深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券

許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
放假想帶小朋友放電？可以北上深圳來個Staycation，推介這間位於寶安區的深圳國際會展中心皇冠假日酒店，Klook正推出住宿優惠，可用85折折扣預訂行政客房1晚，包含雙人自助早餐、雙人行政禮遇等人均只要$464.1，就連十一國慶、中秋節當日都不加價，相當抵住！除此之外，逢星期三9pm會有快閃優惠碼【SZHOTEL924】，減$200。如在9月30日前訂購酒店，Klook還多送你$150深圳酒店優惠碼，超抵！
十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1
Klook推出深圳國際會展中心皇冠假日酒店多個優惠！先講講現時最抵的85折優惠，不但周末不加價，十一國慶假期連中秋節前後都維持平日房價，85折預訂行政客房1晚，人均只要$464.1，包含雙人自助早餐、雙人行政禮遇等。完成訂購後，Klook隨即送你75折優惠碼，讓你在45日內可以用優惠價錢訂購深圳、珠海、廣州酒店。
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】行政客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人行政禮遇+户外泳池+室內泳池以及健身房等）
價錢：$1,092，85折後$928.2，人均只要$464.1
行政客房1間1晚
兩位成人次日早餐（1.2米以下兒童免費）
雙人行政禮遇（晚間雞尾酒+咖啡茶歇）
新開華發滑雪場住宿套票 低至$494.5起包雙人初級3小時滑雪票
如想到新開幕的華發冰雪熱雪奇蹟滑雪，就可以入手雙人初級3小時滑雪套票，一晚高級房連雙人初級3小時滑雪套票、熱雪奇蹟接駁車服務、雙人自助早餐、人均$1,289起，如你從未在Klook訂過酒店，可以用【NEWHOTEL300】減$300；或用【SZHOTEL150】減$150；星期三9pm還會推出減$200優惠碼【SZHOTEL924】；優惠碼不可重覆使用，建議大家直接輸入最高折扣的，最平人均低至$494.5起。提提大家，如在9月30日前訂購酒店，Klook還多送你$150深圳酒店優惠碼，超抵，記得Mark實！
【滑雪特惠 | 週末不加價】高級房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人初級3小時滑雪+酒店至熱雪奇蹟的接駁車）
價錢：$1,289起，人均$644.5起
高級大牀/雙牀房1間1晚
兩位成人次日早餐（1.2米以下兒童免費）
【玩】雙人初級3小時滑雪票（含滑雪服+滑雪鞋+頭盔+滑雪板+滑雪杖（僅雙板配備雪杖）+儲物櫃），超時需補差價（具體價格以滑雪場定價為準）
【行】酒店至前海冰雪熱雪奇蹟接駁車
新現代摩登風格 暢遊透明懸空Infinity Pool
洲際集團旗下的深圳國際會展中心皇冠假日酒店位於寶安區，距離國展南站只有2分鐘步程，鄰近海上田園、會展灣花園里等景點，交通方便。其設計走新現代摩登風格，大堂設有光影演奏水幕牆、旋轉樓梯等打卡位，更重點是擁有一個室外透明懸空無邊際泳池，暢遊其中尤如游在雲海之中，同時欣賞到福海河及深圳國際會展中心景色；其他設施還有室內泳池、兒童樂園、24小時健身中心等，即使留在酒店內都不愁沒節目。
過千呎兒童樂園 娛樂用品借用服務
入住一般高級房，面積有430平方呎，地方闊落，設有特大落地玻璃引景入室，部份更可欣賞到機場景色，網民大讚隔音設備佳，沒有聽到噪音；親子住客更可到位於2樓、佔地逾千呎的兒童樂園，以飛行為主題，有滑梯海洋球池、積木牆、陶瓷沙池等設施，適合3-6歲小朋友玩樂；又或從酒店免費租借露營用具、單車、帳篷、風箏、泡泡機等用具到附近的福海河畔，讓小朋友好好放電呢！
深圳國際會展中心皇冠假日酒店
地址：深圳市寶安區展雲路8號（地圖按此）
交通：從深圳地鐵20號線國展南站C出口步行約2分鐘
