尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」
自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔 而且做法簡單又juicy，睇見都想食
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
梅頭肉 $65※約450 g
生抽 5 g
老抽 10 g
糖 20 g
鹽 2.5 g
叉燒醬 150 g
作法:
1 ：
梅頭肉洗淨，瀝乾，加入叉燒醬、糖、鹽、生抽和老抽醃至少3小時
2 ：
預熱5分鐘（220°），烤盤上放燒烤架，焗20-25分鐘（先均勻的塗上醃汁，可讓叉燒保持濕潤和表面呈光澤油亮）
3 ：
反轉， 塗上剩下的醃汁，再焗20分鐘至叉燒表面微焦，即可
4 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53903
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
