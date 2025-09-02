Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠丨海洋公園萬豪酒店Pier Lounge & Pier Bar 人均$401任食泰式紅咖喱炒蟹/烤西班牙原隻乳豬/燒波士頓龍蝦

盛夏為大家送上火辣辣的驚喜，香港海洋公園萬豪酒店Pier Lounge & Pier Bar海岸酒廊的燒烤美食一直大受歡迎，熊熊的火焰上供應了燒美國肉眼、烤西班牙原隻乳豬、比利時豬扒等。更有泰國主題美食，包括泰式紅咖喱炒蟹、泰式南乳燒雞翼、香辣魔鬼魚、香葉炒蜆等，統統都肉嫩多汁，令人口水直流！9月2日中午十二點在KKday推出泰國風情燒烤自助晚餐限量買1送1優惠，折後人均低至$401即可任食源源不絕的美食！去歎一場火辣辣的盛宴吧！

海洋公園萬豪酒店自助餐買1送1！必食泰式美食

這場「泰國風情燒烤」主題的自助晚餐，當然要推介一系列泰式美食，必食泰式豬頸肉沙律、泰式紅咖喱炒蟹、香葉炒蜆、香辣魔鬼魚、越南香茅豬扒、泰式南乳燒雞翼等，惹味香口的調味加上嫩滑新鮮的食材，讓人超級開胃。另外還有烤西班牙原隻乳豬、燒美國肉眼、比利時豬扒等燒烤美食，選擇非常多，絕對夠大家慢慢歎。除了泰式美食外，亞洲海鮮燒烤更有一夜干、盲曹、鯧魚、波士頓龍蝦，超級抵食；而且自助餐基本的冷盤海鮮都毫不馬虎，包括鱈場蟹腳、鮮大蝦、翡翠螺等，款款都爽甜清新，正好平衡一下燒烤的濃郁味道！

最後送上新鮮生果同美味甜品，甜甜蜜蜜又清新的西瓜、哈蜜瓜、波蘿、火龍果輪流送上，甜品方面有芒果熱情果慕絲蛋糕、菠蘿椰子慕絲蛋糕、斑斕椰子千層糕、士多啤梨芝士餅、法式栗子蒙布朗等，還有現場烹飪的英式煎餅、港式雞蛋仔，保證大家可以食到飽！限時買1送1優惠價後，人均只需$401起，cp值極高！

【買一送一】泰國風情燒烤自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價：$802起/2位｜ 原價：$1,470起/2位

泰國風情燒烤自助晚

波士頓龍蝦

燒肉美食

特色甜品

燒烤風味自助晚餐

燒烤風味自助晚餐燒美國西冷牛肉

燒烤風味自助晚餐 海鮮冷盤

Pier Lounge & Pier Bar

Pier Lounge & Pier Bar

地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier Bar（地圖）

