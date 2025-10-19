潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？

每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！

先來估以下9個英文潮語是什麼意思！

1.sigma

2.rizz

3.gyatt

4.fanum tax

5.no cap

6.touch grass

7.bussin

8.delulu

9.solulu

《這份愛可以解釋嗎？》劇照

這些字母每顆都懂，連起來卻看不懂；即使看得懂，也不是想像中的意思，以下為各位來解釋一下。

1. sigma

獨立自主，不隨波逐流的意思，更延伸出「sigma boy」，是在模仿電影《美國殺人魔》裡的Bateman的表情，反諷那種自信與強大氣埸的人

《美國殺人魔》電影照片

2. rizz

是charisma的縮寫，由Tom Holland帶出來的潮語，解作魅力

Tom Holland原句：「我沒有什麼的魅力，我的魅力很有限的。（I have no rizz whatsoever, I have limited rizz.）」

3. gyatt

god damn的縮寫兼助語詞，有著驚嘆某人很火辣的意味

4. fanum tax

意指朋友間強行徵收食物/物品的玩笑，用香港文化來理解大概是指「收陀地」，源自主播Fanum在直播中搶走隊友食物的行為

5. no cap

強調沒有說謊、沒有「吹大咗」的意思，就是要說真話的意思

6. touch grass

用來說那些沉迷網絡，go touch grass就是指想叫這些沉迷人士出去現實世界走走的意思

7. bussin

形容食物/事情超棒超讚

8. delulu

delusional的縮寫，意指自欺欺人/過度幻想/妄想

9. solulu

solution解決方法之意，是delulu的延伸，一整句就是「delulu is the solulu」（敢於幻想就是解決方法）

不同愛心顏色emoji有不同解法，《混沌少年時》折解emoji意思：紅色愛心❤️＝愛；橙色愛心🧡＝？用錯隨時表錯意

