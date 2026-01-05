焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

含有指定清潔成分

Eric Chan
Eric Chan
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

許多 AirPods Pro (第 2 代) 用家都會遇到同一個煩惱：用久了降噪效果 (ANC) 變差，甚至出現雜音。你以為耳機壞了？其實很可能是網格被耳垢堵塞！Apple Support 官方發佈的最新版本教學影片引起熱議，官方竟然罕有地「點名」推薦使用特定品牌的卸妝水 (Micellar Water) 來清潔耳機，被網民笑稱是「最強官方業配」。

到底要如何正確清潔才不傷機？Yahoo Tech HK 為你拆解官方推薦的「深層清潔術」。

為什麼是「卸妝水」？關鍵在成分

Apple 官方指出，並非所有卸妝水都適用。必須選擇含有 PEG-6 辛酸 / 癸酸甘油酯 (PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides) 成分的產品，這種成分能溫和溶解油脂（如耳垢），同時不會像酒精那樣損壞網格的聲學塗層或內部組件。官方直接點名了兩個品牌：

BIODERMA 深層卸妝潔膚水 100 毫升 - HK$75

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

立即購買

Neutrogena 深層卸妝濕巾 - HK$55.9

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

立即購買

官方認證：5 分鐘深層清潔步驟

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

1. 準備工具

特定成分卸妝水 (如上述品牌)。

蒸餾水：用來洗淨殘留的卸妝水，避免水垢。

軟毛兒童牙刷：刷毛較幼細，不傷網格。

兩個小杯子與紙巾。

2. 清潔流程

Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

  • 拆卸與預洗： 拔除矽膠耳塞，耳塞可用清水沖洗，但切勿使用肥皂。

  • 卸妝水刷拭： 在杯中倒入少量卸妝水，將牙刷浸透。手持耳機使網格朝上，以打圈方式輕刷網格約 15 秒。

  • 按壓吸乾： 將耳機翻轉，在紙巾上按壓吸乾。Apple 建議每個網格重複「刷拭 + 吸乾」動作 3 次。

  • 蒸餾水過淨： 這是最關鍵的一步！換用蒸餾水重複上述刷拭步驟，確保洗走殘留的卸妝水成分。

  • 徹底風乾： 清潔後必須在通風處靜置至少 2 小時。在完全乾透前，千萬不要放回充電盒或開機使用。

專家提醒：三大禁忌不可犯

  • 禁用酒精： 雖然酒精可清潔機身，但直接接觸網格可能導致降噪功能永久受損。

  • 禁用水龍頭沖洗： AirPods 具備抗汗抗水功能，但不代表可以承受高壓水流沖洗。

  • 禁用尖銳物： 牙籤或針頭會刺破精密的金屬網膜，得不償失。

正確的清潔不僅能讓降噪效果「滿血復活」，還能延長耳機的使用壽命。下次覺得耳機聲音變悶，不妨借用一下屋企人的卸妝水試試！

