班戟食譜｜抹茶梳乎厘班戟【影片】

【食譜影片】https://youtu.be/vpf2VvntX8U 由日本興起的梳乎厘班戟，鬆軟綿滑，配上蜜糖、牛油一起吃，更是滿滿的幸福感，而加入抹茶更可以中和糖漿的甜膩感，令人一試愛上。梳乎厘pancake的食材簡單，不過做法易學難精，當中最重要是打蛋白霜和拌入的手法。 【Facebook】https://www.facebook.com/teabreakcuisine 【Instagram】https://www.instagram.com/teabreakcuisine/

廣告 廣告

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

雞蛋 2隻

低筋麵粉 28克

砂糖 28克

牛奶 30克

抹茶粉 1茶匙

檸檬汁 1茶匙

雲尼拿油 少許

鹽 少許

防潮糖粉 適量

蜜糖 適量





作法:

1 ：



把班戟上碟，然後撒上糖霜，加上適量蜜糖和水果，例如藍梅、士多啤梨等。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50765

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com