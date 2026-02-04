Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
西蘭花 1顆
急凍帶子肉 6-7粒
調味料
鹽 少許
雞粉 半茶匙
糖 1茶匙
豉油 1茶匙
胡椒粉 適量
麻油 適量
作法:
1 ：
煲滾水，加1茶匙鹽
2 ：
西蘭花汆水2分鐘，盛起備用
3 ：
加入帶子，汆水10秒，抹乾水份備用
4 ：
起油鑊，加入帶子
5 ：
加少許鹽，煎至金黃乾身，盛起備用
6 ：
原鑊加油及蒜蓉
7 ：
加入西蘭花
8 ：
加入調味料炒勻
9 ：
加入帶子，生粉水收汁即可
