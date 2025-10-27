叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」

自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔 而且做法簡單又juicy，睇見都想食 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pWV4auhvcyPoUmNLezgs59czxyc6Rn3UKLyaj9yuHbVQUK6Rr5dtMqrazgGnPGxZl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

梅頭肉 $65※約450 g

生抽 5 g

老抽 10 g

糖 20 g

鹽 2.5 g

叉燒醬 150 g





作法:

梅頭肉洗淨，瀝乾，加入叉燒醬、糖、鹽、生抽和老抽醃至少3小時

預熱5分鐘（220°），烤盤上放燒烤架，焗20-25分鐘（先均勻的塗上醃汁，可讓叉燒保持濕潤和表面呈光澤油亮）

反轉， 塗上剩下的醃汁，再焗20分鐘至叉燒表面微焦，即可

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53903

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com