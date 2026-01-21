醬汁食譜｜泰式萬用汁

-適用於沾生蝦刺身、清蒸海鮮、燒魷魚、烤豬頸肉等等泰式或其他東南亞美食。 -萬用、百搭、方便 -15分鐘完成 -開party 必備

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

乾蔥頭 兩粒

紅/青辣椒 16條

蒜頭 六粒

芫荽 兩棵

香茅 一條



調味

青檸 四個

糖 兩湯匙

魚露 兩湯匙

飲用水 兩湯匙

白醋 一湯匙





作法:

1 ：



將乾蔥頭去衣

2 ：

將蒜頭去衣

3 ：

將芫荽清洗乾淨，切段

4 ：

將紅/青辣椒去蒂

5 ：

將香茅切去頭尾部份，搣走外層，只選用中間最嫩和最香的莖部

6 ：

按次序將材料打碎（由硬至軟） 1.乾蔥頭、蒜頭和香茅 2.紅/青辣椒 3.芫荽

7 ：

加入調味料（糖、魚露、青檸汁、飲用水、白醋），加以攪拌

8 ：

完成（放於雪櫃可保存三至五天）

9 ：

詳細的製作步驟和小提示，請瀏覽本人的YouTube Channel：廚娘的365日

