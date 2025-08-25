Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐優惠｜香港必食酒店自助餐排名Top 10！新上榜自助餐空降第2名！呢間有自助餐連觀鳥活動（每月更新）

自助餐排名十強名單出爐！香港人出名鍾意食自助餐，不少人氣酒店自助餐餐廳都長期爆滿，忠實讀者應該知道Yahoo購物專員不時都會推介各大自助餐優惠，更有不少優惠經常秒速售罄。今次Yahoo購物綜合了Yahoo搜尋引擎的搜尋次數、酒店buffet產品的點擊率、購買率等數據，篩選過去三十日最受歡迎的10間酒店自助餐，今個月排名有大變動，有新上榜自助餐空降第2名，亦有不少自助餐快閃買一送一優惠，平日半自助午餐人均最平低至$179，這間酒店更有觀鳥活動連自助早餐套票！馬上為大家揭曉最新Yahoo讀者最愛酒店自助餐排名Top 10！

第十名：8度海逸酒店自助餐

8度海逸酒店今個月排名第10名！不少網民都讚8度海逸酒店自助餐食物款式多，酒店自助午餐已經可以食到生蠔、鱈場蟹腳、青口等必食海鮮，今期有全新自助餐主題「蟹逅宮崎牛・海鮮自助晚餐」，可以任食鱈場蟹腳、生蠔麵包蟹等冰鎮海鮮外，必食香煎A4宮崎和牛伴黑松露薯蓉、煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹或龍脷柳、地中海香蒜橄欖油炒海鮮的熱盤。現時KKday自助餐優惠較抵，平日自助午餐有買2送1優惠，人均最平低至$179，假日自助午餐和自助晚餐則有半價優惠，假日自助午餐人均最平低至$244，自助晚餐人均只需$329起。

綜合人氣熱度：73／100

👉🏻 長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙

KKday優惠：

【快閃優惠｜低至5折】假日自助午餐｜特價：$244起/位｜ 原價：$488/位

【快閃優惠｜低至5折】自助晚餐｜特價：$329起/位｜ 原價：$738/位

【快閃優惠｜買二送一】平日半自助午餐｜特價：$179起/位｜ 原價：$804/位

【快閃優惠｜買二送一】假日自助午餐（成人限定）｜特價：$976起/3位｜ 原價：$1,884/3位 （人均$325起）

【快閃優惠｜買二送一】自助晚餐連無限暢飲紅/白酒（成人限定）｜特價：$1,317起/3位｜ 原價：$2,154/3位 （人均$439起）

【低至7折】平日半自助午餐（適用於星期一至五，公眾假期除外）｜特價：$188起/位｜ 原價：$3268/位

【低至7折】假日自助午餐（適用於星期六及日和公眾假期）｜特價：$342起/位｜ 原價：$488/位

【低至8折】自助晚餐（適用於星期一至日）｜特價：$527起/位｜ 原價：$736/位

KKday 購買8度海逸酒店自助餐

Klook優惠：

【低至7折】假日自助午餐｜特價：$390起/位｜ 原價：$488/位

【低至8折】自助晚餐｜特價：$592起/位｜ 原價：$618/位

【低至7折】半自助午餐｜特價：$214起/位｜ 原價：$248/位

Klook 購買8度海逸酒店自助餐

8度海逸酒店自助餐

8度海逸酒店自助餐

8度海逸酒店自助餐

第九名：帝逸酒店自助餐

位於沙田的帝逸酒店自助餐，相隔兩個月再上榜！最近酒店餐廳與九巴合作，推出「巴」羅萬有.港式盛蕾自助晚餐，除了有自助餐必食的即開生蠔、龍蝦、麵包蟹、蟹腳及青口的海鮮冷盤，還有多款港式懷舊菜及手工菜，如八寶鴨、芝士焗龍蝦、黄金炸蟹腳、鳳城脆炸日本蜜瓜3.6牛乳、生拆蟹肉雲腿碗仔翅等，值得留意的是甜品部分，酒店特意準備九巴造型甜品，有巴士牌、九巴造型的甜點，非常得意！現時KKday和Klook均有自助餐買二送一優惠，自助午餐最平人均低至$328，而自助晚餐人均最平$587起。

綜合人氣熱度：77／100

👉🏻自助餐買一送一優惠｜沙田帝逸酒店九巴主題自助餐 人均$257起任食八寶鴨、芝士焗龍蝦、九巴造型甜品

KKday優惠：

【低至52折】悠閒自助早餐｜特價：$130起/位｜ 原價：$251起/位

【買二送一】自助午餐｜特價：$328起/位｜ 原價：$471起/位

【買二送一】自助早午餐｜特價：$458起/位｜ 原價：$658起/位

【買二送一】自助晚餐｜特價：$588起/位｜ 原價：$922起/位

【低至82折】自助早午餐｜特價：$551起/位｜ 原價：$658起/位

【低至82折】自助午餐｜特價：$394起/位｜ 原價：$471起/位

【低至82折】自助晚餐｜特價：$707起/位｜ 原價：$922起/位

KKday 購買帝逸酒店自助餐

Klook優惠：

【買二送一】自助早午餐｜特價：$1,375起/3位｜ 原價：$ 1 ,973起/3位 （人均$458起）

【買二送一】自助午餐｜特價：$984起/3位｜ 原價：$1,412起/3位 （人均$328起）

【買二送一】自助晚餐｜特價：$1,766起/3位｜ 原價：$2,534起/3位 （人均$587起）

自助早午餐｜特價：$550起/位｜ 原價：$658起/位

自助午餐｜特價：$394起/位｜ 原價：$471起/位

自助晚餐｜特價：$707起/位｜ 原價：$845起/位

Klook 購買帝逸酒店自助餐

帝逸酒店自助餐

帝逸酒店自助餐

帝逸酒店自助餐

第八名：屯門黃金海岸酒店自助餐

屯門的黃金海岸酒店人氣依然高企！屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳最大特色是有戶外用餐區，大家可以一邊飽覽無敵大海景，邊歎一系列美食，而且黃金海岸酒店自助餐出名性價比高，令酒店buffet長期滿座。餐廳最近有「和牛饗宴自助晚餐」自助餐主題，可以食盡一系列和牛美食，如和牛壽喜燒、紅酒燉和牛面頰等，晚市更有限定慢燒美國頂級和牛肩胛肉、黃金鳳尾蝦等菜式。現時KKday和Klook均有自助午餐和自助晚餐買1送1優惠，自助午餐人均低至$245，而自助晚餐人均只需$425起，同一個價錢可選室內室外用餐。

綜合人氣熱度：79／100

👉🏻 自助餐買一送一優惠｜黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 人均$245起食頂級和牛肩胛肉/和牛壽喜燒/黃金鳳尾蝦

KKday優惠：

【快閃優惠｜買1送1】 自助午餐｜戶外用餐（中午12時入座至下午2時30分）｜特價：$245起/位｜ 原價：$405起/位

【快閃優惠｜買1送1】 自助午餐｜室內用餐（中午12時入座至下午2時30分）｜特價：$245起/位｜ 原價：$405起/位

【快閃優惠｜買1送1】自助晚餐｜戶外用餐（下午6時30分至10時）｜特價：$443起/位｜ 原價：$548起/位

【快閃優惠｜買1送1】自助晚餐｜室內用餐（下午6時30分至10時）｜特價：$443起/位｜ 原價：$548起/位

【快閃優惠｜買一送一】週日早午餐（適用於週日）｜特價：$305起/位｜ 原價：$416起/位

【85折優惠】週日早午餐（適用於週日）｜特價：$483起/位｜ 原價：$559起/位

【75折優惠】自助午餐（適用於週一至週五）｜特價：$347起/位｜ 原價：$449起/位

【8折優惠】自助午餐（適用於週六及公眾假期）｜特價：$457起/位｜ 原價：$559起/位

【75折優惠】自助晚餐 （適用於週一至週五）｜特價：$628起/位｜ 原價：$779起/位

【8折優惠】自助晚餐 （適用於週六至週日及公眾假期）｜特價：$718起/位｜ 原價：$878起/位

KKday 購買黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐

Klook優惠：

【買1送1】自助午餐｜室內/室外位置可供選擇｜特價：$490起/2位｜ 原價：$898起/2位 （人均$245起）

【買1送1】自助晚餐｜室內/室外位置可供選擇｜特價：$886起/2位｜ 原價：$1,624起/2位 （人均$443起）

【買1送1】星期日自助早午餐｜室內/室外位置可供選擇｜特價：$610起/2位｜ 原價：$1,118起/2位 （人均$305起）

【低至78折】自助午餐｜室內/室外位置可供選擇｜特價：$347起/位｜ 原價：$449起/位

【低至78折】自助晚餐｜室內/室外位置可供選擇｜特價：$627起/位｜ 原價：$779起/位

Klook 購買黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐

屯門黃金海岸酒店自助餐

屯門黃金海岸酒店自助餐餐廳環境

第七名：帝都酒店自助餐

帝都酒店自助餐今個月排名上升了3位！不少網民都大讚帝都酒店自助餐抵食，因週末自助午餐已供應各款冰鎮海鮮與刺身壽司，以及養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等多款滋味菜式，甜品有心太軟、Mövenpick雪糕等。自助晚餐以「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」作為主題，可以食盡龍蝦、蟹腳等上乘食材入饌美食，還有多款日本和牛料理，餐廳大廚以不同方式炮製和牛菜式，如有鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司、鐵板和牛漢堡等，可以食盡中、西、日式風味和牛料理！現時KKday有獨家自助餐買一送一優惠，週末自助午餐人均最平低至$259，自助晚餐7點半至10點時段較平，人均$339起，想食就book枱吧！

綜合人氣熱度：80／100

👉🏻 帝都酒店柏麗廳自助餐買一送一！人均$259起歎滋補肉骨茶/胡椒龍蝦鉗/傳情達意心太軟

KKday優惠：

【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐 (11:30 - 14:00)｜特價：$259起/位｜ 原價：$518起/位

【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)｜特價：$339起/位｜ 原價：$678起/位

【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐 (18:00 - 22:00)｜特價：$359起/位｜ 原價：$718起/位

【KKday獨家優惠｜低至55折】「環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐 (11:30 - 14:00)｜特價：$285起/位｜ 原價：$518起/位

【KKday獨家優惠｜低至57折】「環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒」週末自助晚餐 (17:00 - 19:00)｜特價：$324起/位｜ 原價：$568起/位

【KKday獨家優惠｜低至57折】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)｜特價：$387起/位｜ 原價：$678起/位

【KKday獨家優惠｜低至57折】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐 (18:00 - 22:00)｜特價：$410起/位｜ 原價：$718起/位

【KKday獨家優惠｜低至6折】「長腳蟹、北海道白樺豚壽喜燒、美國極黑牛鐵板燒」平日自助晚餐 (17:00-19:00)｜特價：$233起/位｜ 原價：$388起/位

KKday 購買帝都酒店自助餐

Klook優惠：暫時沒有自助餐優惠

Klook 購買帝都酒店自助餐

帝都酒店自助餐

帝都酒店自助餐

香港帝都酒店自助餐

第六名：港島香格里拉酒店自助餐

港島香格里拉酒店餐廳Cafe TOO自助餐相隔一個月再度上榜！最新自助餐以海鮮美食作主題，午市已可以食到茅台醉蝦、糯米蒸花蟹、泰式冬陰功煮螺、鮑魚雞絲粥等多款海鮮主題美食，自助晚餐菜式更豐富，可以食齊翡翠鮑汁炆花膠 、避風塘炒羅氐蝦、酸菜海鱸魚、花膠杏仁茶等菜式。Klook和KKday均有限時自助餐第二位半價優惠，KKday價錢較抵，自助午餐人均低至$440，自助晚餐人均只需$713起。

綜合人氣熱度：83／100

👉🏻 港島香格里拉酒店自助餐買二送一！人均$397起食清蒸龍蝦/吞拿魚刺身/茅台醉蝦

KKday優惠：

【第2位半價優惠】「cafe TOO 海鮮美食坊．呈獻頂級本地海鮮」自助午餐｜特價：$440起/位｜ 原價：$680起/位

【第2位半價優惠】「cafe TOO 海鮮美食坊．呈獻頂級本地海鮮」自助晚餐 ｜特價：$713起/位｜ 原價：$977起/位

「cafe TOO 海鮮美食坊．呈獻頂級本地海鮮」自助午餐｜特價：$492起/位｜ 原價：$570起/位

「cafe TOO 海鮮美食坊．呈獻頂級本地海鮮」自助晚餐｜特價：$796起/位｜ 原價：$988起/位

KKday 購買港島香格里拉自助餐

Klook優惠：

【快閃第二位半價】自助午餐 ｜特價：$881起/2位｜ 原價：$1,140起/2位 （人均$440.5起）

【快閃第二位半價】 自助晚餐 ｜特價：$1,425起/2位｜ 原價：$1,844起/2位 （人均$713起）

自助午餐 | 多款頂級本地海鮮佳餚、多國菜式｜特價：$492起/位｜ 原價：$570起/位

自助晚餐 | 多款頂級本地海鮮佳餚、多國菜式｜特價：$796起/位｜ 原價：$922起/位

Klook 購買港島香格里拉自助餐

港島香格里拉酒店自助餐

港島香格里拉酒店自助餐

第五名：逸東酒店自助餐

佐敦逸東酒店今個排名上升了2位，成為第5間Yahoo讀者搜尋最多自助餐之一！逸東酒店酒店除了蟬聯米芝蓮一星的中菜廳逸東軒非常有名外，其普慶餐廳自助餐一樣好評如潮，網上不少評價都大讚環境舒服、乾淨、服務態度好。普慶餐廳自助午餐已食到小龍蝦、生蠔、麵包蟹等海鮮，熱食有香烤澳洲西冷、逸東軒星級蜜汁叉燒等；自助晚餐更精彩，有原條日本直運油甘魚現場解體表演、松葉蟹蟹腳、香烤有骨肉眼、陳皮蒸鮮鮑等美食，週末更有現場烹調蘋果木煙燻三文魚！現時Klook提供自助餐買一送一優惠，自助午餐買人均最平低至$261，自助晚餐人均只需$594。

綜合人氣熱度：86／100

👉🏻 自助餐快閃1折！逸東酒店「普慶食為鮮」主題自助餐 人均$102起歎松葉蟹蟹腳、海膽刺身、蘋果木煙燻三文魚

Klook優惠：

【夏日鵝Offer - 快閃買一送一】自助晚餐｜特價：$882起/2位｜ 原價：$1,536起/2位 （人均$441起）

【夏日鵝Offer - 快閃第二位半價】自助晚餐｜特價：$1,187起/2位｜ 原價：$1,536起/2位 （人均$594起）

【夏日鵝Offer - 快閃買一送一】自助午餐｜特價：$522起/2位｜ 原價：$876起/2位 （人均$261起）

【夏日鵝Offer- 快閃買一送一】週未第二輪自助午餐｜特價：$570起/2位｜ 原價：$964起/2位 （人均$285起）

自助午餐｜任食生蠔、蟹腳、時令海鮮｜價錢：$438

【8折優惠】週未第二輪自助午餐｜特價：$358起/位｜ 原價：$438/位

【95折優惠】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹｜特價：$733起/位｜ 原價：$768/位

【四人同行85折優惠】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、時令海鮮｜特價：$663起/位｜ 原價：$768/位

【四人同行85折優惠】自助午餐｜任食生蠔、蟹腳、時令海鮮｜特價：$378起/位｜ 原價：$438/位

Klook 購買逸東酒店自助餐

KKday優惠：暫時沒有優惠

KKday 購買逸東酒店自助餐

逸東酒店自助餐

逸東酒店自助餐

第四名：荃灣西如心酒店自助餐

荃灣西如心酒店Café Circles一直都是Yahoo讀者十大最愛自助餐之一，今個月排名第四名！荃灣西如心酒店每次推出自助餐優惠都瞬間被搶購一空，價錢抵食之餘，環境又夠舒適，長期吸引一班忠實擁躉光顧。自助晚餐可享冰鎮海鮮、魚生及壽司、現場即烤燒物和即席炮製的湯麵等，現時KKday和Klook自助餐價錢差不多，自助午餐人均最平低至$351，自助晚餐人均只需$516起。

綜合人氣熱度：87／100

👉🏻 自助餐買二送二！荃灣西如心酒店「阿根廷牛肉燒烤盛薈」 人均$263起食阿根廷頂級封門柳、胸腹肉、牛肋骨

KKday優惠：

【低至7折】自助午餐｜特價：$351起/位｜ 原價：$603起/位

【低至65折】自助晚餐｜特價：$516起/位｜ 原價：$856起/位

KKday 購買荃灣西如心酒店自助餐

Klook優惠：

【低至73折】自助午餐｜特價：$351起/位｜ 原價：$482起/位

【低至68折】自助晚餐｜特價：$516起/位｜ 原價：$757起/位

Klook 購買荃灣西如心酒店自助餐

荃灣西如心酒店自助餐

荃灣西如心酒店自助餐

第三名：美麗華酒店自助餐

美麗華酒店Yamm自助餐今個月排名上升了2位，變成第三名受歡迎酒店自助餐！美麗華酒店自助餐最大特色是經常轉換主題，自助午餐有四個主題menu輪流供應，有齊星馬、越/泰式、港式、韓式主題，每次去食都可以充滿驚喜！今期酒店最新推出「味」遊豐洲自助晚餐，以位於東京的豐洲市場作為自助餐主題，可以食盡多款日本空運到港的原條鮮魚及剌身，還有多款日式美食，如蟹皇蟹肉炊飯、原條鮮穴子卷、板燒清酒煮鮮貝，火焰醬油鮮穴子串等佳餚，非常豐盛！Klook有自助餐優惠，自助午餐買一送一，人均低至$293；自助晚餐則有買二送一優惠，人均只需$612起。此外，Klook還有觀鳥活動連自助早餐優惠，星期六早上可跟世界自然基金會香港分會生態專家前往九龍公園，進行近距離觀察鳥群覓食、鳴叫等晨間活動，並返回Yamm享用自助早餐，人均$486起。

綜合人氣熱度：89／100

👉🏻 自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯

KKday優惠：

【低至81折優惠】自助午餐｜特價：$429起/位｜ 原價：$537起/位

【77折優惠】週末自助早午餐｜特價：$526起/位｜ 原價：$658起/位

【低至78折優惠】自助晚餐｜特價：$702起/位｜ 原價：$977起/位

【低至88折優惠】下午茶自助餐｜特價：$298起/位｜ 原價：$405起/位

KKday 購買美麗華酒店自助餐

Klook慢惠:

【夏日鵝Offer- 快閃買二送一】自助晚餐｜特價：$1,835起/3位｜ 原價：$2,633起/3位 （人均$612起）

【夏日鵝Offer - 快閃買一送一】自助午餐｜特價：$586起/2位｜ 原價：$1,074起/2位 （人均$293起）

【夏日鵝Offer- 快閃買二送二】週末早午自助餐｜特價：$1,435起/4位｜ 原價：$2,631起/4位 （人均$359起）

【夏日鵝Offer- 快閃低至65折】下午茶自助餐｜特價：$261起/位｜ 原價：$348起/位

【週六限定】觀鳥活動連自助早餐｜特價：$486起/位

【低至68折】自助午餐｜特價：$429起/位｜ 原價：$537起/位

【低至81折】自助晚餐｜特價：$702起/位｜ 原價：$870起/位

【低至8折】下午茶自助餐｜特價：$298起/位｜ 原價：$383起/位

【低至82折】週末早午自助餐｜特價：$526起/位｜ 原價：$658起/位

Klook 購買美麗華酒店自助餐

美麗華酒店自助餐

美麗華酒店自助餐

美麗華酒店自助餐

美麗華酒店自助餐

第二名：Mr. Steak a la minute自助餐（新上榜）

Mr. Steak a la minute首次上榜，就是第二名受歡迎自助餐！雖然Mr. Steak a la minute不是酒店自助餐，但食物種類和質素可以拍得上酒店水平，餐廳主打環球美食的自助餐，開放式廚房設計，亦有即煮美食站，菜式定期轉換及即叫即製。今期自助午餐主題是「環球海鮮、美國燒牛肉」，可以食到雪花蟹腳、翡翠螺、美國燒牛肉、即焗心太軟等，週末更有即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒、Haagen-Dazs雪糕等！自助晚餐更豐富，「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」主題，有冰鎮海鮮、新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳等必食海鮮外，還可以任食日本和牛，有鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等不同烹調方式選擇。現時只有KKday有自助餐優惠，自助午餐人均最平低至$238，自助晚餐人均只需$328起。

綜合人氣熱度：90／100

👉🏻 Mr. Steak a la minute自助餐買一送一！人均$199起歎養生燉湯/美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟

KKday優惠：

【KKday獨家優惠｜6折】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐 (12:00 - 14:30)｜特價：$238起/位｜ 原價：$498起/位

【KKday獨家優惠｜6折】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 (17:00 - 19:00)｜特價：$328起/位｜ 原價：$598起/位

KKday 購買Mr. Steak a la minute自助餐

Mr. Steak a la minute自助餐

Mr. Steak a la minute自助餐

Mr. Steak a la minute自助餐

第一名：紅磡都會海逸酒店自助餐

紅磡都會海逸酒店今個月排名依然是第一名！紅磡都會海逸酒店位於港鐵紅磡站旁邊，交通非常方便，酒店的西餐廳Promenade更有一排落地大玻璃，可以望到一部分維港景致，打卡一流。酒店8月自助晚餐主題是「沁涼夏夜 ‧ 貝殼物語」，以豐富貝類與海鮮為主角，焦點菜式 「椒鹽海中寶」有齊龍蝦、三文魚頭腩、龍蝦鉗多款海鮮製成，還有酥炸沙甸蝦多士、花膠海鮮椰菜卷伴龍蝦泡沫等特色美食；9月將推出「瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴」自助晚餐，有一系列矜貴海味與滋補佳餚，必食鼎皇高湯一品鍋，有齊鮑魚、花膠、魚唇、干貝、金華火腿等，十分足料，還有富貴鮑魚花膠雞、蠔皇花膠花菇炆鴨掌、芝士煙肉焗生蠔等美食。現時KKday和Klook都有自助餐買2送2優惠，價錢兩者一樣，自助午餐人均低至$348，自助晚餐人均$528起。

綜合人氣熱度：94／100

👉🏻 自助餐買二送二！紅磡都會海逸酒店 人均低至$298任食波士頓龍蝦/椒鹽海中寶/金枕頭榴槤脆酥

KKday優惠：

【買2送2】國際美食平日自助午餐｜特價：$348起/位｜ 原價：$520起/位

【買2送2】國際美食週末自助午餐｜特價：$388起/位｜ 原價：$625起/位

【買2送2】自助晚餐｜特價：$528起/位｜ 原價：$889起/位

【買2送2】周末下午茶自助餐｜特價：$298起/位｜ 原價：$647起/位

【買2送1】國際美食自助午餐｜特價：$378起/位｜ 原價：$647起/位

【買2送1】自助晚餐｜特價：$568起/位｜ 原價：$889起/位

【買2送1】周末下午茶自助餐｜特價：$338起/位｜ 原價：$438起/位

【KKday低至67折優惠】自助晚餐｜特價：$598起/位｜ 原價：$889起/位

【KKday低至62折優惠】國際美食自助午餐水｜特價：$388起/位｜ 原價：$625起/位

【KKday低至79折優惠】 周末下午茶｜特價：$348起/位｜ 原價：$438起/位

KKday 購買紅磡都會海逸酒店自助餐

Klook優惠：

【快閃買2送2】自助午餐｜特價：$1,392起/4位｜ 原價：$2,103起/4位 （人均$348起）

【快閃買2送2】自助晚餐丨特價：$2,112起/4位｜ 原價：$3,335起/4位 （人均$528起）

【快閃買2送2】週末下午茶自助餐丨特價：$1,192起/4位｜ 原價：$1,751起/4位 （人均$298起）

【快閃買2送1】自助午餐｜特價：$1,134起/3位｜ 原價：$1,434起/3位 （人均$378起）

【快閃買2送1】自助晚餐｜特價：$1,704起/3位｜ 原價：$2,274起/3位 （人均$568起）

【快閃買2送1】週末下午茶自助餐｜特價：$1,034起/3位｜ 原價：$1,313起/3位 （人均$345起）

【低至8折】自助午餐｜特價：$388起/位｜ 原價：$478起/位

【低至8折】自助晚餐｜特價：$598起/位｜ 原價：$758起/位

【低至85折】週末下午茶自助餐｜特價：$358起/位｜ 原價：$398起/位

Klook 購買紅磡都會海逸酒店自助餐

紅磡都會海逸酒店自助餐

紅磡都會海逸酒店自助餐

紅磡都會海逸酒店餐廳環境

