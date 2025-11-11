最後一天！lululemon男裝低至3折
壽喜燒食譜｜ 15分鐘日式肥牛定食 壽喜燒涮涮鍋
其實關東關西風都各有千秋～? 但我比較偏愛先炒香洋蔥和京蔥 所以寫了關東風的食譜? 喜歡的話請點讚支持喔✨ 更多食譜? https://www.facebook.com/janicoco.kitchen
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
清酒 60毫升
味醂 60毫升
昆布醬油 60毫升
昆布/鰹魚湯 100毫升
砂糖 1-2茶匙
牛油 適量
肥牛
豆腐
蒟蒻
金菇
娃娃菜
蛋
作法:
1 ：
洗淨食材，洗淨和切好大小待用。
2 ：
牛油開鍋。
3 ：
炒香洋蔥、京蔥，然後加入湯底，再放入其他非肉類食材。
4 ：
最後放入牛肉，上菜時可以再加蛋。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/49608
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
止咳湯水食譜│30款潤肺止咳化痰/舒緩喉嚨痛/增強抵抗力湯水食療
季節性流感高峰期又到，最近感冒菌肆虐，不幸中招的話，少不免需要止咳湯水調理，幫助舒緩喉嚨痛及潤肺止咳化痰；而沒有中招的人，也需要時刻小心預防感冒並增強自身抵抗力，飲健脾益肺湯水作食療就最好不過！萬一中了新冠肺炎，出現疲勞/腦霧/喉嚨受損等「長新冠」（Long COVID）後遺症都可以藉湯水食療舒緩癥狀。為了幫助大家對抗流感及疫症，Yahoo Food為你整合的30款止咳湯水食譜及增強抵抗力湯水食療，即看食譜：Yahoo Food ・ 1 天前
豬扒食譜│葱鹽豬扒拌麵 豬扒咁樣醃入味唔易燶
葱鹽醬雖然簡單，但配搭多樣，可以用來點白切雞，也可以配煎豬扒，又或者燒烤牛舌時用來配搭也是絕配。這次用來拌麵去做葱鹽豬扒拌麵，雖然色澤很清淡，但味道卻非常濃香。豬扒如果用生抽來醃，味道好卻煎起來很易燶，可以用日本的白醬油，沒有顏色卻有味道，煎的時候便比較不搶火，可以先用小火去煎熟才再把表面煎至金黃。葱鹽醬一次做多些，吃不完的密封好放雪櫃可以放三日，即睇如何葱鹽豬扒拌麵：Yahoo Food ・ 1 天前
家庭小菜｜三文魚鬆 雞蛋 蒿筍炒飯
份量Serving : 3 人PPL 烹調時間 cooking time: 20分鐘 minCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
豬頸肉食譜｜蜜汁韓醬焗豬頸肉 (附影片)
豬頸肉的做法可說是變化多端。。。這個蜜汁韓醬會是你喜歡的味道嗎 食譜短片連結 https://youtu.be/8uUmR-WmdIY FB: 文迪廚房 https://www.facebook.com/mandykitchens/Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
大閘蟹食譜｜大閘蟹糯米飯
提起秋天美食大家第一時間會想起d咩？當然就係飽滿爆膏的大閘蟹啦～ 除左普通清蒸外，其實仲可以整個又打卡又好味的大閘蟹糯米飯，一齊入來睇下點整啦～Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
火鍋食譜｜沙嗲火鍋湯底
自家製沙嗲火鍋湯底食完唔會口渴，可以自己調較自己嘅口味。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
拿鐵食譜｜焦糖椰香拿鐵
誰說珍寶珠，棒棒糖靜係可以啜來食，其實重有好多出乎意料的可能，例如用作來沖咖啡也是不錯的搭配，而且滿有儀式感的Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 18 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」
參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
消委會咖啡｜超齊全5星咖啡豆/咖啡膠囊/即溶咖啡粉合集！呢款全5星+無致癌除害劑
消委會543期抽查市面上49款咖啡，發現有些咖啡含有微量重金屬、有機會致癌的除害劑等，而咖啡豆、咖啡膠囊、即溶咖啡粉等咖啡產品，都是都市人的必需品之一，想知道如何揀選咖啡產品，立即看看Yahoo Food為你整合的4星半以上高評分安全咖啡之選吧！Yahoo Food ・ 1 天前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 2 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮
胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚食寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 23 小時前
歷來最傷！薄扶林趙苑4房狠劈近半沽 原業主持貨14年慘輸2,044萬
二手市場交投回升，有業主為加速出貨，不惜大幅劈價。薄扶林老牌豪宅趙苑一伙四房戶，原先開價7,500萬，新近劈價至4,000萬元沽出，原業主持貨約14年，賬面蝕讓2,044.4萬元或33.7%，創該屋苑歷來最大蝕幅紀錄。更多消息：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬匯璽4房撻訂貨四個月賣貴1球！業主由蝕變賺 連殺訂獲利385萬上述單位為趙苑2期1座頂層戶，實用面積2,753平方呎，採四房間隔，附設天台2,040平方呎。該單位早於2022年推出市場放售，當時索價7,500萬元，不過直至今年已劈價至4,500萬元，其後再減價至4,000萬元售出，成交呎價僅14,530元。據悉，原業主在2011年1月斥6,044.4萬元購入上述單位，持貨約14年，賬面損手2,044.4萬元，蝕幅高達33.8%，為該屋苑歷來最大蝕幅。趙苑位於薄扶林域多利道200號，發展商為卓能集團，於1977年11月開始落成，屋苑分為4期，由16座樓宇/洋房組成，共有77個單位。名人業主包括卓能集團主席是趙世曾，其自住的獨立屋「樂居」位於趙苑第一期，過往曾多次租借為香港電影取景地。 延伸閱讀:28Hse.com ・ 18 小時前