澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位

要捉緊暑假尾巴，過大海到澳門水上樂園消消暑！由即日起至10月31日，澳門新濠影匯水上樂園邀得反斗奇兵跟大家玩水降溫，8大獨家打卡點遍佈室內及戶外園區，包括6米高巨型胡迪及巴斯光年，以及放了5,000個Toy Story主題波波的漂浮河流，今日（8月25日）下午3點KKday推出新濠影滙水上樂園雙園區門票53折優惠，人均$276起即可入場！另外，KKday同時推出加購酒店或豪華跨境7人車優惠，最平人均只要$580起。

6米高胡迪、巴斯光年/5,000個波波漂浮河

過大海，除了觀光、嘆盡地道美食外，不少人都會去新濠影滙水上樂園玩過夠！新濠影滙水上樂園不但是澳門最刺激的水上世界，也是擁有澳門唯一巨型水泡滑梯的水上樂園，由即日起至10月31日期間舉行Toy Story主題活動，先有6米高巨型胡迪、巴斯光年陪你玩水打卡，再有Cute Cute三眼仔陪你曬日光浴，更有期間限定5,000個主題波波於「綠野遊蹤」陪你一齊漂浮。

6米高巨型胡迪（官方圖片）

6米高巨型巴士光年（官方圖片）

Cute Cute三眼仔陪你曬日光浴（官方圖片）

5,000個主題波波於「綠野遊蹤」伴同你一齊漂浮（官方圖片）

新濠影滙水上樂園快閃優惠 人均$276起

KKday於今日（8月25日）下午3點推出新濠影滙水上樂園雙園區門票優惠，預訂時只需輸入優惠碼【MACAO488】即減$488，折後為2位$552，人均只需$276，優惠低至53折，可8-10月入園同反斗奇兵角色打卡，記得校鬧鐘開搶啦～

【KKday 獨家 – 夏日 53 折】新濠影滙水上樂園門票｜室內及戶外雙園區

價錢：輸入優惠碼【MACAO488】減$488， 折後$552/2位 （原價$1,040/2位） ，人均只需 $276

優惠推出日期：2025年8月25日3pm

按此經KKday預訂

光速飛車：新一代水上過山車，帶來300米驚險之旅（官方圖片）

門票連住宿/豪華跨境七人車套票優惠 人均$521起

除了53折優惠外，KKday還推出門票連住宿套票優惠，水上樂園雙人門票連英倫遊艇會酒店或君樂皇府酒店雙床房住宿，每房每晚只需$1,160起，人均$580起，以原價$520一張水上樂園門票來計，每位加$60即可享酒店住宿。另有門票連七人車套票，水上樂園雙人門票連2張永東豪華跨境七人車兌換碼，二人同行除開每位只需$521，即可從香港輕鬆直接澳門巴黎人酒店或澳門威尼斯人酒店。另外，Klook及Trip.com都有多款門票連餐飲選擇，當中以水上樂園$100餐飲額度最平，$544起就有交易！

【KKday 會員獨家｜門票連住宿套票】水上樂園雙人門票連英倫遊艇會酒店或君樂皇府酒店雙床 房住宿（須同日使用）

價錢：2人一房$1,160起，人均每晚$580

優惠推出日期：2025年8月25日3pm

按此經KKday預訂

【KKday 會員獨家 ｜門票連七人車套票】水上樂園雙人門票連 2 張永東豪華跨境七人車兌換碼 （拼車）

價錢：2人同行$1,042，人均$521

優惠推出日期：2025年8月25日3pm

按此經KKday預訂

【夏日鵝Offer - 8折】門票 + 水上樂園餐飲額度MOP 100 (24小時內確認)

價錢：$544 （原價$680）

按此經Klook預訂

新濠影滙水上樂園門票+漫月廚房100澳門元餐飲消費券大小同價

價錢：$501.4起

按此經Trip.com預訂

全年開放室內水上樂園！極速水上過山車、天際星空池、沖天水龍捲

新濠影滙水上樂園室內園區亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，以太空為題，設有16個刺激遊樂設施，包括結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車、全城唯一室內衝浪模擬器，以及7個滑水道設施、2個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246米星空激流之旅、3.7米深潛水池，記得要挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。戶外區一樣好玩，包括激戰20米高「沖天水龍捲」5條滑水道，滑梯、瀑布連嬉水點共62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」，還有小朋友專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅，總有一項合你心意。

星環激盪：360度翻轉迴旋激盪！結合高速急轉彎和陡峭下降，獨特的蛇形滑道可以讓玩家深切感受重力加速度雙重衝擊（官方圖片）

量子風暴：乘坐大皮筏極速飛馳封閉水道，感受螺旋型滑道以時速25公里極快下降2.5米的爆裂式震撼（官方圖片）

迷失黑洞：乘坐大皮筏加速進入一個大球體內飛蕩，經封閉滑水道再直跌無盡的圓形軌道，迷失在太空中（官方圖片）

極限逃生艙：置身發射式逃生艙，在半透明的水管滑梯中體驗15米自由落體垂直俯衝，瞬間下墜，極度驚險刺激（官方圖片）

天崖海角：150平方米的深水池深度為3.7米，藝高膽大的勇者可先挑戰水上攀岩，抵達岩頂再縱身一躍而下（官方圖片）

星空激流：瀑布、水簾、噴霧等效果下暢玩全長246米的激流之旅（官方圖片）

衝浪戰士：挑戰全城唯一室內衝浪模擬器。利用高超平衡技巧，體驗衝浪刺激快感，肆意逐浪（官方圖片）

新濠影滙水上樂園

地址：澳門路氹連貫公路西翼三樓（地圖按此）

營業時間：12nn-8pm（5月星期二及星期四不開放）

交通：澳門氹仔碼頭或外港碼頭乘坐新濠影滙穿梭巴士

