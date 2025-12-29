焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

MBTI「64型人格」網上爆紅！還在16型人格？新增AOHC更精準：INFP-O-H解作糾結卻機靈的小太陽？

還來不及記16型人格，就已經有64型人格了～

MBTI「64型人格」網上爆紅！還在16型人格？新增AOHC更精準：INFP-O-H解作糾結卻機靈的小太陽？
MBTI 16型人格分析近年爆紅，不只應用在職場上，更多是應用在日常，成為大家用來快速定義人的標準。當你還在記16個人格的個性特質時，現在原來已進化至64型人格，比16型更準確地點出人格特質，現在就是認識一下MBTI 64型人格吧！

MBTI是什麼？

MBTI（Myers-Briggs Type Indicater），就是一種用來將人格分類的指標，由美國作家Katharine Cook Briggs與女兒Isabel Briggs Myers，以心理學家榮格在1921年的《心理類型》為基礎，再研究出16型人格。

ENFP藝人：Rosé（IG@roses_are_rosie）
ESTJ藝人：BamBam（IG@bambam1a）
MBTI 16型人格的分類

MBTI 16型人格，每個人格由4個字母組成，字母怎表如下：

外向（E）；內向（I）

實際（S）；直覺（N）

思考（T）；情感（F）

判斷（J）；感知（P）

MBTI 16型人格分析

SP 現實主義者（黃）：

ISTP 鑒賞家ISFP 探險家ESTP 企業家ESFP 表演者

SJ 社群主義者（藍）：

ISTJ 物流師ISFJ 守衛者ESTJ 總經理ESFJ 執政官

NF 理想主義者（綠）：

INFJ 提倡者INFP 調停者ENFJ 主人公ENFP 競選者

NT 理性主義者（紫）：

INTJ 建築師INTP 邏輯學家ENTJ 指揮官ENTP 辯論家

INFP藝人：Jennie（IG@jannierubyjane）
ISFP藝人：林家謙（IG@terencelam0903）
當大家都還在討論這4個字母的16型人格之時，在2005年，APESK在中國進行人格分類模型分析對比，在接近4,000萬名用戶採樣比對評估後，進一步加入A、O問題處理行徑，以及H、C待人接物態度，繼而得出64型人格，在「XXXX」4個字母後面再加兩個字母，包括A（果斷）、O（糾結）、H（溫暖）、C（高冷）。

果斷（A）；糾結（O）

溫暖（H）；高冷（C）

各位可以在（這裡）再測試自己的64型人格。

測試花了10分鐘內的時間回應題目，以INFP-O-H結果做例子，得出的形容會是「糾結機靈的感性中立ie人」，已經不再叫做「調停者」而是「哲學家」，約佔總人口的1.5%。

64型人格結果
測試完會有INFP的個性簡說，也會有適合職業類型，這裡是「創作性、藝術類、教育、研究、諮詢類型」工作，如心理學家、心理輔導和諮詢人員、人力資源管理、翻譯、大學教師（人文學科）、社工、圖書館管理員、服裝設計師、編輯、網站設計師、UI設計員、團隊建設顧問、藝術指導、記者、娛樂業人士、建築師、社科類研究人員、教育顧問、各類藝術家、插畫家、詩人、小說作家等等。

後面的O則代表處理問題或做出決定時會容易糾結，而H則表示待人接物會以溫暖的態度來應對。你的64型人格又會是如何呢？各位可以在（這裡）再測試自己的64型人格。

64型人格結果
