Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易

Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高！推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

限時優惠詳情

COACH手袋低至半價！

farfetch買滿$3,000即享免運費，部份貨品購物後30天內可享免費退換服務。

24S買滿300歐元（約2,500港元）免運到港，30日內免費退貨。

按此查看Farfetch Coach減價手袋 按此查看24S Coach減價手袋

Coach減價手袋推薦1）Brooklyn

極受歡迎的實用大手袋Brooklyn 39(GETTY)

不敢相信Coach Brooklyn竟然在減價之列！極受歡迎的實用大手袋Brooklyn，除了是Bella Hadid的同款手袋，更是LYST熱門單品榜單上人氣好物，極大容量返工、旅行皆宜，極簡設計更是永不過時。奶茶啡色款Brooklyn 23減價後$2,094已有交易，比香港門市$2,500足足平了$400多，差價足夠多買一個銀包了！

Coach Brooklyn shoulder bag

75折特價：3,575︱ 原價：$4,766

按此購買

Coach Brooklyn shoulder bag

Coach small Brooklyn 23

75折特價：$2,094︱ 原價：$2,791

按此購買

Coach small Brooklyn 23

Coach減價手袋推薦2）Empire

今個秋冬，復古配色的長條型「East-West Bag」超受歡迎！「East-West Bag」形狀的Coach Empire手袋又大又耐用，形狀設計簡潔、線條流暢，已經成為了OL們喜愛的返工手袋。由於是新季推出的手袋，有貨已經要搶購了，現在還有75折優惠，相信會很快斷貨，感興趣的朋友要手刀去搶了！小編私心推介綠色款，墨綠色皮面泛出微微光澤，顯得非常高級，搭配冬天的針織衫和大衣穿著一定超美。

Coach Empire 34 tote bag

75折特價：$3,506︱ 原價：$4,674

按此購買

Coach Empire 34 tote bag

Coach logo-detail leather shoulder bag

75折特價：$4,191︱ 原價：$5,588

按此購買

Coach logo-detail leather shoulder bag

Coach減價手袋推薦3）Juliet

Juliet被譽為「下一個Brooklyn」，拉鏈設計可更妥善收納隨身物品！(GETTY)

沒想新季新款Juliet亦有減價！極簡設計被認定為「下一個Brooklyn」，大容量加上拉鏈更方便去旅行時使用，肩帶更可自行更換配襯不同穿搭，返工、旅行、日常亦實用滿分。香港門市售價為$5,200，Farfetch減價後只需$3,178，非常抵買！

Coach Juliette shoulder bag

75折特價：$3,178︱ 原價：$4,237

按此購買

Coach Juliette shoulder bag

Coach small Juliet leather shoulder bag

75折特價：$2,970︱ 原價：$3,960

按此購買

Coach small Juliet leather shoulder bag

Coach減價手袋推薦4）Cargo

Coach Cargo帆布包看似小巧卻容量極大，減價後性價比超級高！（getty）

有留意Coach最近與韓國潮牌Matin Kim的合作系列的話，必定會被精緻又實用的Cargo Tote Bag所迷倒。Coach Cargo帆布包看似小巧卻容量極大，備有Small及Medium等多個尺寸，想更耐用防污的話可選黑色，喜愛溫柔感亦有sand beige選擇，小尺寸折後只需$1,797非常抵買，絕對不能錯過！

Coach Cargo tote bag

75折特價：$1,797︱ 原價：$2,395

按此購買

Coach Cargo tote bag

COACH Cargo tote bag

5折特價：$1,250｜ 原價：$2,500

按此購買

COACH Cargo tote bag

Coach減價手袋推薦5）Tabby

Tabby深受Gen Z喜愛，設計簡約奢華卻有著極親民的價格，當中首推Tabby Chain黑金手袋，小巧卻有著不俗容量，配上鏈帶大方得體，出席宴會或日常約會亦可完美配襯。另外Tabby 26牛仔布配色亦是經典熱門款，新款Tabby復古配色honey brown更有75折，大家快來搶購吧！

Coach Tabby 20 shoulder bag

75折特價：$3,177︱ 原價：$4,236

按此購買

Coach Tabby 20 shoulder bag

Coach Tabby leather shoulder bag

75折特價：$3,770︱ 原價：$5,026

按此購買

Coach Tabby leather shoulder bag

Coach Tabby 26 denim shoulder bag

75折特價：$4,165︱原價 ：$5,950

按此購買

Coach Tabby 26 denim shoulder bag

Coach減價手袋 更多款式推薦：

Coach Willow 20 soft bucket bag

6折特價：$2,700︱ 原價：$4,500

按此購買

Coach Willow 20 soft bucket bag

Coach Idol 23 shoulder bag

6折特價：$3,045︱ 原價：$5,075

按此購買

Coach Idol 23 shoulder bag

Coach Sage refined calf leather shoulder bag

7折特價：$3,150︱ 原價：$4,500

按此購買

Coach Sage refined calf leather shoulder bag

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦

「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款

木村光希同款Coach手袋要迷死人了！「一包三用」的Chain Tabby，i-dle田小娟都加持