潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？

每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！
先來估以下9個英文潮語是什麼意思！
1.sigma
2.rizz
3.gyatt
4.fanum tax
5.no cap
6.touch grass
7.bussin
8.delulu
9.solulu
這些字母每顆都懂，連起來卻看不懂；即使看得懂，也不是想像中的意思，以下為各位來解釋一下。
1. sigma
獨立自主，不隨波逐流的意思，更延伸出「sigma boy」，是在模仿電影《美國殺人魔》裡的Bateman的表情，反諷那種自信與強大氣埸的人
2. rizz
是charisma的縮寫，由Tom Holland帶出來的潮語，解作魅力
Tom Holland原句：「我沒有什麼的魅力，我的魅力很有限的。（I have no rizz whatsoever, I have limited rizz.）」
3. gyatt
god damn的縮寫兼助語詞，有著驚嘆某人很火辣的意味
4. fanum tax
意指朋友間強行徵收食物/物品的玩笑，用香港文化來理解大概是指「收陀地」，源自主播Fanum在直播中搶走隊友食物的行為
5. no cap
強調沒有說謊、沒有「吹大咗」的意思，就是要說真話的意思
6. touch grass
用來說那些沉迷網絡，go touch grass就是指想叫這些沉迷人士出去現實世界走走的意思
7. bussin
形容食物/事情超棒超讚
8. delulu
delusional的縮寫，意指自欺欺人/過度幻想/妄想
9. solulu
solution解決方法之意，是delulu的延伸，一整句就是「delulu is the solulu」（敢於幻想就是解決方法）
