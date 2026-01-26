錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
煙肉忌廉卡邦尼意粉
我拍這條片的原意是有很多朋友都說uncle ray製作的食品非常複雜,所以我拍了這個比較容易處理的食物,希望每個人都可以煮到! 材料方面我找了最容易買到的煙肉和忌廉去製作,並沒有使用意大利的風乾豬面肉,另外芝士方面我建議大家使用parmesan cheese粒來製作,如果真的買不到芝士粒勉強可以使用芝士粉代替,但味道會大大影響!Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 5-6人
食材
意粉 400克
煙肉 375克
蛋黃 四隻
全蛋 一隻
雞粉 一茶匙
帕達諾芝士 80g
黑胡椒 六克
番茜碎 適量
煮意粉水 適量
10%咖啡忌廉 150ml
作法:
1 ：
煮意粉:在凍水中加入鹽及油,水滾加入意粉煮到有嚼勁,保留煮意粉水
2 ：
將煙肉切成條狀 ,煙肉炒至金黃 ,關火備用
3 ：
混合卡邦蛋液,把雞蛋,芝士,黑胡椒,粉雞粉,忌廉放入容器內攪拌
4 ：
翻熱煙肉並加入意粉,可適量加入煮意粉水
5 ：
將煙肉和意粉攪拌至均勻,關掉爐火
6 ：
將意粉放入蛋液鍋攪拌,如有需要可加入芝士
