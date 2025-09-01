Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！

行程及飲食優惠平台：

點心放題 任食20多款點心美食

凱悅軒點心放題任食120分鐘，可以隨心隨意任點任食，最有名的是蜜汁叉燒，叉燒選用本地梅頭肉、配以蜜汁，鹹香甜香富層次，而且口感鬆化，絕對要試！20多款精緻點心、小食、甜點等可選，蜜汁叉燒外，必點鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮，蟲草花淡淡的菌菇香氣，加上粉皮的清爽，既滋補又不失清新。

其他任食點心也十分吸引，如經典筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包、蝦肉時蔬餃、羊肚菌榆耳餃、家鄉煎薄撐、香滑麻蓉包、蜜汁叉燒包 、上湯鮮竹卷等，也有松露素春卷、櫻花蝦鹹水角等香口的炸物；值得一試的也有酸菜魚片湯淮山麵、金菇瑤柱燜麵等飽肚美味，甜品更有冰花雪耳木瓜糖水、椰汁紫米凍糕，甜甜的暖暖的，是最圓滿的飲茶體驗！

【買二送二】凱悅軒120分鐘點心放題（用餐時段：10:00 – 12:00）

優惠價：$1,056/4位｜ 原價：$1,831/4位

已包括原價加一服務費及茶芥

凱悅軒 - 點心放題

蜜汁叉燒

筍尖蝦餃皇

飛魚子燒賣

用餐環境

凱悅酒店 凱悅軒

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒 (地圖)

