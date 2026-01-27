這一款蘿蔔絲酥餅現在於茶樓點心中已經很少有得食了……但自己去做亦不會難,這款點心可以炸及焗,有興趣的朋友可以試試呢.....

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



餡部份

蘿蔔淨肉計(餡料此份量可做約25個酥餅) 786g



餡調味料

鹽 1/4茶匙

香菇粉 1茶匙

白胡椒粉 少許

麻油 少許

老抽 少許

食用水 適量



A水油皮材料

(此份量可做16個酥餅)中筋麵粉 150g

砂糖 15g

固體菜油/固體豬油 60g

食用水 60g



B油皮材料

(此份量可做16個酥餅)低筋粉 120g

固體菜油/固體豬油 60g





作法:

1 ：



如用油炸:燒熱油180度放入蘿蔔絲餅用細火炸至金黃,再開大火炸一炸即可以取出,取出所有蘿蔔絲餅後才熄火

