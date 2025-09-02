Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門煙花匯演2025｜最佳觀賞地推介！ YOHO金銀島名勝世界酒店 住煙花海景客房、飽覽旅遊塔靚景

澳門旅遊局主辦的第33屆澳門國際煙花比賽匯演，將於9月6日至10月6日期間舉行，橫跨十一國慶假期及10月6日中秋佳節，屆時會有來自世界各地10個國家的煙花公司，為大眾呈現精彩的煙花演出！官方推介了五個最佳煙花觀賞點：澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、沙格斯大馬路 （澳門文華東方酒店側）、南灣・雅文湖畔及氹仔海洋大馬路，不過要舒舒服服觀賞的話，Yahoo購物專員推介大家入住2024年新開幕的YOHO金銀島名勝世界酒店，酒店特設煙花海景客房，獨享澳門旅遊塔景！

「澳門最美景觀」獨享澳門旅遊塔靚景

YOHO金銀島名勝世界酒店在2024年1月26日正式開幕，坐落澳門半島核心地帶，可以飽覽旅遊塔、主教山聖堂景色，可謂獨享了澳門旅遊塔景，要說是「澳門最美景觀」也不誇張！酒店十分清楚此靚景優勢，特別設有無邊際泳池給大家賞景打卡之餘，還有煙花海景客房房型，尤其適合在澳門國際煙花比賽匯演舉行期間入住。

YOHO金銀島名勝世界酒店煙花海景客房房型（官方圖片）

房內可以清楚看到澳門旅遊塔景，即澳門煙花匯演上演之處！（官方圖片）

YOHO金銀島名勝世界酒店無邊際泳池飽覽旅遊塔靚景，惟開放時間到8pm，錯開了澳門煙花匯演舉辦時間，否則入住普通房型也能夠獨享靚景。（官方圖片）

YOHO金銀島名勝世界酒店無邊際泳池景觀一流！（官方圖片）

人均低至$999.5起入住煙花海景房

澳門國際煙花比賽匯演將在2024年9月6日、13日、20日及10月1日、6日舉行，Yahoo購物專員幫大家看過煙花海景客房價錢，5日匯演日期當中，以2025年9月6日最平，而10月1日及6日最貴。以2025年9月6日入住煙花海景客房即純金（金銀島）煙花海景房，經Trip.com預訂連稅房價最平$1,999起，人均$999.5起。如預算不多，可以考慮到YOHO金銀島名勝世界酒店2樓的自助餐廳享用Dinner Buffet，不但設有池畔BBQ，還有戶外VIP位、近距離高空賞煙花，澳門國際煙花比賽匯演期間每位加一只是$767.8起，可以邊嘆自助餐，邊眺望煙花表演，價錢相當划算！

煙花海景雙床房

2026年9月6日入住，連稅房價：$1,999起，人均$999.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經永安旅遊預訂

Yahoo購物專員幫大家看過煙花海景客房價錢，5日匯演日期當中，以2025年9月6日最平，而10月1日及6日最貴。（圖片：酒店官網）

飽覽旅遊塔景色，相信煙花匯演期間，視覺效果一定很震撼！（圖片：酒店官網）

YOHO金銀島名勝世界酒店2樓的自助餐廳享用Dinner Buffet，可以邊嘆自助餐，邊眺望煙花表演！（圖片：酒店官網）

YOHO金銀島名勝世界酒店

地址︰澳門南灣湖一號（地圖按此）

交通：於港珠澳大橋（澳洲口岸）、氹仔碼頭、外港碼頭搭乘澳門羅斯福酒店穿梭巴士，至澳門羅斯福酒店後轉乘前往YOHO金銀島名勝世界酒店穿梭巴士

第33屆澳門國際煙花比賽匯演

日期：2025年9月6、13、20日、10月1及6日

時間：9pm及9:40pm

地點：旅遊塔對出海面（地圖按此）

