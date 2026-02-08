蚝仔餅食譜｜香菜蚝仔餅

而家的蚝仔又肥又靚最啱做家常蚝仔餅，買到佢之后重要買到新鮮鴨蛋同香菜才可成事

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

蚝仔 半斤

鴨蛋 3隻

唐芹 1扎

蒜苗 1扎

蒝茜 1扎

蔥 1扎

中筋麵粉 適量

蕃薯粉 2湯匙

塩 少許

胡椒粉 少許

花生油 適量

味酬 少許

生粉 適量

魚露 幾滴

水 適量





作法:

1 ：

先將粗塩及麵粉黏大量倒入既仔內黏上其長西的潺才開水喉水沖走，將洗淨的蚝仔盛起用廚紙吸乾水份備用

2 ：

將所有香菜洗淨切粒備用

3 ：

將鴨蛋打入碗中放油味明麵粉，生粉及薯粉開勻伴入2）切好的香菜粒備用

4 ：

先燒大火熱油獲，先下上了濕粉的蚝仔煎到半熟扭到中火才勺入鸭蛋香菜粉漿，慢慢一勺一勺加

5 ：

煎到一面金黃才反另一面續煎

6 ：

煎到兩面焦脆便可上桌享用，吃時滴幾滴魚露更好吃





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55261

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com