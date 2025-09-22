蒲福氏風級｜幾時打風？教你睇天氣預報字句 強風烈風 8 級風等術語可能有暗示｜天氣知識｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸迫近，料在周三（24 日）為本港帶來惡劣天氣。每逢風季，香港市民都會關注熱帶氣旋襲港的消息，由於打風隨時影響返工返學行程，市民對於會否發八號信號也特別關心，更會從不同數據和資料當中嘗試找出答案。其實，我們經常能夠從天文台的風暴消息，以至「九天天氣預報」當中，見到例如「6 級風」、「8 級風」、「強風」、「烈風」等字眼，這些都是跟「蒲福氏風級」（Beaufort wind force scale）相關。讀懂之後，也許你都對會否掛波，何時掛波、掛甚麼波，多一個較具把握的估計。

19 世紀英國學者制訂風級指標

蒲福氏風級是由英國水文地理學家蒲福（Francis Beaufort）在 1805 年發表。他將風對於陸地和海面的影響而制定出風力指標，以 0 至 12，總共分為 13 級。雖然蒲福氏風級是 19 世紀產物，但它至今仍然為世界氣象組織（WMO）所採納。值得一提的是，現代的風速測量技術改進後，有機構將蒲福氏風級再向上伸延多 5 級，即 0 至 17 級，共 18 級。但 WMO 航海氣象服務手冊繼續採用 0 至 12 的分級，只有個別地方如台灣和中國等，會採用 0 至 17 的分級。

蒲福（Francis Beaufort, 1774-1857）是英國水文地理學家，現時世界通用的風力指標就是由他所創。 (by Stephen Pearce, Royal Museums Greenwich)

蒲福氏風級表。較常用的是 0 至 12 級指標，風級愈大，平均風力愈高。香港環境而言，0 至 5 級風最為常見；6 至 12 級風的出現，多是受到強烈季候風，或者受到熱帶氣旋影響。

天文台「強風」「烈風」等術語對應蒲福氏風級

香港天文台採用 0 至 12 級的蒲福氏風級指標，他們並且對應蒲福氏風級，配上了相對應的風力術語，分別是「無風」、「輕微」、「和緩」、「清勁」、「強風」、「烈風」、「暴風」、以及「颶風」。其中，0 級是「無風」、1 和 2 級是「輕微」、3 和 4 級是「和緩」、5 級是「清勁」、6 和 7 級是「強風」、8 和 9 級是「烈風」、10 和 11 級是「暴風」，以及 12 級是「颶風」。

關於各個蒲福氏風級的每小時平均風速，請參考以下由香港天文台製作的圖表：

蒲福氏風級表的詳細資料。風級表的圖示可見，吹 9 級暴風時，已可以令樹木損毀，建築物有小損壞。資料來源：香港天文台（點擊可放大圖片）

至於在香港天文台「熱帶氣旋警告系統」，即外界俗稱「風球」系統的應用當中，三號強風信號、八號烈風或暴風信號、九號烈風或暴風風力增強信號、以及十號颶風信號，都是對應蒲福氏風級相關的描述風力術語。例如，參考三號強風信號的定義，是指「香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風」，平均風速每小時 41 至 62 公里；對應蒲福氏風級，就是吹 6 至 7 級風。

而在「九天天氣預報」當中，天文台在文字稿內都是以蒲福氏風級來預報風力，因此只要對照上述的風力術語，就可以得知個別日子的風力；例如當見到熱帶氣旋影響本港時，如果九天天氣預報指本港吹 8 級風，即表示本港會吹「烈風」；換個角度而言，天文台是有機會在相應日子發出「八號烈風或暴風信號」。

香港天文台的熱帶氣旋警告系統，三號信號的「強風」，是對應蒲福氏風級的「強風」，即 6 至 7 級風。八號信號、九號信號，是對應蒲福氏風級的「強風」和「暴風」，即 8 至 9 級風，和 10 至 11 級風。至於十號信號的「颶風」，是對應蒲福氏風級的「颶風」，即 12 級風。

例子：2023-07 颱風泰利

以 2023 年 7 月颱風泰利襲港為例，7 月 16 日 19 時 50 分發布的「九天天氣預報」，提到 7 月 17 日香港吹東至東北風 7 級，間中 8 級，漸轉東至東南風 7 至 8 級。套用香港天文台的「蒲福氏風級」風力術語當中，7 級風屬於「強風」上限；8 級風屬於「烈風」下限。而天文台在經過多方面評估後，在 7 月 16 日 22 時 40 分發出「八號預警」，表示會在 7 月 17 日 0 時 40 分或之前，發出八號烈風或暴風信號。

【例圖】2023 年 7 月 16 日 19 時 50 分發布的「九天天氣預報」，提到 7 月 17 日香港吹東至東北風 7 級，間中 8 級，漸轉東至東南風 7 至 8 級。套用香港天文台的「蒲福氏風級」風力術語當中，7 級風屬於「強風」上限；8 級風屬於「烈風」下限。而天文台在經過多方面評估後，在 7 月 16 日 22 時 40 分發出「八號預警」，表示會在 7 月 17 日 0 時 40 分或之前，發出八號烈風或暴風信號。

現況參考：超強颱風樺加沙

如果以現況參考，9 月 22 日下午 4 時 30 分發布的「九天天氣預報」，提到 9 月 24 日香港吹東至東北風 9 至 10 級，離岸及高地可能達 12 級。套用香港天文台的「蒲福氏風級」風力術語當中，9 級風屬於「烈風」上限；10 級風屬於「暴風」下限；12 級屬於風級表當中最高級別的「颶風」。資料意味著香港在 9 月 24 日稍後時間會吹烈風至暴風，可以基本預期天文台屆時會發出跟「暴風」相對應的熱帶氣旋警告，而天文台在今日（9 月 22 日）中午已經表示，考慮在 9 月 23 日下午 1 時至 4 時發出八號烈風或暴風信號。如果參照「九天天氣預報」的狀況，相信八號信號會維持至 9 月 24 日。

【例圖】2025 年 9 月 22 日 16 時 30 分發布的「九天天氣預報」，提到 9 月 24 日香港吹東至東北風 9 至 10 級，離岸及高地可能達 12 級。套用香港天文台的「蒲福氏風級」風力術語當中，9 級風屬於「烈風」上限；10 級風屬於「暴風」下限；12 級屬於風級表當中最高級別的「颶風」。

需要注意的是，參考香港的天氣環境，並非只有在熱帶氣旋襲港時才會吹蒲福氏 6 級或以上的強風，在東北季候風南下的秋、冬季也不時出現上述情況。天文台對於由季候風造成的強風天氣，會以「強烈季候風信號」作為警示，而信號是指出季候風的風速達到強風程度或以上，即最少達到蒲福氏 6 級風（平均風速每小時 41 公里）。