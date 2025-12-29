MBTI「64型人格」網上爆紅！還在16型人格？新增AOHC更精準：INFP-O-H解作糾結卻機靈的小太陽？

MBTI 16型人格分析近年爆紅，不只應用在職場上，更多是應用在日常，成為大家用來快速定義人的標準。當你還在記16個人格的個性特質時，現在原來已進化至64型人格，比16型更準確地點出人格特質，現在就是認識一下MBTI 64型人格吧！

MBTI是什麼？

MBTI（Myers-Briggs Type Indicater），就是一種用來將人格分類的指標，由美國作家Katharine Cook Briggs與女兒Isabel Briggs Myers，以心理學家榮格在1921年的《心理類型》為基礎，再研究出16型人格。

ENFP藝人：Rosé（IG@roses_are_rosie）

ESTJ藝人：BamBam（IG@bambam1a）

MBTI 16型人格的分類

MBTI 16型人格，每個人格由4個字母組成，字母怎表如下：

外向（E）；內向（I）

實際（S）；直覺（N）

思考（T）；情感（F）

判斷（J）；感知（P）

MBTI 16型人格分析

SP 現實主義者（黃）：

ISTP 鑒賞家 ｜ISFP 探險家 ｜ESTP 企業家 ｜ESFP 表演者

SJ 社群主義者（藍）：

ISTJ 物流師 ｜ISFJ 守衛者 ｜ESTJ 總經理 ｜ESFJ 執政官

NF 理想主義者（綠）：

INFJ 提倡者 ｜INFP 調停者 ｜ENFJ 主人公 ｜ENFP 競選者

NT 理性主義者（紫）：

INTJ 建築師 ｜INTP 邏輯學家 ｜ENTJ 指揮官 ｜ENTP 辯論家

INFP藝人：Jennie（IG@jannierubyjane）

ISFP藝人：林家謙（IG@terencelam0903）

當大家都還在討論這4個字母的16型人格之時，在2005年，APESK在中國進行人格分類模型分析對比，在接近4,000萬名用戶採樣比對評估後，進一步加入A、O問題處理行徑，以及H、C待人接物態度，繼而得出64型人格，在「XXXX」4個字母後面再加兩個字母，包括A（果斷）、O（糾結）、H（溫暖）、C（高冷）。

果斷（A）；糾結（O）

溫暖（H）；高冷（C）

各位可以在（這裡）再測試自己的64型人格。

測試花了10分鐘內的時間回應題目，以INFP-O-H結果做例子，得出的形容會是「糾結機靈的感性中立ie人」，已經不再叫做「調停者」而是「哲學家」，約佔總人口的1.5%。

64型人格結果

測試完會有INFP的個性簡說，也會有適合職業類型，這裡是「創作性、藝術類、教育、研究、諮詢類型」工作，如心理學家、心理輔導和諮詢人員、人力資源管理、翻譯、大學教師（人文學科）、社工、圖書館管理員、服裝設計師、編輯、網站設計師、UI設計員、團隊建設顧問、藝術指導、記者、娛樂業人士、建築師、社科類研究人員、教育顧問、各類藝術家、插畫家、詩人、小說作家等等。

後面的O則代表處理問題或做出決定時會容易糾結，而H則表示待人接物會以溫暖的態度來應對。你的64型人格又會是如何呢？各位可以在（這裡）再測試自己的64型人格。

64型人格結果

MBTI測試「快測題」1分鐘測出隱藏個性：從喜歡獨處還是與人相處，到安排日程來測出16型人格

