林青霞71歲生日，仍然傾倒眾生的魅力！由「東方不敗」變「東方不老」：心態是最好的保養品
林青霞居然已經71歲了！在11月3日生日的她，對上一次在香港金像獎2025頒獎典禮上亮相，為好友徐克和施南生頒發終身成就獎，從台後走到台前的風采，還是在台上送飛吻，仍然傾倒眾生。為何林青霞的魅力恆久不變？也許在她絕色的外型以外，也和她的生活心態有關，果真是相由心生。
「每一年的生日，都是我最好的年齡，最快樂的時候。」
林青霞不但是「東方不敗」，也是「東方不老」。2023年，她在金馬獎獲頒終身成就獎，由年輕的美麗，到現在的優雅高貴，絕對是做到了 age gracefully。對於生日，她甚至不怕每吹一次蠟燭便是年長一歲：「每一年的生日，都是我最好的年齡，最快樂的時候。」
You are what you eat，在飲食方面，少吃油膩和辛辣食品是基本，她日常的餐單以清淡為主，蔬菜水果她吃不少，紅蘿蔔、青椒、小黃瓜都是她的餐單中的常見食材，其中椰菜也可以帶來不少飽腹感。因為有了飽腹感，同時就可以減少澱粉的攝取量。林青霞也很愛喝茶，而茶葉中的抗氧化功能，就能夠為皮膚減慢衰老。其中她在外出時，會自備人蔘茶，補氣之餘，也是養生之用。另外，她曾分享她會煮雞骨雞皮湯，用作補充膠原蛋白。
林青霞強調自己從不做醫美，只會做好基本保養。仍然不時出席活動的她，分享自己注重卸妝、清潔與保濕的步驟。在工作以外，她都盡量保持素顏狀態，把皮膚狀態保持自然。要減少皮膚的細紋，先要做好保濕，於是她不時都敷面膜，為肌膚直接補水。
「人如果追求表面的美麗，你只會對自己越來越失去信心。」
對林青霞來說，人生有很多階段，每個階段要專注的都不一樣。年輕時以美貌見稱的她，現在外表對她來說也許不再那麼重要了。她在五十歲開始寫作，希望在人生裡能再次成長：「人如果追求表面的美麗，你只會對自己越來越失去信心。若追求的是內心的寧靜自然，就會越來越覺得充實。」
