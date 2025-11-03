巴黎奧運狂熱｜十字韌帶曾二度斷裂、江旻憓奮鬥之路！母親哭著要求退役，克服傷痛終奪奧運金牌

巴黎奧運狂熱｜克服傷痛終奪奧運金牌，江旻憓奮鬥之路。香港女子重劍選手江旻憓（Vivian）曾兩度面對膝蓋韌帶傷患的挑戰，但她的堅持和自律成就了她的奧運金牌夢想。在2017年，當江旻憓在香港主場的亞洲錦標賽後，前往德國備戰世界錦標賽。然而某次練習中，她輕輕一跳，左膝的十字韌帶就此斷裂。江旻憓的母親哭著要求她退役，但她不屈不撓，選擇了劍擊之路。

江旻憓的奮鬥並未結束。2019年，她在匈牙利世錦賽期間，右膝的前十字韌帶半斷。儘管如此，她忍住苦楚完成比賽，再次為香港贏得獎牌。這次的傷痛並未擊垮她，她仍然堅持著，繼續追求奧運的夢想。

2024年香港劍擊選手江旻憓在巴黎奧運女子重劍決賽中，以驚人的逆轉姿態，由1：7落後下，力追至12：12，最終以「決一劍」決勝反勝13：12，贏得巴黎奧運金牌。這不僅是江旻憓個人的首面奧運獎牌，也是香港劍擊隊連續兩屆奪冠的歷史性時刻。

在張家朗於東京奧運奪冠的3年零1日之後，女子重劍「世界一」江旻憓（Vivian）亦在巴黎刺下港隊歷來的第三面金牌。在2017年和2019年曾兩次為她膝頭十字韌帶施手術的中大醫學院副院長 （內地事務）暨矯形外科及創傷學系系主任容樹恒，亦在巴黎大皇宮奧運場館現場見証整個奪金過程，心情難掩興奮和激動。

江旻憓兩次以手術修復了斷裂的韌帶，容醫生笑言，Vivian是他手術過的千名病人中唯一一位奧運金牌得主，也是唯一一位在兩次韌帶斷裂後都取得出色成績的選手。

容教授坦言，要克服雙膝傷患在奧運登頂絕非易事，靠的是Vivian的自律和實力。坦言以正常人而言，大賽前個多月受傷即使及時康復都不會有足夠狀態，所以Vivian 是很不同的：

「Vivian在2017年手術後僅用3個月康復時間就重投比賽，雖然抱極大風險，但自此之後就明白並不能睇小她。 今日見到她比賽中蹲得好深都好自如，我就覺得她很OK，代表佢隻腳已經無事。」

容教授表示，在跟進Vivian傷患的這幾年間，亦在對方身上學到很多東西：

「人的力量是可以好無限，當然這個很罕有，但無可否認她是很有紀律，而且一直保持感恩是很值得學習。」

作為Vivian奪金「背後」其中一個男人，容教授表示自己只是做手術的人，但這個「世一」就更加特別：

「我覺得她現在打劍好像為香港人做一件事，是一個使命，某程度上都達到了。」

容教授估計，江旻憓的復元情況理想，與她的生活習慣一向很有紀律，以及很認真學習運動受傷治療的知識有關。容教授目前正身在巴黎，應邀到奧運會開會和講書，並實地支持他一直照顧的運動員。

一般人進行體能活動時，不論強度有多大，亦應該要有適當的熱身來避免肌肉及關節受傷。妥善的熱身運動能提昇你的心跳率，並將血液流向肌肉。以下這些都是不錯的熱身方法：

散步

拉筋：記得伸展你的頸部和小腿，這兩個部位特別容易受傷

踏單車：在健身室內踏單車，你可以達到更高的心肺帶氧量

若想要做更多或更密的體能活動，便要留意量運動所帶來的危險。你的身體需要時間從大量運動後恢復過來，所以嘗試計劃每週至少兩日作休息。運動越做得多，越需要睡眠和食物來填補你的身體所需。因此，在休息的日子亦應做上靜態的活動。

適量營養是運動時免受傷害的必需元素。假如你有定時做運動，請多吃以下食物來改善身體的復元時間和表現，及減低受傷的風險：

香蕉含有豐富鉀質，可幫助肌肉復原。另外亦含有大量碳水化合物，完美補充能量所需。

紅肉充滿肌酸，可改善肌肉耐力及力量。然而紅肉的進食量要適可而止，因為它和心臟疾病息息相關。

果仁內含豐富能量及維他命，可以修護肌肉。

我們必須要練習正確的運動技巧來避免受傷。當你嘗試一項新運動時，先聘請一個教練來作指導，從而踏出正確的第一步，學習到正統的技巧。在形成習慣之前，嘗試把不良技巧改正，否則往後將會極難處理。

身體只有一個，要避免損傷，就要主動妥善呵護，並依從適當的防範措施來進行運動。