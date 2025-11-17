排骨食譜｜叉燒醬燒排骨

一個經常出現在居酒屋或者日本夏日祭典嘅食品雞蔥串燒. 在居酒屋一般吃到是鹽燒或者醬汁燒的雞串, 在家沒有炭爐或電爐去烤雞蔥串,所以今次我唔用焗爐烤焗雞串,我用平底鑊去煎雞蔥串! 希望呢個方法大部分人都可以在家中照做,做法唔複雜又好味希望大家有機會可以一齊試做! Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前