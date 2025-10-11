張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
為了追求健康，不少人都放棄了高熱量零食，改為選擇那些標榜健康的食品作為日常飲食的中心。然而，許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！
偽健康食物1. 燕麥奶
近年來，燕麥奶成為許多健康人士的心頭好，但其實它是精緻碳水化合物的來源，主要成分是糖類而非蛋白質。專家指出燕麥奶更適合在運動前飲用，以快速補充肌肉肝糖，而非作為日常飲品。若過量飲用，不僅無法取代牛奶的營養價值，還可能影響血糖穩定，增加體重。
偽健康食物2. 穀麥片
很多人喜歡以穀麥片搭配牛奶或豆漿作為早餐，方便又美味。然而，這些穀麥片大多由精製穀物製成，製造過程中還會額外添加糖分和人工香料。美國食品藥物管理局（FDA）已將部分高糖穀片從健康食品名單中剔除，因為這類穀麥片會讓血糖快速飆升，進而導致疲勞感和體重增加。選擇早餐時，應多留意產品標示，優先選擇未經加工的全穀物產品。
偽健康食物3. 全麥麵包
全麥麵包看似是健康主食，但只要全麥麵粉比例超過50％，就能被標榜為全麥麵包。為了提升口感，許多全麥麵包會添加大量油脂和糖分，導致熱量和脂肪含量遠超過白麵包。選擇全麥麵包時，建議挑選口感較粗糙的品項，通常全麥比例更高，並搭配蔬果與蛋白質，讓營養更全面。
偽健康食物4. 能量棒
被稱為快速補充能量的能量棒，常被健身族或減脂者選擇。然而，它們通常含有大量糖分，有些甚至還額外添加油脂。營養師提醒能量棒應該視為澱粉類的替代品，並搭配高纖維蔬菜與蛋白質攝取，才能達到營養均衡。若僅依賴能量棒作為正餐，不僅容易攝取過多熱量，還可能影響減重效果。
偽健康食物5. 梳打餅
許多人在減肥時會選擇梳打餅作為零食，認為它比薯片健康。然而，梳打餅的主要成分是精製麵粉，並含有大量鹽分、糖分和油脂。曾有醫師分享案例指出空腹吃下一片梳打餅後，血糖竟極速飆升。如果真的想吃餅乾，建議選擇含有高纖維的產品，並適量攝取。
