土瓜灣美食2025〡土瓜灣美食推介15間！自家烘焙咖啡/地中海菜/冬陰功海鮮煲仔飯
土瓜灣有咩最好食？想知道就馬上看看Yahoo Food的人氣推介，即睇內文：
土瓜灣美食多，更出名多周末好去處！過往土瓜灣因只有巴士及小巴到達，相信不是本地遊首選。但土瓜灣隨著屯馬線通車，開通土瓜灣站及宋皇臺站，再加上鄰近啟德體育園的人流助攻，令到土瓜灣的人流激增！這民生小區其實臥龍藏龍，有多間人氣食店及Cafe，絕對值得前來一趟土瓜灣覓食，一於重新定義土瓜灣吧！
1.生昌焙豆：自家烘焙咖啡店！必試精品咖啡
店名「生昌」來自父母昔日的海味店，生昌焙豆主打本地烘焙咖啡豆及精品咖啡。店面雖小，但每當經過都會聞到濃郁的咖啡香氣，吸引不少啡友惠顧。飲品Menu同樣貴精不貴多，主打齋啡、奶啡及特色飲品，可以選擇招牌手沖咖啡牛奶咖啡，打卡一流。
生昌焙豆
地址：土瓜灣土瓜灣道114號地舖（地圖按此）
電話：從缺
營業時間：11:00-18:30
2.Gyutan Toku牛舌專門店：人氣必吃牛舌
牛舌向來甚多捧場客！位於土瓜灣的Gyutan Toku牛舌專門店就可以各款不同烹調的牛舌。特別推介極上牛舌定食，外層燒至焦香的牛舌，內裹仍保持粉嫩，享用之前可配上檸檬汁或Wasabi，可以令到牛舌更添層次。另外還有不少惹味小食如燒鱈魚乾、炸雞軟骨等也不要錯過。
Gyutan Toku牛舌專門店
地址：土瓜灣天光道44號天光大樓地舖（地圖按此）
電話：2688 7878
營業時間：12:00-15:00、18:00-23:00
3.Shari Shari Kakigori House 氷屋：消暑必吃日式刨冰
人氣日式刨冰店在銅鑼灣、尖沙咀、中環及旺角等地方開設分店，亦有在土瓜灣插旗開店，由北海道老闆主理，以純正日本水製成刨冰，每份刨冰份量十足，備有多款刨冰可供選擇如抹茶忌廉焦糖味、伯爵奶茶味、草莓配北海道牛乳奶凍等，開到夜晚11點，做飯後甜品一流。
Shari Shari Kakigori House 氷屋
地址：九龍城宋皇臺道8-12號福桃樓地下A號舖（地圖按此）
電話：從缺
營業時間：13:00-23:00
4.Lamees：罕見地中海菜
地中海菜在港向來少有，就算有也應該是集中在港島區，想不到在土瓜灣也有一間風評不錯的地中海菜Lamees，裝潢充滿異國風情且風味十足。地中海菜總是擅長烹製八爪魚，特別推介慢煮西班牙八爪魚配蒜蓉檸欖油，經過慢煮處理後肉質彈牙，配上蒜蓉及橄欖油及檸檬的醬汁份外清新開胃。另外還有澳洲草飼羊肉串，烤得外脆內嫩且保留肉汁，份外滋味。
Lamees
地址：土瓜灣北帝街145號順輝大廈地下2號舖（地圖按此）
電話：9181 9600
營業時間：18:00-22:00
5.坐鎮：酒店級粵菜大廚主理！黃金雞湯麵專門店
湯麵向來深受港人歡迎，坐鎮就有位酒店級粵菜大廚主理，主打的黃金雞湯就大有來頭，標榜其黃金雞湯以三黃雞、赤肉、雞腳及西班牙金華火腿等熬製逾8小時，保證湯底啖啖甘香濃郁且充滿骨膠原。推介編綿綿魚肚黃金雞湯麵，魚肚軟綿可口，配上雞味香濃的湯底、雲吞及麵條，非常配搭。還有另一款慢浸五香無骨清蔥油海南雞飯也是人氣之選。
坐鎮
地址：土瓜灣北帝街19號地舖（地圖按此）
電話：6923 9232
營業時間：12:00-21:30
6.鮮燒‧酒屋：型格日式居酒屋！多款抵食串燒
夜媽媽想食宵夜醫肚，鮮燒‧酒屋是不錯的選擇，皆因主廚會搜羅不同的新鮮食材製成惹味串燒及烤物。誠意推介自家製免治雞肉棒，肉汁豐富的雞肉棒配上特調醬汁及蛋黃，口感滑溜且富層次。另外還有其他串燒如雞翼、雞腎及雞皮、牛肉串、羊腿肉及等也燒得不錯。
鮮燒‧酒屋
地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B號舖（地圖按此）
電話：9835 9684
營業時間：18:00-03:00
7.來泰巷：泰式冬陰功海鮮煲仔飯
來泰巷雖然坐落於不起眼的位置，但憑著富有特色的泰國菜打響名堂。說的就是泰式冬陰功海鮮煲仔飯，飯粒吸滿冬陰功湯底的精華，其金黃可口的米飯底部更帶焦脆感，再加上彈牙的蝦肉及配料，非常惹味。另外喜歡吃咖哩的話不要錯過來泰巷咖哩麵，香辣惹味，掛滿湯汁的麵條讓人吃不停口。
來泰巷
地址：土瓜灣馬頭圍道370-376號海潤大廈地下5號舖（地圖按此）
電話：2262 2699
營業時間：12:00-21:45
8.Nonsense：西日fusion！海鮮日式煲仔飯+免費甜品畫碟
以西日fusion作主題的Nonsense，主打名物是海鮮日式煲仔飯及免費甜品畫碟。推介西班牙黑毛豬肋肉日式煲仔飯，嫩滑彈牙的黑毛豬配上香菇等，還有焦香可口的飯粒，非常滋味。只要消費滿$250以上即可免費享用預約畫碟服務，要求店員畫上喜愛的圖案，打卡一流。
Nonsense
地址：土瓜灣北帝街143-155號順輝大廈地下4號舖（地圖按此）
電話：2806 3800
營業時間：12:00-16:00、17:30-22:00
9.呼吸星球：超人氣懷舊復古風打卡Cafe！石垣和牛料理
往事只能回味，不少人都喜歡戀舊！土瓜灣cafe當中，以懷舊復古風作主調的呼吸星球，在Instagram成為打卡大熱，成為網紅們的周末好去處！前身是由60多年歷史的白宮冰室及呼吸咖啡改建，昔日的卡位及牆磚都有逐一保留，店內還有不少特色擺設，每個位置都值得被拍下來。食物方面，主打日式料理，如石垣島和牛，比起坊間不少Cafe更講究！推介清高湯慢煮8小時A4石垣和牛蓋碗定食及自家製燒汁手打和牛漢堡水煮定食。
呼吸星球
地址：土瓜灣馬頭角道91號地舖(地圖按此)
電話：2771 7775
營業時間：11:00am-22:00pm(逢星期四休息)
10.HeySoNuts：打卡甜品咖啡店！必試Tiramisu梳乎厘班戟鬆餅
以工業風設計的HeysoNuts，主打多款不同的甜品及西餐，是必去的土瓜灣cafe。老閣曾在多間不同的五星級酒店任職，故此出品都有酒店級的水準。必試的甜品是Tiramisu梳乎厘班戟鬆餅，富有空氣感及香軟鬆甜，入口即溶，品嚐時可再淋上咖啡酒，值得一試的土瓜灣美食。另外鹹食推介意粉如自家製喇沙海鮮扁意粉及忌廉野菌汁貓耳朵意粉。
HeySoNuts
地點：土瓜灣北帝街147號地下3號舖(地圖按此)
電話：2687 1428
營業時間：12:00nn-22:00pm(逢星期二休息)
11.譽麵坊：人氣南乳雞球米線！酥脆肉嫩超惹味
譽麵坊絕對是土瓜灣人的集體回憶，因為是不少街坊由細吃到大的土瓜灣美食！當中的鎮店名物就是南乳雞球米線，雖然米線湯底並不是坊間所流行的麻辣湯底，只是清湯。但重點都落在即叫即炸的雞球，香脆可口的雞球啖啖肉，再蘸上南乳汁，香濃惹味，而且每一碗都份量超多，差不多有五至六塊，以為很貴嗎？定價非常親民，只需$36就吃得到。另外還有和風豬扒、椒鹽肉排等炸物也非常出色，想一次過試勻可以雙拼，感受雙重炸物的土瓜灣美食滋味。
譽麵坊
地址：土瓜灣新山道6號地舖(地圖按此)
電話：2760 1872
營業時間：11:00am-21:30pm(逢星期一休息)
12.佳佳二姐甜品：傳統中式糖水名店！低至$23起
相信不少人都有吃過位於佐敦的糖水名店佳佳甜品，更曾得到米芝蓮推介。店主的妹妹二姐在土瓜灣另起爐灶開店，甫開業已備受區內街坊歡迎，成為土瓜灣美食代表之一。人氣推介香滑芝麻糊、白果蕙米腐竹、補腦合桃露及蓮子紅豆沙等，香氣十足。
佳佳二姐甜品
地址：土瓜灣北帝街57號(地圖按此)
電話：3590 8365
營業時間：13:00pm-01:00am
13.麵麵棧：手打竹昇麵！必吃招牌南乳豬手麵
麵麵棧是土瓜灣紮根多年的土瓜灣美食。老開劉發強是深水埗人氣老字號劉森記老闆劉庭森的二子，以親自打製的麵條並人手擀麵為賣點，麵條出名彈牙爽滑。招牌主打的南乳豬手麵，豬手以南乳醬炆至軟腍入味，就連骨頭也有香濃的南乳香氣，絕對是令人想一吃再吃的土瓜灣美食。
麵麵棧
地址：土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑13號地舖(地圖按此)
電話：2715 2812
營業時間：11:00am-01:00am
14.一冰廳：必試鮮粟米忌廉湯通粉+足料蛋包飯
茶餐廳格局的一冰廳，人氣甚旺。不少人因為鮮粟米忌廉湯通粉慕名而來的土瓜灣美食，皆因粟米湯每日清晨開始製作，以新鮮粟米逐條刨粒，再加入鮮奶、忌廉、牛油等煲煮，奉客之前，還會加入煎至焦香的午餐肉粒，非常惹味。另外蛋包飯有四款醬汁自選兩款，推介日式咖哩及芝士汁，滑蛋富有香濃蛋香味，配飯一流。
一冰廳
地址：土瓜灣長寧街53號地舖(地圖按此)
電話：2333 9835
營業時間：07:00am-17:15pm
15.慶發飯店：街坊飲夜茶點心專門店
平時想食點心習慣了一早去酒樓一盅兩件？其實夜晚都可以嘆下茶及吃點心。慶發飯店由夜晚開到第二日下午，最適合「夜鬼」！有得選擇飲茶或者湯，每日供應不同款式的老火湯，非常滋補。至於點心，則有多達數十款選擇，如燒賣、蝦餃、盅頭飯及腸粉等，非常豐富的土瓜灣美食。
慶發飯店
地址：土瓜灣譚公道102-106號嘉運閣地下(地圖按此)
電話：2712 9535
營業時間：19:00pm-15:00pm
