甜品食譜｜草莓松露朱古力

早前回台探親時做了這個特別口味送給表妹作為我在港帶給她的拌手禮，材料並不複習而且還可按個人喜好的利口酒去做出獨特的味道

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

凍乾草莓 1包

草莓朱古力 100克

椰子油 1湯匙

草莓伏特加 1cap

白椰子粉 適量

牛奶糖醇 3粒





作法:

1 ：



先將凍乾草莓打成粉末用大玻璃碗盛起備用

2 ：

用另一佃玻璃碗隔水座溶草莓朱古力后混入揶子油續拌勻

3 ：

待兩者完全融和為一體達到自己喜歡的濃稠度便可離闢熱力

4 ：

待朱古力漿温度開始下降才混入/已打成粉草莓入內最后才加入酒拌勻（酒一定要最后才加因為加了酒會令朱古力遜間立刻冷却並凝固起來)

5 ：

混好便置室温自然冷却凝固才去下一個步驟

6 ：

取一塊保鮮紙對摺挖一小撮約20g搓成圓球狀

7 ：

轆上椰子粉及草莓粉沾上整個表面

8 ：

再逐粒包上糖果錫紙用存氣的樽入好慢慢享用

9 ：

送禮包比朋友記得在包裝盒內放入食用防潮包有保存得好一些

10 ：

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55076

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com