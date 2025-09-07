打風｜天文台晚上 9 時 20 分改發八號烈風或暴風信號 至少維持至周一早上 11 時
雞翼食譜｜泰式酸辣雞翼
天氣炎熱，家中常備一些開謂冷盤，其中一款就是酸酸辣辣的泰式酸辣雞翼。 這個菜式製作方便快捷，不妨多做給家人吃吧！ 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
雞中翼 20隻
薑片 4片
葱(切段) 1棵
清水 適量
冰粒 適量
【醃料】鹽 少許
【醃料】胡椒粉 少許
【醃料】紹興酒 1茶匙
【料頭材料】紫洋蔥(切幼絲) 1個
【料頭材料】車厘茄(切半) 10粒
【料頭材料】蕃茄(去籽，切細塊) 1個
【料頭材料】唐芹(切段) 2棵
【料頭材料】香茅(略拍，只要粗身的一端，斜切片) 2棵
【料頭材料】蒜頭(切片 / 切碎) 8粒
【料頭材料】檸檬葉(撕碎) 6片
【料頭材料】芫茜(去根，切段) 2棵
【料頭材料】指天椒(切粒) 4條
【調味料】魚露 6湯匙
【調味料】白醋 60毫升
【調味料】上白糖 / 砂糖 3湯匙
【調味料】鹽 少許
【調味料】青檸(取汁用) 1.5個
作法:
1 ：
將雞翼解凍，洗淨抹乾；加入醃料醃約1小時。
2 ：
燒滾一鍋水，加入薑、葱及雞翼煮滾，轉中火煮約10分鐘(視大小而定)。
3 ：
取出雞翼，沖洗乾淨，立即放入冷開水冰鎮10分鐘，瀝乾水份。
4 ：
預備一個保鮮袋，加入雞翼和料頭，加入已拌勻的泰式酸辣汁，撈勻。
5 ：
放入雪櫃冷藏約3小時或以上(過夜味更佳)，即成。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51714
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
