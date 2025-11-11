壽喜燒食譜｜ 15分鐘日式肥牛定食 壽喜燒涮涮鍋

其實關東關西風都各有千秋～? 但我比較偏愛先炒香洋蔥和京蔥 所以寫了關東風的食譜? 喜歡的話請點讚支持喔✨ 更多食譜? https://www.facebook.com/janicoco.kitchen

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

清酒 60毫升

味醂 60毫升

昆布醬油 60毫升

昆布/鰹魚湯 100毫升

砂糖 1-2茶匙

牛油 適量

肥牛

豆腐

蒟蒻

金菇

娃娃菜

蛋





作法:

1 ：

洗淨食材，洗淨和切好大小待用。

2 ：

牛油開鍋。

3 ：

炒香洋蔥、京蔥，然後加入湯底，再放入其他非肉類食材。

4 ：

最後放入牛肉，上菜時可以再加蛋。





