Clockenflap開鑼音樂節狂歡易飲醉？推薦5大解酒食物、飲品舒緩宿醉｜附養肝貼士

香港本地音樂界盛事Clockenflap由即日正式開始！不少樂迷入場都會以酒精伴歌，盡情投入音樂節氣氛。不過興奮過頭，一不小心就會飲多，等到第二朝感覺難受後悔已經太遲！有備無患，不如先看看有甚麼解酒食物能舒緩宿醉不適，讓你在這幾天都能保持最佳狀態！

Clockenflap 2025 音樂節於12月5至7日在中環海濱舉辦（圖片來源：@clockenflap）

飲酒前你要知 喝酒傷肝隨時「冇得再飲酒」

酒精會很快透過胃部和腸黏膜被血液吸收，消化道的血液要經過肝臟才能返回心臟，因此肝臟成為酒精濃度最高的地方。但肝臟的功能有限，未能分解所有酒精，酗酒者和任何過度飲酒的人，都會出現以下症狀：脂肪肝、肝炎 (Hepatitis) 和肝硬化 (Cirrhosis)。

這 3 種與酒精相關的疾病，可能同時發生，或隨著時間推移而逐漸發展。肝臟一旦受到疾病影響，必須停止飲酒，減低肝臟負荷。

解酒食物1：蜂蜜

不少人的家中常備蜂蜜，以蜂蜜解酒非常方便。有研究指出，蜂蜜能夠促進酒精吸收，減輕頭痛症狀，尤其是喝完紅酒後的頭痛不適。再者，蜂蜜還有安睡作用，醉酒後更易入眠。

解酒食物2：提子

新鮮的提子含有豐富酒石酸，能夠中和酒精中的乙醇形成酯類物質，從而降低體內乙醇濃度，達到解酒效果。喝酒前吃些提子也能有預防醉酒的功效，不妨在派對前食用。

解酒食物3：芝士

芝士能夠保護胃黏膜，減慢酒精吸收，喝酒前先吃一點芝士有助減低喝醉的機會。

解酒食物4：香蕉

喝酒後感到胸口鬱悶？可以吃點香蕉，增加血糖濃度，並減低血液裏的酒精濃度，達致解酒效果。

解酒食物5：水

「飲多啲水」原來在喝醉後真的有效，喝酒後會加速身體水份排走，多喝水就能夠補充身體流失的水份，減低肝臟負擔。

養肝貼士 護肝飲食習慣

避免高油脂： 高熱量、高飽和脂肪的食物會加大肝臟負擔。

避免高鹽份： 外出用餐容易墮入高鹽陷阱，加工肉類要盡量避免。

遠離酒精： 長期吸取過量酒精容易導致脂肪肝，就算肝功能沒有特別問題，也應該減少飲用酒精。

避免脫水： 平常要攝取足夠的水分，幫助肝臟排毒。

