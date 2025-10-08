衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
近年來，你有沒有注意到周遭越來越多人在手袋上掛滿應援周邊，甚至使用透明手袋來展示自己的收藏呢？社群媒體上，很多人的貼文也從過往的美食與自拍，轉變成充滿偶像、動漫角色或是大IP公仔的照片。這股熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
推活是甚麼？現象席捲全球引發百億商機！
所謂「推活」，結合了日語的「推し」（Oshi，意指熱愛支持的對象）與「活」（Katsu，指活動），代表粉絲對特定偶像、角色、品牌或其他熱愛事物展開的支持與應援行動。根據市場研究，這股文化現象已發展成超過50億美元（約389億港元）的市場，尤其在15至29歲女性族群中，近6成擁有自己的「推」對象。
推活對象不只偶像與動漫！
推活已不再局限於傳統追星，現今它的範圍已經擴展至各式各樣的領域。除了藝人、偶像、運動員等真實人物外，動漫角色、VTuber、電影角色，甚至是建築、鐵道、美食品牌等也能成為粉絲「推」的對象。
根據日本行銷公司Neo Marketing於2024年的調查，受訪者中推「真人偶像」（如演員、歌手、運動員等）的人數佔比超過70%；其次是「虛擬角色」（如動畫、遊戲、漫畫等），約佔 36%；另外，「建築、鐵道、特定品牌」等非人物對象的推活比例也達到20%！
推活5大應援方式
然而，「推活」的關鍵不僅僅是喜愛，更包括粉絲透過各種行動來支持與參與，例如參加活動、購買周邊、進行二次創作，甚至特意安排「朝聖之旅」等。日本愛知淑德大學心理學部教授久保南海子，將「推活」的行為模式歸納為5大類型：
應援（応援）：透過參與演唱會、見面會、電視錄影等活動來表達對偶像或角色的支持。
創作（生成）：如製作應援道具、畫同人圖、剪輯影片等二次創作方式，向更多人推薦自己的「推」。
培育（育成）：粉絲透過購買專輯、周邊商品、投票應援等方式，確保偶像或角色持續發展。
延伸（派生）：因「推活」而開始學習相關語言、文化，甚至因熱愛而選擇留學或深耕某個領域。
擴展（拡張）：如聖地巡禮、帶著偶像周邊拍照等行動，讓「推活」融入生活日常。
推活市場規模暴增4.86倍 引發億萬商機！
近年來，推活市場規模快速成長，根據調查，2019年至今，相關商品的市場價值已擴大4.86 倍。這股現象的崛起，背後包含多項因素：
社群平台助攻：X（前 Twitter）、Instagram、TikTok 等社群平台的普及，使粉絲能夠更輕鬆地分享應援內容，進一步推動推活風潮。
企業聯名熱潮：動漫、偶像與各大品牌頻繁合作，推出限定聯名商品，吸引粉絲投入大量金錢支持。
疫情催生線上應援：線上演唱會、應援直播等新型態活動，使得「推活」門檻降低，吸引更多人參與。
人氣IP《Chiikawa》成為推活爆紅代表！
在推活文化的推波助瀾下，不少人氣IP作品也因此爆紅，最具代表性的莫過於《Chiikawa》（ちいかわ）。《Chiikawa》中的角色如Chiikawa、小八貓（ハチワレ）、兔兔（うさぎ）等，不僅風靡日本，更深受香港粉絲的喜愛。《Chiikawa》的爆紅與推活文化密不可分，粉絲們透過在社群中曬出周邊商品、分享角色照片與推廣活動，將這些角色推上了新高度，進一步帶動商品與品牌的熱賣。這些角色頻繁出現在粉絲的社群貼文中，並與多家品牌合作推出各式周邊商品，更是引發大量排隊人潮。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：MBTI已Out？韓國Gen Z新興性格分類「Teto-Egen」爆紅！分4大類型，你是Teto還是Egen？
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「史力加戀愛」是什麼？Gen Z戀愛觀「降低標準」約會卻加倍受傷，網友狠評：顏值低不等於個性好！
Gen Z「腦洞大開」的3個減壓法：學會「原地躺平」不心累，隨時療癒自己
其他人也在看
愛情中最需要崇拜感星座TOP4：獅子自信要你灌溉、「這星座」希望你眼裡只有他
在愛情裡，有些人需要安全感，有些人需要陪伴感，而有些星座，則最需要「崇拜感」。他們談戀愛時，渴望被另一半當成英雄、女神，想要被仰望、被欣賞，因為這樣才會讓他們覺得自己在這段感情中是獨特且無可取代的。一起來看看，哪些星座在愛情裡最需要「崇拜感」吧！bella儂儂 ・ 6 小時前
實測Owala水壺是智商稅嗎？Amazon必入手水壺品牌Top 5，Owala齊色齊款直送到港低至 $194.5！｜Prime Day優惠2025
大家也有加入 Gen Z 的水壺熱潮嗎？很想入手一個 Jennie 同款 Stanley 水杯，但又被 Rosé 喜愛的 Owala 水樽燒到，小編已率先入手並為大家實測，同時送上 Stanley 與 Owala 的比較，並集合 Gen Z 最愛的水壺款式，一起來加入「飲水熱潮」吧～Yahoo Style HK ・ 8 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋節後腸胃脹氣、冒痘又睡不好？中醫揭身體5大警訊，教你4招降火排濕
中秋連假烤肉、月餅吃多了，許多人回到工作日就出現腸胃脹氣、消化不良、嘴破冒痘、喉嚨痛、甚至睡不好、排便不順的情況。中醫認為，這是飲食失調、濕熱內生的典型表現。姊妹淘 ・ 8 小時前
周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動
【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Samsung EVO Select microSD 卡近歷史低價，HK$270 購 512GB 免運費｜Amazon Prime Day優惠2025
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
1週狂瘦近5kg！韓國短髮女神親測「快速減肥法」只要多吃「1神物」7天有感甩肉
在韓國時尚圈提到「短髮女神」，姜泰利絕對榜上有名。她以清新短髮加上甜美又帶個性的外貌走紅，合作品牌無數。近期，她在 YouTube 公開挑戰「7 天速瘦 5 公斤」的日記，採取一天一餐搭配高強度運動，女人我最大 ・ 5 小時前
Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至63折/Oath Nutrition檸檬水口味只需$1XX｜Prime Day優惠2025
健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Prime Day，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！Yahoo Food ・ 12 小時前
2025秋冬有趣可愛美妝大賞！LUSH怪物泡澡、BOTANIST番茄香洗髮沐浴、ORBIS三麗鷗聯名，超萌新品全盤點！
Part 1. LUSH：自組怪物泡澡夥伴！51區外星蛋寶降落浴缸準備好進入一場讓你「毛骨悚然」卻又「可愛爆擊」的護理時光了嗎？時尚美妝界的搞怪大師 LUSH 率先推出 2025 年萬聖節限定系列，這次不只帶來視覺驚喜，更邀請你開啟自由搭配的裝扮模式，用充滿巧思的沐浴小夥伴，為秋...styletc ・ 8 小時前
伊朗國會批准改革 貨幣面值將去掉4個零
伊朗國會已批准貨幣制度全面改革，在未來幾年內把貨幣面值去掉四個零，以在多年通貨膨脹之後簡化交易。鉅亨網 ・ 1 天前
月餅卡路里陷阱！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問│月餅卡路里高不是秘密，但對減肥人士來說，月餅不健康又肥，想食就唯有選擇市面上的健康低糖月餅，不過傳統月餅、冰皮月餅跟新派月餅，哪一款月餅卡路里才最低？這次請來註冊營養師Michelle Lau為我們揀出健康低卡的月餅吧！Yahoo Food ・ 11 小時前
逆天凍齡！54歲黎姿粉裙慶生「緊摟80歲爸媽撒嬌」 網驚呼：趙敏穿越
香港女神黎姿近日歡慶54歲生日，在社群平台曬出與80多歲父母及弟弟黎嬰的溫馨合照。她穿著粉嫩禮服，膚質緊緻、氣色極佳，與爸媽、弟弟依偎合影，笑容甜美，網友直呼：「根本逆齡生長，完全看不出是三個孩子的媽！」姊妹淘 ・ 7 小時前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！
舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 1 天前
從「買茅台」到「買盲盒」：中國年輕人正重建消費規則 這三大賽道正讓他們買單
隨著新一代年輕消費者成為消費主力，中國消費市場正上演劇烈的「冷熱分化」，一邊是白酒、食品飲料等傳統族群持續低迷，白酒指數自 2022 年來累計跌逾 30%，另一邊則是盲盒熱潮。 中國《財經雜誌》報導，新消費的核心邏輯是抓住年輕人「悅己」「追求性價比」的需求。格雷資產副總經理馮立鉅亨網 ・ 7 小時前
許常德發文回顧代表作 稱顏正國像電影生的
[NOWnews今日新聞]台灣資深演員顏正國，以電影《好小子》系列及《角頭》聞名，昨日（7日）因肺腺癌第四期不幸離世，享年50歲。消息傳出震驚影壇，眾多藝人紛紛發聲悼念，音樂人許常德也在社群平台發文，...今日新聞 娛樂 ・ 2 小時前
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 14 小時前
Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單
「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會芝士│一款綿羊奶芝士最肥最高脂！逾6成樣本高納 長期攝入有高血壓風險、「呢款」最高鈣
消委會535期測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現有25款屬高鈉！芝士深受大人小孩歡心，但消委會最近報告指出，多款芝士內藏高鈉跟高脂危機，當中大家常去的city'super芝士樣本更是最高脂！不想越食越肥，就要留意以下消委會報告！Yahoo Food ・ 11 小時前