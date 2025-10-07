Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高！推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！
限時優惠詳情
COACH手袋低至半價！
farfetch買滿$3,000即享免運費，部份貨品購物後30天內可享免費退換服務。
24S買滿300歐元（約2,500港元）免運到港，30日內免費退貨。
按此查看Farfetch Coach減價手袋 按此查看24S Coach減價手袋
Coach減價手袋推薦1）Brooklyn
不敢相信Coach Brooklyn竟然在減價之列！極受歡迎的實用大手袋Brooklyn，除了是Bella Hadid的同款手袋，更是LYST熱門單品榜單上人氣好物，極大容量返工、旅行皆宜，極簡設計更是永不過時。奶茶啡色款Brooklyn 23減價後$2,094已有交易，比香港門市$2,500足足平了$400多，差價足夠多買一個銀包了！
Coach Brooklyn shoulder bag
75折特價：3,575︱
原價：$4,766
Coach small Brooklyn 23
75折特價：$2,094︱
原價：$2,791
Coach減價手袋推薦2）Empire
今個秋冬，復古配色的長條型「East-West Bag」超受歡迎！「East-West Bag」形狀的Coach Empire手袋又大又耐用，形狀設計簡潔、線條流暢，已經成為了OL們喜愛的返工手袋。由於是新季推出的手袋，有貨已經要搶購了，現在還有75折優惠，相信會很快斷貨，感興趣的朋友要手刀去搶了！小編私心推介綠色款，墨綠色皮面泛出微微光澤，顯得非常高級，搭配冬天的針織衫和大衣穿著一定超美。
Coach Empire 34 tote bag
75折特價：$3,506︱
原價：$4,674
Coach logo-detail leather shoulder bag
75折特價：$4,191︱
原價：$5,588
Coach減價手袋推薦3）Juliet
沒想新季新款Juliet亦有減價！極簡設計被認定為「下一個Brooklyn」，大容量加上拉鏈更方便去旅行時使用，肩帶更可自行更換配襯不同穿搭，返工、旅行、日常亦實用滿分。香港門市售價為$5,200，Farfetch減價後只需$3,178，非常抵買！
Coach Juliette shoulder bag
75折特價：$3,178︱
原價：$4,237
Coach small Juliet leather shoulder bag
75折特價：$2,970︱
原價：$3,960
Coach減價手袋推薦4）Cargo
有留意Coach最近與韓國潮牌Matin Kim的合作系列的話，必定會被精緻又實用的Cargo Tote Bag所迷倒。Coach Cargo帆布包看似小巧卻容量極大，備有Small及Medium等多個尺寸，想更耐用防污的話可選黑色，喜愛溫柔感亦有sand beige選擇，小尺寸折後只需$1,797非常抵買，絕對不能錯過！
Coach Cargo tote bag
75折特價：$1,797︱
原價：$2,395
COACH Cargo tote bag
5折特價：$1,250｜
原價：$2,500
Coach減價手袋推薦5）Tabby
Tabby深受Gen Z喜愛，設計簡約奢華卻有著極親民的價格，當中首推Tabby Chain黑金手袋，小巧卻有著不俗容量，配上鏈帶大方得體，出席宴會或日常約會亦可完美配襯。另外Tabby 26牛仔布配色亦是經典熱門款，新款Tabby復古配色honey brown更有75折，大家快來搶購吧！
Coach Tabby 20 shoulder bag
75折特價：$3,177︱
原價：$4,236
Coach Tabby leather shoulder bag
75折特價：$3,770︱
原價：$5,026
Coach Tabby 26 denim shoulder bag
75折特價：$4,165︱原價
：$5,950
Coach減價手袋 更多款式推薦：
Coach Willow 20 soft bucket bag
6折特價：$2,700︱
原價：$4,500
Coach Idol 23 shoulder bag
6折特價：$3,045︱
原價：$5,075
Coach Sage refined calf leather shoulder bag
7折特價：$3,150︱
原價：$4,500
