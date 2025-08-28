這個夏天大家吃榴連了沒？榴連是我最愛的水果之一，今日就用香噴噴的金枕頭，來做簡單懶人版的榴連布丁，做法簡單，真材實料，每一口都吃到榴連肉，好吃到沒辦法停下來! Youtube 影片：https://youtu.be/ErMR1NUcmlc

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

榴連肉 約150克

牛奶 200克

椰漿 50克

白糖 25克

吉利丁粉 8克





作法:

1 ：



去核取榴連肉

2 ：

把少許牛奶加到吉利丁粉中，會讓吉利丁粉之後更易溶化

3 ：

把白糖、牛奶、吉利丁粉和牛奶的混合物加到鍋裡，小火加熱，直至白糖和吉利丁溶化

4 ：

加入椰漿，榴連肉

5 ：

倒入玻璃容器

6 ：

冷藏2小時以上

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52940

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com