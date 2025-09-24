Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Mr. Steak a la minute自助餐低至一折！人均$55起歎養生燉湯/美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟

位於銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，9月24日中午十二點在KKday推出自助餐低至一折及買一送一優惠，包括「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐、「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐。折後人均只需$55起，可任食各款海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等；晚市自助餐除午市一系列豐富菜式外，更有日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔，絕對有驚喜！立即上KKday入優惠，約齊朋友一同共享大餐！

>>按此查看Mr. Steak a la minute自助餐優惠<<

Mr. Steak a la minute 自助餐一折！人均只需$55起

今次銅鑼灣Mr. Steak a la minute分別為大家帶來「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐及「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐一折及買一送一優惠，折後人均只需$55起！自助午餐用餐區菜式定期轉換及即叫即製，包括雪花蟹腳、翡翠螺等回本海鮮，新鮮刺身也不能缺少，更有即焗傳情達意心太軟、牛乳布甸。星期六、日及公眾假期加設即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒、Haagen-Dazs雪糕！

銅鑼灣 Mr. Steak a la minute 自助餐

另外「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」、「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐同樣豐富！除了包括午市一系列豐富菜式外，自助晚餐在兩個不同時段供應點題菜式，分別有日本和牛，加上冰鎮海鮮、新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳等上乘食材，每款都食到有滋有味！日本和牛有多款烹調方式，包括鉄板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司，啖啖肉香濃惹味，無論與朋友、家人一同享受，必定有一款啱心水！

即叫即燒美國極黑牛鐵板燒

【買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠：$398起/2位（ 原價：$796起/2位 ）

現場另收加一服務費。

SHOP NOW

【買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 – 19:00）

優惠：$548起/2位（ 原價：$1,096起/2位 ）

現場另收加一服務費。

SHOP NOW

【一折優惠】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 – 19:00）

優惠：$55起/位（ 原價：$548起/位 ）

現場另收加一服務費。

SHOP NOW

【買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30 – 22:00）

優惠：$658起/2位（ 原價：$1,316起/2位 ）

現場另收加一服務費。

SHOP NOW

【一折優惠】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30 – 22:00）

優惠：$66起/位（ 原價：$658起/位 ）

現場另收加一服務費。

SHOP NOW

冰鎮海鮮

日本和牛多款烹調方式（鉄板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司）

一系列的甜品

Mr. Steak Buffet a la minute

地址 : 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（地圖）

電話：2881 5757

