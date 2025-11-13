「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？

幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？

韓國網民嚴選「韓國4大神顏女演員」

「韓國4大神顏女演員」1. 全智賢（1981年）

身材高挑的全智賢身高達173.5cm，她早在15歲時，便在即以姊姊的介紹下開啟了時尚雜誌模特兒生涯，憑藉出眾的外貌和身材嶄露頭角。在《我的野蠻女友》之前，全智賢參演電視劇《我心蕩漾》、《Happy Together》以及電影《白色情人節》和《觸不到的戀人》等四部作品，成功地從模特兒轉型為演員。隨後，她憑2001年的電影《我的野蠻女友》勇奪第39屆大鐘獎的最佳女主角和人氣獎，使她真正一躍至韓國一線女演員！

圖片來源：劇照

全智賢事業上的巔峰之作不得不提2013年全球爆紅的《來自星星的你》，劇中千頌伊這個角色絕對是經典！劇集為全智賢帶來第50屆百想藝術大賞的TV部門大賞和第21屆SBS演技大賞的最高演技大賞等多項殊榮。同時，也使她成為韓國片酬和身價最高的女星，有指她每集的片酬超過1億韓元，廣告收入更是高達10億韓元，她曾在韓國女星片酬排行榜上穩坐第一，力壓孫藝真、金泰希、宋慧喬等眾多一線女星。

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

事業得意的全智賢，愛情同樣得意！全智賢2012年宣布結婚，她的丈夫是知名韓服設計師的外孫崔俊赫，同時更是中小企業的富二代，出身顯赫且外貌高大俊秀！婚後二人育有兩名孩子，婚姻生活低調而幸福。2020年，崔俊赫獲金融資產管理公司alpha的董事會任命，成為新任CEO，全智賢便被戲言晉身成「總裁夫人」。

圖片來源：Getty Images

「韓國4大神顏女演員」2. 孫藝珍（1982年）

18歲出道的孫藝珍以電影《秘密》首次登上大銀幕，隨後出演多部電影展現出色的演技。在《緣起不滅》中，孫藝珍擔上了雙重角色的重任，展示了超越年齡和經驗的成熟演技，最終她憑這部作品獲得了百想藝術大賞、大鐘獎和青龍獎等韓國三大電影獎的認可，成為80後電影女演員中唯一獲得韓國三大電影獎的大滿貫影后。

圖片來源：Instagram@yejinhand

孫藝珍擁有花名「孫仙」，因她以非凡的神仙美貌貌聞名。從童年時期開始，她就擁有出眾的美貌，笑眼和精緻的五官更是讓人為之傾倒。甚至有網友對比孫藝珍從出道至今模樣從未變過，即便已經成為母親，依舊保持最強童顏！

圖片來源：Instagram@yejinhand

因《愛的迫降》相戀孫藝珍和玄彬，於2021年元旦戀情曝光，兩人毫不掩飾地承認了他們的戀情，並在2022年初宣布結婚；同年12月，孫藝珍在Instagram上分享了寶寶小腳的照片，並寫下了從懷孕到產後的心路歷程，讓粉絲們感到驚喜和喜悅，紛紛送上祝福！

圖片來源：Instagram@yejinhand

圖片來源：Instagram@yejinhand

「韓國4大神顏女演員」3. 金泰希（1980年）

金泰希現實中完全是大多人口中的「白富美」，家境優渥的她是韓國知名航運公司「韓國通運」的千金。此外，她還是備受稱讚的學霸，在韓國節目《名單公開2014》中，公開了她的高中成績，金泰希被揭露高中時經常排名第一，國中老師還透露她從國一到國三每科都取得滿分，根本沒有其他學生能超越她！對時尚充滿熱情的她成功考入首爾大學的服裝設計系，後來因被星探發掘，只好放棄成為設計師的夢想，轉而成為演員。她因優越的外貌馬上走紅，成為備受歡迎的人氣韓劇女主角。

圖片來源：Instagram@kimtaehee99

圖片來源：Instagram@kimtaehee99

金泰希於2017年與Rain結婚，當時二人的婚禮引起了演藝圈的轟動。Rain曾在節目中透露，金泰希起初對他並沒有感覺，而他則在拍攝廣告時對她一見鍾情，花了整整一年的時間才答應與他交往。雖然婚後二人不經常放閃，但感情卻非常好，Rain常常像是一名忠實粉絲般在金泰希的留言區留下：「泰漂亮了」、「WOW！姊姊」、「心心」等留言，彷如熱戀期的甜蜜互動。而金泰希也深陷於老公Rain的魅力中，曾直言：「這個世界上怎麼可能有這麼帥的男人？這樣的男人居然是我丈夫？」確實是相當Sweet！

圖片來源：廣告照

圖片來源：廣告照

「韓國4大神顏女演員」4. 宋慧喬（1981年）

宋慧喬父母在她10歲那年離婚，由單親媽媽獨自扶養她長大。在她年幼時，宋慧喬並不是想成為一名演員，而是想成為一名花式溜冰運動員，她還接受了專業的花式溜冰培訓，甚至成為了韓國國家花式溜冰隊的一員。然而，為了減輕單親母親的負擔，宋慧喬15歲時接受家人的建議參加了模特兒選拔比賽，並勇奪冠軍，成為廣告商寵兒的她進而踏入了演藝圈。

圖片來源：Instagram@kyo1122

圖片來源：Instagram@kyo1122

宋慧喬的星途相當順利，她主演的《藍色生死戀》收視率一舉突破40%，使她成為了知名度與人氣極高的大明星。接下來，她又出演了不少大熱劇集，包括紅遍全亞洲的《浪漫滿屋》，她在拍攝該劇後為了提升自己的語言能力，更前往美國居住三個月。也因此在後來接拍了首部荷里活作品《Fetish》，展現了出色的英文。

圖片來源：Instagram@kyo1122

宋慧喬在拍攝電視劇《太陽的後裔》時與宋仲基發展出戲劇外的感情，二人更步入婚姻殿堂，可惜他們的感情最終以離婚告終。他們的離婚引起了廣泛關注，更有網友認為這將對她的事業造成衝擊，然而，宋慧喬並沒有被一段失敗的婚姻所打敗，她重新掌握自己的人生，以女王之姿出演大熱劇《黑暗榮耀》，最終憑該劇奪得百想藝術大賞最佳女主角獎，用行動證明一個人也可以很好，「不用成為別人的公主，自己就是女王」！

圖片來源：Instagram@kyo1122

