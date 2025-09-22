雞翼食譜｜泰式單骨雞翼

鍾意食雞翼但係又唔識吮骨嘅朋友，一定好鍾意單骨雞翼，因為易食好多。單骨雞翼可以話係由泰國G字頭格力狗餐廳發揚光大，今日我地就試下自己整，親自炮製出泰國嘅風味。

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

單骨雞翼 1磅（約24件）

魚露 2湯匙

蠔油 2茶匙

糖 1茶匙

辣椒粉 1/2茶匙

檸檬葉 7-8片

香茅粉 / 香茅 2茶匙 / 1-2枝

麵粉 40克





作法:

1 ：

檸檬葉切成絲

2 ：

雞翼洗淨抹乾，加入所有材料醃2小時以上

3 ：

雞翼放熱油內中火炸至金黃色，取出瀝油及放涼即成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51956

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com