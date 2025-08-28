荔枝食譜｜荔枝青檸椰果梳打

入夏荔枝正值飽滿香甜，可塑性極高，既可做菜做甜點，也可做飲品，就好像這款特飲，味道清新怡人，製作簡單，用上手提或迷你攪拌機打碎即成。 喜歡荔枝的話不妨來一杯，還可以請小朋友一起動手做！ 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

荔枝(留2粒原粒裝飾) 12粒

青檸檬 1個

椰果 60克

梳打水 400毫升

新鮮薄荷葉(可刪去) 4片

冰塊(可刪去) 適量





作法:

1 ：



荔枝洗淨，去核，取果肉(留少許裝飾)；青檸檬切片，椰果肉放入杯內。

2 ：

將荔枝果肉及半份梳打水放入攪拌機內打成果汁(可按個人喜好隔去果肉)。

3 ：

加入餘下的原粒荔枝果肉、青檸檬片放於杯內，倒入果汁及梳打水。

4 ：

最後加入冰塊及薄荷葉裝飾，即可享用。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52939

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com