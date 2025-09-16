果醬食譜｜蜜餞柑皮 日向夏蜜柑 神奇蜜柑 白色果皮都可食用?! (附影片)

做法和果醬 Compote 大約相同 不知什麼是Compote? 可到我另一影片查看 成品: 1瓶 難度: 初級 所需時間: 30分鐘 請訂閱以表支持??? Facebook: https://bit.ly/3cOnd1y Instagram: https://bit.ly/3hli98v Mewe: https://bit.ly/2LdbP7k YouTube: https://bit.ly/3cVknYL

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

蜜柑 (日向夏) 3-4顆

黃糖 (二砂糖) 80g

蜜糖 1-2湯匙

水 適量





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/3V4H9fXRG6I

2 ：

日向夏蜜柑切皮 (白色部份留下)，再切條。果肉切片(自食)，果瓣取果汁(留用)。

3 ：

冷水開始，放入切條果皮。煮至沸騰。沖水。重複1-2次。視孚苦澀味情度。

4 ：

小火，先放黃糖 (二砂糖)，再放果皮條。炒香。

5 ：

放入少量清水、果汁 (過表面)，再加蜜糖 (蜂蜜)。

6 ：

不停翻炒，大約30分鐘。直至水份收乾。

7 ：

底部水份收乾時, 再炒1分鐘。 完成

8 ：

如何保存: 蜜餞熱時, 立刻放入已消毒的玻璃瓶中。關蓋。 已開蓋的蜜餞，請放入雪櫃(冰箱)。





