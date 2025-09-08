一號戒備信號現正生效
湯水食譜 | 黑靈芝南棗黨參湯
Black Ganoderma Lucidum and Black Dates Dang Shen Soup : - 補肝益腎、潤肺通氣、增強免疫力 請按以下連結訂閱以表支持, thanks.????♀️ YouTube : Alex & Tiffany Kitchen https://youtube.com/channel/UC38w-v1sLBX-aic3f41-Wyw
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
黑靈芝 Black Ganoderma Lucidum 34g
杞子 Wolfberries 20g
黨參 Dang Shen 17g
南棗 Black Dates 8pcs
雞 Chicken 1pc
瘦肉 Lean Pork 350g
水 Water 3L
作法:
1 ：
詳細做法 及 藥材功效介紹, 請按以下連結查閱 : https://youtu.be/jVANuzIm1HQ
2 ：
首先將黑靈芝、南棗、杞子 和 黨參一起洗乾淨，然後備用
3 ：
黨參洗乾淨後， 剪成細小條備用
4 ：
雞殼 和 瘦肉先洗乾淨，然後汆水，汆水後用清水沖洗乾淨，然後備用
5 ：
所有材料準備好後，就將全部放入湯煲裡面
6 ：
最後 : 加入清水，再蓋上蓋子煲2小時，煲好前15分鐘加入適量鹽來調味
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51276
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
打風食譜合集│開雪櫃即煮打風版三餸一湯！鹽麴燒雞翼/番茄燜牛筋/乾煸四季豆/番茄南瓜雞湯
颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。不過打風不用搶罐頭，只要利用冰箱平日儲備的凍肉如雞翼、雞下髀等常備食材，再補買些耐放的蔬菜如番茄、南瓜或四季豆等，便可以煮出一桌新鮮熱辣又香噴噴的打風版三餸一湯，有惹味又方便的鹽麴燒雞翼和乾煸四季豆，番茄化身超級助手做出風味不同的番茄燜牛筋和清甜番茄南瓜雞湯，即睇如何製作打風版三餸一湯：Yahoo Food ・ 1 天前
雞食譜│芝麻葉雞卷 用呢個部位整至滑
吃韓式燒肉時，不時都會配上韓國芝麻葉同吃，略帶甘味的葉片跟肉類配搭可以減油膩感又增添香氣。韓國芝麻葉又稱白紫蘇，學名為Perilla frutescens，屬於唇形科紫蘇屬的植物，所以其實韓國芝麻葉其實就是紫蘇，有去肉腥的作用。用雞髀肉來捲完再蒸又煎，肉質仍可保持嫩滑，即睇如何製作芝麻葉雞卷：Yahoo Food ・ 1 天前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 21 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 15 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 16 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 20 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 15 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
泡泡瑪特股價大跌 受需求擔憂及納入恆指後遭獲利回吐拖累
【彭博】— 泡泡瑪特股價周一大跌，反映市場對這家中國玩具製造商的產品需求前景存在擔憂，該股被納入兩大主要指數後也遭遇獲利回吐。Bloomberg ・ 17 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 1 週前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 21 小時前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 1 天前