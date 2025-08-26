蛋糕食譜｜古早味蛋糕

心血來潮想吃甜品但又懶得落街，便不要錯過這個超級簡單但又超級好吃的阿華田千層吐司麵包布甸，以超市便買到的阿華田千層吐司來取代普通方包，加上家中隨時找到的朱古力和果仁等零食，三幾分鐘已經可以準備好一盤麵包布甸，就只差放入焗爐便可以返出廳繼續煲劇玩手機。麵包布甸講究些，其實最好把麵包片先焗一次才加入蛋奶液，但想加快的話，便把少許牛油加到每片麵包上，焗的時候便會滲入包中，增加香口酥脆感，即睇如何製作阿華田千層吐司麵包布甸：

Yahoo Food ・ 23 小時前