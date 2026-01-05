宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解
含有指定清潔成分
許多 AirPods Pro (第 2 代) 用家都會遇到同一個煩惱：用久了降噪效果 (ANC) 變差，甚至出現雜音。你以為耳機壞了？其實很可能是網格被耳垢堵塞！Apple Support 官方發佈的最新版本教學影片引起熱議，官方竟然罕有地「點名」推薦使用特定品牌的卸妝水 (Micellar Water) 來清潔耳機，被網民笑稱是「最強官方業配」。
到底要如何正確清潔才不傷機？Yahoo Tech HK 為你拆解官方推薦的「深層清潔術」。
為什麼是「卸妝水」？關鍵在成分
Apple 官方指出，並非所有卸妝水都適用。必須選擇含有 PEG-6 辛酸 / 癸酸甘油酯 (PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides) 成分的產品，這種成分能溫和溶解油脂（如耳垢），同時不會像酒精那樣損壞網格的聲學塗層或內部組件。官方直接點名了兩個品牌：
BIODERMA 深層卸妝潔膚水 100 毫升 - HK$75
官方認證：5 分鐘深層清潔步驟
1. 準備工具
特定成分卸妝水 (如上述品牌)。
蒸餾水：用來洗淨殘留的卸妝水，避免水垢。
軟毛兒童牙刷：刷毛較幼細，不傷網格。
兩個小杯子與紙巾。
2. 清潔流程
拆卸與預洗： 拔除矽膠耳塞，耳塞可用清水沖洗，但切勿使用肥皂。
卸妝水刷拭： 在杯中倒入少量卸妝水，將牙刷浸透。手持耳機使網格朝上，以打圈方式輕刷網格約 15 秒。
按壓吸乾： 將耳機翻轉，在紙巾上按壓吸乾。Apple 建議每個網格重複「刷拭 + 吸乾」動作 3 次。
蒸餾水過淨： 這是最關鍵的一步！換用蒸餾水重複上述刷拭步驟，確保洗走殘留的卸妝水成分。
徹底風乾： 清潔後必須在通風處靜置至少 2 小時。在完全乾透前，千萬不要放回充電盒或開機使用。
專家提醒：三大禁忌不可犯
禁用酒精： 雖然酒精可清潔機身，但直接接觸網格可能導致降噪功能永久受損。
禁用水龍頭沖洗： AirPods 具備抗汗抗水功能，但不代表可以承受高壓水流沖洗。
禁用尖銳物： 牙籤或針頭會刺破精密的金屬網膜，得不償失。
正確的清潔不僅能讓降噪效果「滿血復活」，還能延長耳機的使用壽命。下次覺得耳機聲音變悶，不妨借用一下屋企人的卸妝水試試！
更多內容：
如何清潔 AirPods Pro - Apple 支援 (香港)
AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 1 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 小時前
54歲陳松伶「松松姐姐」下巴尖尖亮相萬千星輝頒獎禮！「美魔女」半年甩肉20kg，減肥靠3招變纖瘦體態
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，大家關注獎項花落誰家之餘，頒獎嘉賓亦見回不少熟悉面孔，當中有就來做演唱會的陳松伶與米雪同台做頒獎嘉賓。「松松姐姐」下巴尖尖狀態大勇亮相，原來她下了不少苦工減肥，分享在半年裡減走20kg，以熟齡體態保養逆齡外貌與身材，瞬間引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 17 分鐘前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 8 小時前
歌手羅啟聰涉製毒被捕 參加《全民造星》被指態度差 為做音樂負債6位數 曾與許靖韻拍拖3年
ViuTV《全民造星6》尋日舉行決賽之際，多間傳媒報導指，警方於上周六（3日）喺元朗一間村屋單位搗破懷疑製毒工場，並以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 17 小時前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
奪權？阿摩廉：我係領隊非教練
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉在戰平列斯聯賽後，公開向球會要求擁有更大的權力，表示前年入「魔」就是想來做領隊非教練。1:1打和列斯聯後，阿摩廉（Ruben Amorim）談到自己在曼聯的職責時說：「我來這裡是為了擔任曼聯的領隊，而不是教練，這一點很明確。我知道，我不是杜曹、干地或摩連奴這些鼎鼎大名的人物，但我是曼聯的領隊，在未來18個月內或者直到董事會決定改變前，都會如此。」他隨後還督促高層要做好他們份內的工作：「我會做好我的，而每個部門，包括球探部門和體育總監，都需要做好他們的工作。這就是我的意思，我想做到合約結束，不會辭職，直到有人接替我。」阿摩廉之所以在記者會上談到這些，是因為上周五被問到紅魔會否在1月增兵，他似乎已表明球隊不會有新援，令人覺得他有越權之嫌，代替足球總監韋確斯來回答，但這位領隊似乎毋懼得罪高層，還澄清自己的角色就是領隊，在隊內擁有部份控制權。now.com 體育 ・ 2 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行，34歲的王敏奕憑《新聞女王2》劉艷一角，奪「最佳女配角」。早在16歲就出演電影《烈日當空》，到後來轉戰電視界的王敏奕，於2014年因為TVB劇集《女人俱樂部》備受關注。其後在《婚後事》演繹的「最美小三」角色令人看得熱血沸騰，到了《新聞女王2》更奪「最佳女配角」，在這裡恭喜王敏奕！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
曾志偉卸任總經理︳與四大唱片公司破冰建功 未夠半年升職 曾被阿叻踢爆為炒余詠珊入TVB
正式宣布退任TVB總經理曾志偉，於2021年應邀加入TVB成為管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
紐約時報：特朗普對委內瑞拉的攻擊非法、不明智
美國在周六（3 日）凌晨對委內瑞拉發動軍事打擊，抓走委國總統馬杜羅。美國總統特朗普當天中午在「海湖莊園」發表講話，承認此次美國軍事行動的目標就是抓捕馬杜洛，並稱美國將接管委內瑞拉，直至實施安全過渡。鉅亨網 ・ 3 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 1 天前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑
公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。am730 ・ 23 小時前
委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解 灰色Nike套裝成熱搜 曾力撐華為「美國無法監控」
美國拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，其被捕時的v裝束意外成為網絡熱搜；馬杜羅過往亦曾高調力撐華為手機，聲稱可避開美國監控。Yahoo財經 ・ 1 天前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前