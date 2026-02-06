煲仔菜食譜｜薑蔥燜蠔煲

薑蔥燜蠔煲食譜

簡單又美味的煲仔菜之前煮蠔的菜式多用日本廣島蠔，直到有日逛街市，見到流浮山蠔台山蠔好吸引✨店主又大力推介台山蠔，好奇之下兩種都買回家試試? 街市買的蠔比日本廣島蠔清洗功夫多好多，好多污垢要用生粉洗幾次才乾淨?不過新鮮的蠔，肉質和味道比急凍好好多，簡單用薑蔥煮最能突顯蠔的鮮味? 試過兩款蠔，台山蠔明顯更好吃❤️肉質爽脆，粒粒都好飽滿脹卜卜，而且沒有縮水變小?配上流浮山金蠔油，比餐廳更好吃呀?

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



廣告 廣告

食材

蠔 16隻

薑 6片

蔥 2棵切段

蒜頭 2瓣切碎



調味料

蠔油 2-3湯匙

生抽 2茶匙

老抽 半茶匙

紹興花雕酒 1湯匙

水 2湯匙





作法:

1 ：



街市賣的蠔