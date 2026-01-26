我拍這條片的原意是有很多朋友都說uncle ray製作的食品非常複雜,所以我拍了這個比較容易處理的食物,希望每個人都可以煮到! 材料方面我找了最容易買到的煙肉和忌廉去製作,並沒有使用意大利的風乾豬面肉,另外芝士方面我建議大家使用parmesan cheese粒來製作,如果真的買不到芝士粒勉強可以使用芝士粉代替,但味道會大大影響!Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 5-6人



食材

意粉 400克

煙肉 375克

蛋黃 四隻

全蛋 一隻

雞粉 一茶匙

帕達諾芝士 80g

黑胡椒 六克

番茜碎 適量

煮意粉水 適量

10%咖啡忌廉 150ml





作法:

1 ：

煮意粉:在凍水中加入鹽及油,水滾加入意粉煮到有嚼勁,保留煮意粉水

2 ：

將煙肉切成條狀 ,煙肉炒至金黃 ,關火備用

3 ：

混合卡邦蛋液,把雞蛋,芝士,黑胡椒,粉雞粉,忌廉放入容器內攪拌

4 ：

翻熱煙肉並加入意粉,可適量加入煮意粉水

5 ：

將煙肉和意粉攪拌至均勻,關掉爐火

6 ：

將意粉放入蛋液鍋攪拌,如有需要可加入芝士





