麗晶酒店自助餐75折再減$200！人均$375起歎維港景+食即煮新鮮龍蝦、鮑魚、片皮鴨

想歎一個有靚景有美食的高質自助餐，首選推介香港麗晶酒店港畔餐廳，平日自助午餐帶來厚肉膏醇的麵包蟹、肉質鮮嫩的鱈場蟹腳，搭配現切時令刺身，盡顯輕奢；週末假日更升級加入彈牙入味的鮑魚、軟糯鮮香的鵝掌，豐盛度翻倍。晚餐則是滿載奢華，有即煮現做、肉質彈牙的新鮮龍蝦，油潤甘香、入口即化的拖羅刺身等。KKday在8月25日中午十二點推出快閃優惠低至75折，2人同行再減$200，性價比超高！

立即查看香港麗晶酒店自助餐優惠

自助午餐歎麵包蟹/鮑魚鵝掌

香港麗晶酒店的自助午餐，平日與假日都奉上精心規劃菜單！平日自助午餐主打精緻輕奢，海鮮區有厚肉膏醇的麵包蟹、肉質鮮嫩的鱈場蟹腳，而且新鮮現切的時令刺身種類豐富！熱食區同樣精彩，即切西冷入口香口鬆化、片皮鴨酥脆多汁令人回味；熱騰騰的喇沙湯麵，香辣中帶濃郁椰香！

週末及假日自助午餐更是升級豐盛，在平日菜色基礎上新增多道珍饈：有鹹香四溢的三文魚子、也有入味的鮑魚、軟糯鮮香的鵝掌、還有嫩香的海南雞飯。要注意的是，自助午餐食物款式均輪流供應，確保每次造訪都有新體驗！

【75折優惠+2人同行再減$200】自助午餐（用餐時段：12:00–14:30）

2人同行優惠價：$375/位｜ 原價：$614/位

2人同行輸入優惠碼「REGENT200」減$200

香港麗晶酒店港畔餐廳自助餐

即席烹飪美食

自助晚餐歎即煮新鮮龍蝦/花膠海參

香港麗晶酒店的自助晚餐向以高水準聞名，餐檯上最引人注目的莫過於新鮮滿載的海鮮陣容，大大隻飽滿的麵包蟹，蟹肉豐厚，蟹膏醇香；長長的鱈場蟹腳肉質鮮嫩彈牙；最重點當然是即煮的新鮮龍蝦，保證最佳食味，龍蝦肉質彈牙，鮮甜juicy！日式料理區同樣精彩，油潤甘香的拖羅刺身入口即化、飽滿的三文魚子鹹香四溢，甘香的海膽壽司更是極致享受！

當然各款經典粵式珍饈也不容錯過，彈牙入味的鮑魚、膠質滿滿的花膠、軟糯鮮香的海參，還有燉煮得酥爛的鵝掌，每一樣都是矜貴滋味；最後以多款自家製甜品及雪糕為晚餐畫上完美句點！每位價錢更低至$798，可謂性價比十足。

【8折優惠+2人同行再減$200】自助晚餐

2人同行優惠價：$798/位｜ 原價：$1,098/位

2人同行輸入優惠碼「REGENT200」減$200

用餐時段：星期日至四 18:00 – 22:00、星期五六 17:30 – 20:00/20:30 – 23:00

任食海鮮

餐廳環境

香港麗晶酒店 港畔餐廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店 (地圖)

