隱發文狠批兼保留追究權 抗癌戰士新歌宣揚常感恩
吳忻熹（前名：吳文忻）自年初得悉乳癌擴散後，一直積極接受抗癌治療，更推岀新歌呼籲大家要常常懷着感恩的心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中醫治療膝關節痛面面觀
膝關節痛是長者及從事體力勞動者常見的健康問題。日常生活中，不少長輩上下樓梯吃力緩慢，甚至需倚靠扶手協助，否則舉步為艱。人的關節有如機器，經年累月使用後難免磨損，如缺乏適當保養，可能造成不可逆轉的損害。若出現腫脹、疼痛、或行動困難等症狀，便要提高警覺，及早處理。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
特朗普下令放寬大麻管制 行業獲重大監管利好
【彭博】— 美國總統特朗普周四簽署行政令，指示政府將大麻移入監管更為寬鬆的聯邦類別，從而開啟了可能改變大麻在全美法律和商業格局的監管變革。Bloomberg ・ 5 小時前
保誠(02378.HK)調查：近六成受訪港人曾推遲就醫
保誠(02378.HK)早前委託Economist Impact進行一項名為「香港患者心聲：透明度、費用及個人選擇如何塑造醫療體驗」的調查。研究結果揭示受訪港人在獲取醫療服務時面臨的挑戰，並凸顯他們對清晰指引、全面支援，以及無縫且可負擔的醫療服務需求殷切。 調查於2025年四月至五月期間進行，分別向1,153名香港居民及兩位本地專家進行調查和訪問。調查指出，雖然有67%香港受訪者認同本港醫療服務便利，但仍有過半數(55%)在出現健康問題時不清楚到何處就醫，另有55%表示缺乏正確的資訊作出治療決策。 即使在過去一年曾向全科醫生求診的受訪者亦面對不少挑戰。其中逾半數(52%)受訪港人反映候診時間過長、預約系統繁瑣或其他就醫障礙，導致求診體驗不佳。基層醫療服務作為患者醫療需求的第一接觸點，其可及性不足或會影響患者的滿意度及結果。此外，受訪者遇到的其他障礙亦進一步阻礙他們及時獲得所需的醫療服務。四分之一受訪港人表示，現有交通工具難以讓他們順利前往醫療機構就診。 報告指，值得一提的是，有近六成香港受訪者表示過去一年曾延遲就醫，常見原因包括認為病徵不嚴重(24%)、需照顧子女(24%)，以及希望避AASTOCKS ・ 19 小時前
康寧傑瑞(09966.HK)JSKN003治療卵巢癌等獲FDA突破性療法認定
康寧傑瑞(09966.HK)公布，JSKN003已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)授予突破性療法認定，用於治療既往接受過貝伐珠單抗治療的晚期或轉移性人表皮生長因子受體2有表達(IHC 1+、2+和3+)鉑耐藥復發性上皮性卵巢癌、原發性腹膜癌或輸卵管癌成年患者。 此前，JSKN003已獲FDA批准開展一項治療不限HER2表達水平的PROC的II期臨床試驗，且分別在PROC和結腸直腸癌(CRC)上獲國家藥監局藥品審評中心授予BTD，在PROC上獲FDA授予快速通道資格認定並在胃╱胃食管結合部癌(GC/GEJ)上獲FDA授予孤兒藥資格認定。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
藥捷安康(02617.HK)替恩戈替尼片新藥上市申請獲受理
藥捷安康(02617.HK)公布，旗下替恩戈替尼片的新藥上市申請已獲國家藥監局藥品審評中心受理，擬用於治療既往至少接受過一種系統性治療，和FGFR抑制劑治療的晚期、轉移性或不可手術切除的膽管癌成人患者。 此前，替恩戈替尼片用於此適應症已獲批准納入優先審評品種名單及突破性治療品種名單。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
星太鏈(00399.HK)與Scaling Lab達成贊助研究及戰略顧問協議
星太鏈(00399.HK)宣布，於周三(17日)與Scaling Lab訂立為期五年的贊助研究及戰略顧問協議，加強與約翰斯霍普金斯大學醫學院(約翰斯醫學院)的合作措施。 根據協議，Scaling Lab將進行有關心血管及心血管代謝疾病(包括糖尿病)、非注射型糖尿病治療途徑、水通道蛋白(AQP)及相關代謝研究的非臨床及非監管贊助研究，營運該實驗室的J. Hunter Young博士及其團隊將提供戰略科學顧問服務，以支援集團的口服糖尿病藥物、口服多肽療法及藥物遞送系統研發工作。 Scaling Lab生成的知識產權將由約翰斯醫學院擁有，而星太鏈可獲得優先及商業合理許可權，包括就相關技術進行全球許可協商的優先權。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
保誠調查指近六成香港受訪者表示過去一年曾延遲就醫
保誠保險母公司保誠集團(02378.HK)早前委託 Economist Impact進行了一項名為「香港患者心聲:透明度、費用及個人選擇如何塑造醫療體驗」(Patient Voices Hong Kong: How clarity,cost and choice shape care)的調查。研究結果揭示受訪港人在獲取醫療服務時面臨的挑戰,並突顯他們對清晰指引、全面支援,以及無縫且可負擔的醫療服務需求殷切。調查於2025年4-5月期間進行,分別向1153名香港居民及兩位本地專家進行調查和訪問。調查指出,雖然有67%香港受訪者認同本港醫療服務便利,但仍有過半數(55%)在出現健康問題時不清楚到何處就醫,另有55%表示缺乏正確的資訊作出治療決策。即使在過去一年曾向全科醫生求診的受訪者亦面對不少挑戰。其中逾半數(52%)受訪港人反映候診時間過長、預約系統繁瑣或其他就醫障礙,導致求診體驗不佳。基層醫療服務作為患者醫療需求的第一接觸點,其可及性不足或會影響患者的滿意度及結果。此外,受訪者遇到的其他障礙亦進一步阻礙他們及時獲得所需的醫療服務。四分之一受訪港人表示,現有交通工具難以讓他們順利前往醫療infocast ・ 1 天前
禮來(LLY.US)稱減肥藥orforglipron有助維持體重減輕效果
禮來公司(LLY.US)表示，在後期試驗中，旗下減肥藥物orforglipron能幫助患者在從服用Wegovy和Zepbound注射直接轉而服用該藥後，保持大部分的減肥效果。 公司又指，已向美國食品藥物管理局提交用於治療肥胖症的每日服用GLP-1 藥物orforglipron的批准申請。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
華昊中天醫藥(02563.HK)美國關鍵臨床研究完成首例患者給藥
華昊中天醫藥－Ｂ(02563.HK)公布，全資美國子公司US -Biostar完成一項重要海外臨床研究的首例患者給藥︰UTD1聯合卡培他濱治療HER2陰性乳腺癌腦轉移美國關鍵註冊臨床研究。該研究採用兩階段設計，共擬入組約120例受試者，主要研究終點為中樞神經系統客觀緩解率。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
時事全方位｜口腔健康行動計劃(二)
【Now新聞台】題目：口腔健康行動計劃嘉賓：衞生署社區牙科服務高級牙科醫生朱永豪衞生署社區牙科服務署理高級牙科醫生洪振傑 now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
藥捷安康(02617)發表核心產品針對膽管癌探索性臨床結果
藥捷安康-B(02617.HK)宣布，近日，公司核心產品替恩戈替尼在美國開展的針對膽管癌的探索性臨床2期結果，在《柳葉刀，胃腸病和肝病學》(影響因子38.6)上發表。替恩戈替尼可克服FGFR2融合陽性膽管癌患者對FGFR抑制劑的獲得性耐藥，並在其他FGFR基因改變的膽管癌患者中顯示出抗腫瘤活性。 (ST)infocast ・ 22 小時前
百度健康發布行業首個健康從業者專屬AI可控創作平台Dr. Flow
百度健康發布行業首個健康從業者專屬可控的AI創作平台Dr.Flow，聚焦醫療健康垂類內容創作痛點，能為健康從業者提供從選題、腳本、拍攝到審核的全流程的創作支持，具備專業可控、智能輔助、便捷操作及一站式經營等優勢，並於10分鐘即可出片。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
康寧傑瑞(09966.HK)JSKN027新藥臨床試驗申請獲受理
康寧傑瑞製藥－Ｂ(09966.HK)公布，司自主研發的程序性死亡配體1/血管內皮生長因子受體2雙特異性抗體偶聯藥物JSKN027新藥臨床試驗申請，獲國家藥品監督管理局藥品審評中心正式受理。公司計劃開展JSKN027用於治療晚期惡性實體瘤的I期臨床研究。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 17 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 21 小時前